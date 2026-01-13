Zamestnanec bol uväznený až pod 80 tonami mrazeného tovaru.
V Brazílii došlo k nehode v sklade mrazených potravín, ktorá mala poriadne dramatický priebeh. Zamestnanec pracujúci s vysokozdvižným vozíkom spôsobil náhodou zrútenie regálov s množstvom zamrznutých produktov, informuje G1.
apenas ferimentos leves
Na videu vidieť, ako pri cúvaní s vozíkom narazil do jednej z políc a spustil lavínu, ktorá sa postupne zvalila po celej rade. Muž skončil pod obrovskou hromadou mrazených výrobkov, ktorá zablokovala väčšinu skladu.
Na miesto okamžite dorazili hasiči, ktorí ho našli uväzneného, ale stále bol pri vedomí. Po asi tridsiatich minútach ho bezpečne vyslobodili. Našťastie muž utrpel len menšie zranenia – vykĺbený členok a podozrenie na zlomenú lopatku. Po poskytnutí prvej pomoci bol prevezený do nemocnice.