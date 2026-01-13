Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. januára 2026 o 8:47
Čas čítania 0:32
Sofia Angušová

VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom

VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
Zdroj: X /itatiaia
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zamestnanec bol uväznený až pod 80 tonami mrazeného tovaru.

V Brazílii došlo k nehode v sklade mrazených potravín, ktorá mala poriadne dramatický priebeh. Zamestnanec pracujúci s vysokozdvižným vozíkom spôsobil náhodou zrútenie regálov s množstvom zamrznutých produktov, informuje G1.

Na videu vidieť, ako pri cúvaní s vozíkom narazil do jednej z políc a spustil lavínu, ktorá sa postupne zvalila po celej rade. Muž skončil pod obrovskou hromadou mrazených výrobkov, ktorá zablokovala väčšinu skladu.

Na miesto okamžite dorazili hasiči, ktorí ho našli uväzneného, ale stále bol pri vedomí. Po asi tridsiatich minútach ho bezpečne vyslobodili. Našťastie muž utrpel len menšie zranenia – vykĺbený členok a podozrenie na zlomenú lopatku. Po poskytnutí prvej pomoci bol prevezený do nemocnice.

Odporúčané
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch 12. januára 2026 o 20:55
Odporúčané
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu 12. januára 2026 o 16:21
Odporúčané
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy 12. januára 2026 o 15:38
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TRAGÉDIE
Odporúčame
Kalíšok do fitka, tampón do bazéna? Odborníčka radí, ktoré menštruačné pomôcky sú pre teba najvhodnejšie
refresher+
Kalíšok do fitka, tampón do bazéna? Odborníčka radí, ktoré menštruačné pomôcky sú pre teba najvhodnejšie
9. 1. 2026 8:35
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
pred 2 dňami
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
refresher+
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
pred 3 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
refresher+
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
8. 1. 2026 16:00
Storky
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Lifestyle news
Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá
pred 11 minútami
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
pred 56 minútami
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
včera o 20:55
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
včera o 16:21
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
včera o 15:38
Jazdec so slovenskými koreňmi je o krok bližšie k F1: Kean Nakamura-Berta sa dostal do akadémie tímu Williams
včera o 14:55
„Zostáva mi len pár dní života.“ Bývalý hráč Chelsea zdieľal s fanúšikmi zdrvujúci odkaz
včera o 14:03
Nová bábika Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má aj slúchadlá, ktoré potláčajú hluk
včera o 13:17
Začervenané oko nie je vždy maličkosť: V extrémoch vedie až k slepote. Toto by si nemal podceniť
včera o 12:38
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
1
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Sociálna poisťovňa Dôchodky
Viac
STVR predstavila novú členku manažmentu fotografiou, ktorú vytvorila AI
pred 39 minútami
AKTUÁLNE: Poľadovica ochromila MHD v Bratislave. Premávka je obmedzená
pred hodinou
AKTUÁLNE: Bratislavské letisko je dočasne uzatvorené. Na mieste zasadá kalamitný štáb
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
1
Čo znamená „365 gombíkov“? Nevinné novoročné predsavzatie sa stalo prvým virálnym trendom roka 2026
Čo znamená „365 gombíkov“? Nevinné novoročné predsavzatie sa stalo prvým virálnym trendom roka 2026
pred 4 dňami
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
pred 2 dňami
10 tipov, ako použiť farbu roka v tvojom interiéri. Vybrali sme štýlové kúsky pre každý rozpočet
10 tipov, ako použiť farbu roka v tvojom interiéri. Vybrali sme štýlové kúsky pre každý rozpočet
včera o 13:00
Začervenané oko nie je vždy maličkosť: V extrémoch vedie až k slepote. Toto by si nemal podceniť
Začervenané oko nie je vždy maličkosť: V extrémoch vedie až k slepote. Toto by si nemal podceniť
včera o 12:38
Viac z Móda Všetko
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
Oblečenie
včera o 11:08
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
včera o 11:08
Rihanna je moderná Afrodita. Jej valentínska kolekcia Savage X Fenty je sexy aj cenovo dostupná
7. 1. 2026 9:28
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
pred 4 dňami
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Viac z Hudba Všetko
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Slovensko
26. 12. 2025 16:00
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
28. 12. 2025 16:00
1
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu
4. 1. 2026 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
Gastro
včera o 20:55
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
včera o 20:55
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov a milovníkov fermentovaných výrobkov.
Rubicon je bez majetku a peňazí, rozhodol súd. Čo to znamená pre majiteľov lístkov?
Rubicon je bez majetku a peňazí, rozhodol súd. Čo to znamená pre majiteľov lístkov?
včera o 16:30
Nová bábika Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má aj slúchadlá, ktoré potláčajú hluk
Nová bábika Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má aj slúchadlá, ktoré potláčajú hluk
včera o 13:17
10 tipov, ako použiť farbu roka v tvojom interiéri. Vybrali sme štýlové kúsky pre každý rozpočet
10 tipov, ako použiť farbu roka v tvojom interiéri. Vybrali sme štýlové kúsky pre každý rozpočet
včera o 13:00
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
včera o 11:08
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
1
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
1
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia