dnes 19. januára 2026 o 14:32
Michaela Kedžuchová

Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť

Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
Zdroj: Rockstar Games
Informácie sa objavili po tom, čo herný vývojár z Ubisoft Toronto, Anthony Armstrong, zverejnil na LinkedIne emotívnu výzvu.

Herné štúdio Rockstar Games by mohlo umožniť chorému fanúšikovi zahrať si očakávanú hru Grand Theft Auto VI ešte pred jej oficiálnym vydaním. Informácie sa objavili po tom, čo herný vývojár z Ubisoft Toronto, Anthony Armstrong, zverejnil na LinkedIne emotívnu výzvu adresovanú Rockstaru.

Podľa Insider Gaming Armstrong v príspevku uviedol, že člen jeho rodiny po ročnom boji s rakovinou dostal správu, že mu zostáva už len 6 až 12 mesiacov života. Ide o veľkého fanúšika série GTA, ktorý sa podľa aktuálnych plánov vydania hry nemusí dožiť jej oficiálneho uvedenia na trh. Armstrong upozornil, že v najlepšom prípade by jeho príbuzný zomrel v rovnakom mesiaci, v ktorom má GTA 6 vyjsť.

gta vi gta vi gta vi gta vi
Zobraziť galériu
(6)

Na jeho výzvu mala podľa portálu reagovať spoločnosť Take-Two Interactive, vydavateľ hier od Rockstaru. Odpoveď mala byť pozitívna a označená ako „skvelé správy“, čo naznačuje, že fanúšik by mohol dostať možnosť hru si vyskúšať v predstihu.

Armstrong neskôr zverejnil ďalší príspevok, v ktorom uviedol, že ho kontaktoval generálny riaditeľ Take-Two Strauss Zelnick a že čakajú na ďalšie kroky zo strany Rockstar Games. Tento príspevok bol však neskôr odstránený a už na LinkedIne nie je.

V poslednej aktualizácii na LinkedIne, ktorá bola taktiež následne zmazaná, Armstrong uviedol, že už prebehli priame rozhovory so zástupcami spoločnosti a že dostali veľmi dobré správy. Zároveň poďakoval komunite za podporu, zdieľanie príspevku a pomoc pri kontaktovaní správnych ľudí, no konkrétne detaily neprezradil.

Médiá vrátane portálu Complex sa pokúsili získať oficiálne vyjadrenie od Rockstar Games, Take-Two Interactive aj samotného Armstronga, no do času publikovania článku nikto z nich nereagoval.

Grand Theft Auto VI má po viacerých odkladoch vyjsť 19. novembra. Generálny riaditeľ Take-Two vyjadril vysokú mieru dôvery v tento termín a uviedol, že cieľom je dať Rockstaru dostatok času na doladenie hry, aby bola po vydaní v čo najlepšej kvalite. Zároveň však novinár Jason Schreier z agentúry Bloomberg upozornil, že hra je mimoriadne rozsiahla a komplexná a podľa jeho posledných informácií ešte stále nie je obsahovo úplne dokončená, čo znamená, že ďalší odklad nemožno úplne vylúčiť.

