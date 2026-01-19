Triler Pomocníčka sa stal jedným z najväčších filmových prekvapení roka. Adaptácia bestselleru Freidy McFaddenovej zarobila už viac než 200 miliónov dolárov. Príbeh plný napätia, zvratov a známych hercov ako Sydney Sweeney či Amanda Seyfried.
Film Pomocníčka zaznamenal mimoriadny úspech, keď krátko po uvedení do kín prekonal zisk 200 miliónov dolárov (cca 172 miliónov eur.) Za prvé štyri mesiace vysielania zarobil na domácom trhu 100 miliónov dolárov a na zahraničnom trhu rovnakú sumu. Celkový zisk tak prekonal hranicu 200 miliónov dolárov. Informoval o tom portál Variety.
Vďaka pozitívnym ohlasom sa tak odhadovaný zisk vyšplhal na 225 až 275 miliónov dolárov. Stalo sa tak len po štyroch týždňoch od premiéry, ktorá bola 19. decembra 2025 v Severnej Amerike. Režisér Paul Feig tak prekonal očakávania kritikov a priniesol triler, ktorý spĺňa všetko, čo diváci očakávali.
V hlavných rolách sú obsadené známe herečky Sydney Sweeney a Amanda Seyfried. Ide o adaptáciu bestselleru Freidy McFaddenovej, ktorý sleduje mladú ženu s problematickou minulosťou, ktorá sa stane chyžnou pre bohatú rodinu. Avšak, nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Dej je plný zvratov, akčných scén či dokonca intímnych záberov.
Román „Pomocníčka“ je prvým románom z najpredávanejšej trilógie. Po úspechu prvého filmu bolo ohlásené aj pokračovanie, v ktorom si má opäť zahrať herečka Sydney Sweeney. Pokračovanie režiséra Paul Feig nie je isté.