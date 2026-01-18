Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
34-ročný muž z Pensylvánie konzervoval pozostatky a predával ich cez internet. Z niektorých dokonca vyrábal „umelecké diela“.
Američan Jonathan Gerlach mal veľmi nezvyčajný koníček. Fascinovali ho mŕtvoly. Keď na konci roku 2025 začali policajti vyšetrovať vykrádanie hrobov na historickom cintoríne Mount Moriah v Yeadone, Pensylvánii, všetky stopy viedli priamo k nemu.
Napriek tomu, že ho prichytili pri čine, to, čo našli u neho doma, ich šokovalo. 34-ročný muž vo svojom príbytku ukrýval pozostatky, ktoré pochádzali z viac než 100 mŕtvych tiel.
„Detektívi vkročili do živého hororu. Bola to neuveriteľná scenéria. Niektoré z pozostatkov boli staršie ako 200 rokov. Iné boli očividne oveľa novšie. Jedna z mŕtvol mala dokonca kardiostimulátor,“ povedal 9. januára 2026 pre 6ABC Action News okresný prokurátor štátu Delaware, Tanner Rouse, .
Jonathan Gerlach pozostatky balzamoval, konzervoval a predával cez internet – prípadne z nich vyrábal „umelecké diela“. So svojou morbídnou zbierkou sa dokonca pýšil na Instagrame.
Vyšetrovatelia muža obvinili celkovo z 574 trestných činov vrátane hanobenia mŕtvych, vlámaní, krádeží a znesvätenia verejných pamiatok. Prvé pojednávanie jeho prípadu súd stanovil na 20. január 2026.
- Ako policajti prichytili Jonathana Gerlacha s vrecom, v ktorom sa nachádzali pozostatky dvoch bábätiek.
- Čo všetko našli u muža doma.
- Prečo podľa prokurátora bude trvať veľmi dlho, kým zistia, komu kosti patria.
- Čo všetko sa nachádzalo na Instagramovom profile Jonathana Gerlacha, kým ho nezmazali.
- Čo Gerlach najviac „miloval“ na mumifikácii a aké služby ponúkal.
Prezradili ho cigaretové ohorky a plechovky od Monstra
