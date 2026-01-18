Hlavné témy
dnes 18. januára 2026 o 20:00
Čas čítania 5:00

Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame

Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
Zdroj: Instagram/@Deadshitdaddy
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
34-ročný muž z Pensylvánie konzervoval pozostatky a predával ich cez internet. Z niektorých dokonca vyrábal „umelecké diela".

Článok za paywallom obsahuje autentické a necenzurované fotografie ľudských pozostatkov z profilu vykrádača hrobiek, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.

Američan Jonathan Gerlach mal veľmi nezvyčajný koníček. Fascinovali ho mŕtvoly. Keď na konci roku 2025 začali policajti vyšetrovať vykrádanie hrobov na historickom cintoríne Mount Moriah v Yeadone, Pensylvánii, všetky stopy viedli priamo k nemu.

Napriek tomu, že ho prichytili pri čine, to, čo našli u neho doma, ich šokovalo. 34-ročný muž vo svojom príbytku ukrýval pozostatky, ktoré pochádzali z viac než 100 mŕtvych tiel.

„Detektívi vkročili do živého hororu. Bola to neuveriteľná scenéria. Niektoré z pozostatkov boli staršie ako 200 rokov. Iné boli očividne oveľa novšie. Jedna z mŕtvol mala dokonca kardiostimulátor,“ povedal 9. januára 2026 pre 6ABC Action News okresný prokurátor štátu Delaware, Tanner Rouse, .

vykradac hrobiek gerlach vykradac hrobiek gerlach vykradac hrobiek gerlach vykradac hrobiek gerlach
Zobraziť galériu
(8)

Jonathan Gerlach pozostatky balzamoval, konzervoval a predával cez internet – prípadne z nich vyrábal „umelecké diela“. So svojou morbídnou zbierkou sa dokonca pýšil na Instagrame.

Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov 22. decembra 2025 o 7:00

Vyšetrovatelia muža obvinili celkovo z 574 trestných činov vrátane hanobenia mŕtvych, vlámaní, krádeží a znesvätenia verejných pamiatok. Prvé pojednávanie jeho prípadu súd stanovil na 20. január 2026.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako policajti prichytili Jonathana Gerlacha s vrecom, v ktorom sa nachádzali pozostatky dvoch bábätiek.
  • Čo všetko našli u muža doma.
  • Prečo podľa prokurátora bude trvať veľmi dlho, kým zistia, komu kosti patria.
  • Čo všetko sa nachádzalo na Instagramovom profile Jonathana Gerlacha, kým ho nezmazali.
  • Čo Gerlach najviac „miloval" na mumifikácii a aké služby ponúkal.

Prezradili ho cigaretové ohorky a plechovky od Monstra

KRIMI A TRUE CRIME
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred hodinou
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
dnes o 12:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
