Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby

Rok 2026 prináša do sveta kabeliek nový dialóg medzi funkčnosťou a estetikou – aktuálne trendy balansujú medzi siluetami inšpirovanými biznisom, hravosťou pastelových tónov a odvahou zvieracích vzorov. Kabelka už dávno nie je len praktickým doplnkom, ale jasným vyjadrením postoja, nálady a životného štýlu, ktorý spája sebavedomie s jemnosťou a citom pre detail.
Na prehliadkových mólach jar/leto 2026 dominujú tašky, ktoré reagujú na reálny život: sú premyslené, nositeľné, no zároveň vizuálne výrazné. Pozri si elegantných biznis modelov cez nežné farebné akcenty až po vzory inšpirované divokou prírodou.
Pastelové farby
Hoci módne trendy v oblasti oblečenia pre rok 2026 smerujú k výrazným farbám, kabelky v pastelových odtieňoch si aj naďalej držia svoje miesto. Jemná baby blue, tlmená žltá či púdrová ružová pôsobia sviežo a zároveň nadčasovo.
Dôkazom sú cukríkové modely, ktoré sa objavili na mólach módnych domov Christian Dior, Simone Rocha, Prada či Bottega Veneta – pastelové kabelky tu fungujú ako jemný kontrast k odvážnejším outfitom a dokazujú, že elegancia môže byť aj hravá.
Retiazkové rúčky
Kabelky s retiazkou sa v priebehu rokov pravidelne vracajú do popredia módnej scény, no nástup estetiky „quiet luxury“ v posledných sezónach prial skôr modelom s minimom kovových detailov. Výnimkou bola značka Chanel, kde sú ikonickým dizajnovým prvkom už takmer sto rokov.
Rok 2026 však retiazkové rúčky opäť vrátil na módnu scénu v plnej sile a v rôznych podobách – od ležérnych denných modelov až po výrazné večerné kúsky. Retiazky však nepôsobia ako nostalgický návrat, ale ako moderný statement detail, ktorý kabelkám dodáva charakter a sebavedomý výraz.
Back to Office
Od New Yorku cez Londýn až po Miláno a Paríž sa módne domy zhodli na jednom: oversized biznis kabelky sú späť. Na prehliadkach značiek Ralph Lauren, Burberry, Max Mara aj Chanel dominovali priestranné tote bagy, ktoré bez problémov zvládnu pracovný deň aj mestský životný štýl.
Veľké siluety pôsobia sebavedomo, elegantne a hlavne prakticky – bez problémov do nich uložíš notebook, diár aj knihu na cestu domov. Trend office bags tak dostáva štýlovú podobu, v ktorej sa funkčnosť stretáva s dizajnom.
Volanie divočiny
Chceš do outfitu pridať trochu divokosti? Stav na animal print kabelky, ktoré sú v roku 2026 silným stylingovým nástrojom. Inšpiráciu ponúkli hadie modely od Khaite, zebrované tote bagy značky The Attico či listové kabelky z dielní Valentino a Mugler.
Vďaka prevažne neutrálnym farebným paletám sa kabelky so zvieracími vzormi prekvapivo ľahko kombinujú s každodennými outfitmi. Aj ten najjednoduchší look dokážu okamžite posunúť na vyšší level bez zbytočného preháňania.
