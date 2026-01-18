Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. januára 2026 o 10:00
Čas čítania 2:01

Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tieto kúsky by nemali uniknúť tvojej pozornosti.

Rok 2026 prináša do sveta kabeliek nový dialóg medzi funkčnosťou a estetikou – aktuálne trendy balansujú medzi siluetami inšpirovanými biznisom, hravosťou pastelových tónov a odvahou zvieracích vzorov. Kabelka už dávno nie je len praktickým doplnkom, ale jasným vyjadrením postoja, nálady a životného štýlu, ktorý spája sebavedomie s jemnosťou a citom pre detail.

Na prehliadkových mólach jar/leto 2026 dominujú tašky, ktoré reagujú na reálny život: sú premyslené, nositeľné, no zároveň vizuálne výrazné. Pozri si elegantných biznis modelov cez nežné farebné akcenty až po vzory inšpirované divokou prírodou.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Pastelové farby

Hoci módne trendy v oblasti oblečenia pre rok 2026 smerujú k výrazným farbám, kabelky v pastelových odtieňoch si aj naďalej držia svoje miesto. Jemná baby blue, tlmená žltá či púdrová ružová pôsobia sviežo a zároveň nadčasovo.

Dôkazom sú cukríkové modely, ktoré sa objavili na mólach módnych domov Christian Dior, Simone Rocha, Prada či Bottega Veneta – pastelové kabelky tu fungujú ako jemný kontrast k odvážnejším outfitom a dokazujú, že elegancia môže byť aj hravá.
 

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

Answear kabelka Answear kabelka Answear kabelka
Zobraziť galériu
(3)

Retiazkové rúčky

Kabelky s retiazkou sa v priebehu rokov pravidelne vracajú do popredia módnej scény, no nástup estetiky „quiet luxury“ v posledných sezónach prial skôr modelom s minimom kovových detailov. Výnimkou bola značka Chanel, kde sú ikonickým dizajnovým prvkom už takmer sto rokov.

Rok 2026 však retiazkové rúčky opäť vrátil na módnu scénu v plnej sile a v rôznych podobách – od ležérnych denných modelov až po výrazné večerné kúsky. Retiazky však nepôsobia ako nostalgický návrat, ale ako moderný statement detail, ktorý kabelkám dodáva charakter a sebavedomý výraz.


👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

kabelka kabelka kabelka
Zobraziť galériu
(3)

Back to Office

Od New Yorku cez Londýn až po Miláno a Paríž sa módne domy zhodli na jednom: oversized biznis kabelky sú späť. Na prehliadkach značiek Ralph Lauren, Burberry, Max Mara aj Chanel dominovali priestranné tote bagy, ktoré bez problémov zvládnu pracovný deň aj mestský životný štýl.

Veľké siluety pôsobia sebavedomo, elegantne a hlavne prakticky – bez problémov do nich uložíš notebook, diár aj knihu na cestu domov. Trend office bags tak dostáva štýlovú podobu, v ktorej sa funkčnosť stretáva s dizajnom.

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

kabelka kabelka kabelka
Zobraziť galériu
(3)

Volanie divočiny

Chceš do outfitu pridať trochu divokosti? Stav na animal print kabelky, ktoré sú v roku 2026 silným stylingovým nástrojom. Inšpiráciu ponúkli hadie modely od Khaite, zebrované tote bagy značky The Attico či listové kabelky z dielní Valentino a Mugler.

Vďaka prevažne neutrálnym farebným paletám sa kabelky so zvieracími vzormi prekvapivo ľahko kombinujú s každodennými outfitmi. Aj ten najjednoduchší look dokážu okamžite posunúť na vyšší level bez zbytočného preháňania.

👀 Do nákupného košíka sme ti vybrali:

kabelka kabelka kabelka
Zobraziť galériu
(3)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MÓDNE TRENDY WISHLIST
Odporúčame
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 3 dňami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred hodinou
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Storky
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
Lifestyle news
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
pred hodinou
Oktagon 82: Karol Ryšavý sa vrátil na víťaznú vlnu a spoznali sme víťaza boja o 300-tisíc eur
pred hodinou
Petra Vlhová sa vracia na lyže, od lekárov dostala odporúčanie. Získa miestenku na olympijské hry?
včera o 13:43
1
Známa hudobná platforma dáva stopku AI. Zavádza prísne pravidlá a vyzýva k nahlasovaniu obsahu
včera o 12:41
1
Poznáme moderátorskú dvojicu Let's dance. Kto nás bude sprevádzať tanečnými kreáciami tento rok?
včera o 10:04
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
včera o 09:00
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
pred 2 dňami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
pred 2 dňami
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Dôchodky Robert Fico Doprava Peniaze
Viac
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota miestami klesne až na - 20 °C
pred 27 minútami
Fico sa stretol s Trumpom. Zhodli sa na tom, že EÚ je v hlbokej kríze
pred 2 hodinami
Štát znižuje limity pre vysoké pokuty. Zaplatiť môžete viac aj pri menšom priestupku
pred 2 hodinami

Viac z Fashion

Všetko
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
Oblečenie
12. 1. 2026 11:08
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
12. 1. 2026 11:08
TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3
V spolupráci
TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3
13. 1. 2026 17:00
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Rihanna je moderná Afrodita. Jej valentínska kolekcia Savage X Fenty je sexy aj cenovo dostupná
Rihanna je moderná Afrodita. Jej valentínska kolekcia Savage X Fenty je sexy aj cenovo dostupná
7. 1. 2026 9:28
Skims a Nike prichádzajú s prvou spoločnou obuvou. Collab prináša ikonický model z 90. rokov
Skims a Nike prichádzajú s prvou spoločnou obuvou. Collab prináša ikonický model z 90. rokov
pred 3 dňami
Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
pred 2 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
pred 4 dňami
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
pred 4 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
13. 1. 2026 10:30
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami
Viac z Filmy a seriály Všetko
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
Seriály
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
pred 2 dňami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
pred 2 dňami
Viac z Design & Art Všetko
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
refresher+
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
8. 5. 2021 9:30
FOTOREPORT: Plameňomet aj rozhadzovanie 50-euroviek. Kontrafakt, Nerieš, Majk Spirit a ďalší rozhýbali vypredané Bojnice
9. 8. 2021 17:30
Writer Martin o grafitoch kedysi a dnes: Všetko zmenil internet. Kým my sme museli vymýšľať a skúšať, dnes existujú návody
2. 1. 2022 16:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred hodinou
Slováci Veronika a Martin odišli „do dôchodku“ pred ôsmimi rokmi. Nie sú to však dovolenkoví dôchodcovia, ale stále aktívni podnikatelia a investori.
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
pred 3 hodinami
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
V spolupráci
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
včera o 11:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori
včera o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
včera o 09:00
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 2 dňami
2
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia