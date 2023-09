VIDEO: Sydney Sweeney tancuje v sexy outfite na zadnom sedadle kabrioletu v novom videoklipe The Rolling Stones

Hoci sa herečka ponuky najprv zľakla, neskôr ju prijala a pieseň si zamilovala.

Ako sme informovali, legendy rokenrolu The Rolling Stones vydajú čoskoro nový album po takmer dvoch dekádach. Britská kapela ho vypustí do sveta 20. októbra, no v stredu ponúkla prvú ochutnávku, skladbu Angry.

Singel vyšiel rovno s videoklipom, v ktorom si zahrala mladá, čoraz populárnejšia hviezda zo seriálov Euphoria a The White Lotus, americká herečka Sydney Sweeney. Vo videu sa v koženom sexy outfite preváža ulicami Los Angeles na zadnom sedadle kabrioletu.



Zatiaľ čo spieva a odviazane tancuje, na bilbordoch ožívajú členovia kapely na čele so spevákom Mickom Jaggerom. Sweeney pre ABC News prezradila, že keď jej prišla ponuka zahrať si vo videoklipe „stounov“, úplne sa zľakla a musela zavolať svojej rodine.



Napokon však rolu s radosťou vzala, aj keď mala pocit, že to celé je iba jeden veľký sen. „Milujem tú pieseň, zostala mi v hlave,“ povedala neskôr nadšene.

Minimalistický, no hravý videoklip nakrútil Francois Rousselet, ktorý v minulosti spolupracoval napríklad aj so Snoop Dogom, Kanye Westom, Madonnou, Pharrellom Williamsom, Labrinthom alebo kapelou Depeche Mode.