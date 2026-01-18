Hlavné témy
dnes 18. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 7:35

Hudobný vrchol v roku 2016. Tracky One Dance či Let Me Love You aj albumy od Franka Oceana a Rihanny definovali éru

Hudobný vrchol v roku 2016. Tracky One Dance či Let Me Love You aj albumy od Franka Oceana a Rihanny definovali éru
Zdroj: Getty Images/Theo Wargo/WireImage, Getty Images/Samir Hussein
Richard Balog
Richard Balog
Nahrávky, ktoré vyšli pred 10 rokmi, a v playlistoch ich máme dodnes.

Rok 2016 bol v hudobnom priemysle výnimočný a priniesol množstvo nezabudnuteľných releasov, ktoré určite veľmi dobre poznáš aj ty.

Dnes naň spomíname s jemnou nostalgiou, avšak pred 10 rokmi formoval playlisty celých generácií – track Panda od Desiignera znel v každom klube, virálne hity ako Bad and Boujee či One Dance sa stali kultúrnymi fenoménmi a Cheap Thrills od Sii dokázal, že pop vie byť drzý aj chytľavý. Albumy ako The Life of Pablo, Views, LEMONADE či Blonde posunuli hranice a dodnes ovplyvňujú zvuk modernej hudby.

Všetky uvedené nahrávky pôsobia ako časová kapsula a pripomínajú nám energiu, emócie či spomienky, ktoré máme stále v hlave. Zároveň nás nútia rozmýšľať, akým smerom sa hudba bude uberať v budúcnosti.

V roku 2026 očakávame podobnú nálož veľkých a ikonických releasov, keď novinky ohlásili interpreti ako Drake, Bruno Mars, Yeat, A$AP Rocky, Charli XCX či Steve Lacy. Zatiaľ si vychutnaj 8 trackov a 7 albumov vydaných v roku 2016, ktoré milujeme dodnes.

Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky od slovenských, českých aj známych zahraničných interpretov.
Desiigner Panda

Zoznam otvára Desiigner so svojím hitom Panda, ktorý síce oficiálne vyšiel 15. decembra 2015, ale virálny úspech zaznamenal až v nasledujúcich týždňoch v roku 2016.

Energický track s beatom od Menaceho a jednoduchým textom, v ktorom raper z Brooklynu prirovnáva pandu k automobilu BMW X6, ovládol prestížny hudobný rebríček Billboard Hot 100 a získal aj nomináciu na cenu Grammy za najlepšie rapové vystúpenie roku.

Track Panda definoval kariéru Desiignera a katapultoval ho do širšieho povedomia hudobnej verejnosti. Rovnako úspešný hit odvtedy bývalý člen labelu G.O.O.D. Music nenahral.

Goin' out like I'm Montana (grrah).
Hundred killas, hundred hammers (grrah).

Migos feat. Lil Uzi Vert Bad and Boujee

Na rozdiel od Desiignera, skupina Migos, ktorú tvorili Quavo, Offset a Takeoff, nadviazali na obrovský globálny úspech tracku Bad and Boujee s Lil Uzi Vertom a následne vydali miliardové hity spoločne aj ako sóloví interpreti.

Track s temným beatom od Metro Boomina, ktorý sa točí okolo luxusu, úspechu, módy a bohémskeho životného štýlu rapových hviezd, obsadil 1. miesto v rebríčku Billboard Hot 100, získal platinové ocenenia a pomohol definovať trapový zvuk v druhej polovici 10's.

Raindrop (drip), drop-top (drop-top).
Smokin' on Cookie in the hotbox (cookie).

DJ Snake feat. Justin Bieber Let Me Love You

Medzi najväčšie hity v roku 2016 patril aj collab s názvom Let Me Love You, pod ktorým sú podpísaní DJ Snake a Justin Bieber.

Nahrávka s popovo-elektronickou produkciou, ktorá uzrela svetlo sveta 4. augusta 2016, rozpráva o túžbe chrániť a milovať niekoho aj napriek chybám v minulosti. Melancholická, ale chytľavá melódia tracku necháva vyniknúť jemný vokál Justina Biebera, vďaka čomu pôsobí intímne aj klubovo zároveň.

Hit Let Me Love You získal viacnásobné platinové ocenenia a nazbieral miliardy streamov, čím potvrdil silnú pozíciu oboch interpretov, ktorí zbierajú hudobné úspechy aj v súčasnosti.

Oh it's been a hell of a ride.
Driving the edge of a knife.
Never let you go, never let me down.

Sia feat. Sean Paul Cheap Thrills

Track, ktorý Rihanna odmietla na svoj album Anti, priniesol austrálskej speváčke Sia debutové 1. miesto v rebríčku Billboard Hot 100.

Cheap Thrills vyšiel 17. decembra 2015 ako hlavný singel k albumu This Is Acting, avšak globálny úspech zaznamenal trochu neskôr v upravenej verzii so Seanom Paulom, ktorá sa nachádza na LP.

Nahrávka s chytľavou melódiou a uvoľnenou atmosférou niekoľko mesiacov dominovala playlistom vo všetkých komerčných rádiách a získala tiež nomináciu na cenu Grammy za najlepšie popové skupinové vystúpenie. 

Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight (I love cheap thrills).

pred 2 dňami
