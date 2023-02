Z týchto outfitov na Grammy 2023 šalieme: Steve Lacy s mini kabelkou, Harry Styles s odhalenou hruďou a Lizzo v neskutočnej róbe

65. ročník jedného z najprestížnejších hudobných ocenení Grammy je za nami. Ako to už býva pri prestížnych eventoch aký je tento, viac ako na ocenenia sa tešíme na červený koberec a samotné outfity. Víťazov si môžeš pozrieť v samostatnom článku.

Kým niektoré celebrity vrátane Taylor Swift či Laverne Cox stavili na eleganciu a sexepíl, niektoré hviezdy sa rozhodli, že tento rok budú neprehliadnuteľné. Vybrali sme sedem najšialenejších outfitov, v ktorých nechýba avantgarda, ženské siluety ale ani závan gotiky a rodiny Addamsovcov. Pozri sa, v čom sa ukázal Harry Styles a ako vyzeral Sam Smith s Kim Petras.

1. Lizzo

Americká speváčka Lizzo, ktorej „druhé meno“ je extravagancia, predviedla na tohtoročnom červenom koberci azda najšialenejší outfit. Hlavným prvkom celého looku bol obrovský kabát s kapucňou, ktorý zdobilo nespočetné množstvo kvetov. Speváčka však neváhala ukázať ani to, čo skrýva pod kabátom. Súčasťou outfitu boli aj ladiace korzetové šaty s výrazným strieborným zdobením, ktoré prechádzalo až do ramienok. O oranžovú róbu na mieru sa postarala luxusná talianska značka Dolce & Gabbana.

Jeden z najšialenejších outfitov predviedla na červenom koberci Grammy práve americká speváčka Lizzo. O oranžovú 3D róbu na mieru sa postarala značka Dolce & Gabbana. Zdroj: TASR/Jordan Strauss, Youtube/Us Weekly

2. Harry Styles

Spevák Harry Styles (ktorý si tento rok na Grammy odniesol cenu v kategórii najlepší album roka) už neraz dokázal, že miluje módu a nám sa to páči! Vo svojom šatníku sa nebojí ružovej, flitrov či pierok no ani na prvý pohľad typicky ženských strihov.

Harry Styles miluje módu rovnako ako vystatovanie svojej hrude. Na Grammy nespravil výnimku. Zdroj: TASR/Jordan Strauss

Na červenom koberci Grammy si Harry zapózoval v dúhovanom overále s harlekýnovým vzorom, ktorý tvorili Swarovského kryštály. Model od parížskej značky Egonlab dopĺňala spevákova vyšporotvaná hruď s množstvom tetovaní a je celkom možné, že ak by žil Elvis Presley, Stylesov outfit by ocenil.

3. Cardi B

Štýl raperky Cardi B by sa dal neraz opísať ako „too much.“ Na tohtoročnom odovzdávaní Grammy však spravila výnimku a predviedla sa ako skutočná diva. Napriek tomu, že jej outfit pôsobil futuristicky, uznávame, že mu nechýbal ani nádych elegancie .

Róba v kráľovskej modrej od Garuava Guptu (indický dizajnér) vynikla najmä svojím geometrickým golierom, ktorý v oblasti tváre preberal úlohu kapucne. Skvelou voľbou bol aj neprehliadnuteľný výrez na bruchu a výrazné strieborné náušnice.

Cardi B prekvapila outfitom a na červenom koberci sa ukázala ako hotová diva. Zdroj: Youtube/Cardi B

4. Shania Twain

Country a popová speváčka Shania Twain, vyzerala na tohtoročnom Grammy ako novodobá Cruella De Vil. Široký bodkovaný nohavicový kostým od Harrisa Reeda zladila s červenými vlasmi a ladiacim klobúkom.

Shania Twain pôsobila na tohtoročnom Grammy ako novodobá Cruella de Vil. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP



„Nechcem sa brať príliš vážne. Chcem sa trochu zabaviť a osláviť všetkých ostatných,“ uviedla speváčka. K dokonalosti jej chýbalo už iba vodítko s dalmatíncom.

5. Steve Lacy

Keď magazín Rolling Stones označil Steva Lacyho za najštýlovejšieho hudobníka roku 2023, nemýlil sa. Tento titul si spevák obhájil aj na tohtoročnom červenom koberci Grammy, kde sa predviedol v čiernom smokingu s kamienkovo-perlovou brošňou a v čižmách s bielymi ostrými špičkami. Nechýbali slnečné okuliare a ani kabelka clutch, ktorú podľa Harper's BAZAAR držal podobne, ako kňaz drží Bibliu.



O celý look sa postaral módny dom Saint Laurent a my si v roku 2023 poprosíme viac takýchto módnych počinov.

Steve Lacy sa predviedol v dokonalom outfite Saint Laurent. Zdroj: Getty Images/Jon Kopaloff

6. Blac Chyna

Milovníčka kontroverzie a škandálov, ale inak aj raperka a televízna osobnosť Blac Chyna, bola na Grammy 2023 stredobodom pozornosti. O rozruch na červenom koberci sa postaralo jej čierne "bodyčko", ktoré pokrývali nespočetné vrstvy kamienkov či flitrov a pierka, ktoré vytvárali dramatickú siluetu.

Outfit pripomínajúci film Čierna labuť, dopĺňala rovnako čierna flitrovaná čiapka, pančuchy s ornamentom a splývajúce podpätky s jedným ramienkom.

Blac Chyna predviedla na červenom koberci Grammy look podľa Black Swan. Zdroj: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin

7. Sam Smith a Kim Petras

Hviezdy populárneho hitu Unholy predviedli na červenom koberci hotové gotické divadlo. Sam Smith a Kim Petras sa totiž na Gramy 2023 zladili do červenej spolu v sprievode Violet Chachki či Gottmika, pričom pôsobili ako o dosť viac sexi konkurencia rodiny Addamsovcov.

Hit Unholy priamo na červenom koberci. Sam Smith a Kim Petras sa v sprievode zladili do červenej. Zdroj: Youtube/Recording Academy

Sam Smith mal na sebe dlhú červenú róbu až po zem, rukavičky, cylinder s priehľadným fascinátorom a nechýbala mu ani trblietavá palička. Petras zvolila rovnako červené šaty s volánmi v odvážnej dĺžke. Platinovú blond skryla pod červený závoj a dekolt oživila masívnym červeným náhrdelníkom.

8. H.E.R.

R&B speváčka H.E.R., vlastným menom Gabi Wilson, ktorú môžeš poznať aj ako Belle z Beauty and the Beast' ABC, na červenom koberci predviedla čiernu róbu s priesvitnou sukňou, na ktorej nechýbali ornamenty. Extravagantným detailom bol najmä odhalený dekolt, dramatické slnečné okuliare a účes speváčky. V porovnaní so Shaniou možno jednoduché, no, my dávame palec hore.

H.E.R. bola na 65. ročníku Grammy neprehliadnuteľná. Stavila na čiernu róbu, výrazný účes, odhalený dekolt aj slnečné okuliare. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur



9. Kendrick Lamar

Ani Kendrick Lamar neodišiel z tohtoročného udeľovania Grammy bez ocenenia a ani bez pochvaly outfitu. Dokonalý streetwear, tak trochu crazy, tak trochu cool, typický pre Kendricka Lamara.



Na červený koberec aj na pódium, kde si vyslúžil sošku za najlepší rapový album, vyšiel oblečený v značke Martine Rose, šiltovke LA a Nike Shox. Oceňujeme vrstvenie, slnečné okuliare a najmä kravatu, ktorú by si určite obliekol aj tvoj "grandpa".

Kendrick Lamar outfitom nesklamal. Zamilovali sme sa do jeho kravaty aj Nike Shox. Zdroj: Instagram/grey93

