Beyoncé získala rekordnú cenu Grammy, najlepší album mal Harry Styles. Toto sú výsledky prestížnych hudobných cien.

Americká speváčka Beyoncé získala v nedeľu na odovzdávaní hudobných cien Grammy ďalšie štyri ocenenia. Celkovo má už 32 zlatých gramofónov, čo je rekord v 65-ročnej histórii týchto ocenení. Neuspela však v kategórii album roka, v ktorej triumfoval britský spevák Harry Styles.

Za objav roka bola vyhlásená Samara Joy. Ocenenie za skladbu roka si pripísala speváčka Bonnie Raittová. Na odovzdávaní v Los Angeles vo viacerých kategóriách uspel aj Kendrick Lamar.

Beyoncé prepísala históriu

Hviezda večera, speváčka Beyoncé si včera pripísala prvenstvo hneď v štyroch kategóriách, pričom nominovaná bola v deviatich. Ocenenia si odniesla za najlepší R&B song (Cuff It), za nahrávku (Break My Soul) a napríklad aj za najlepší tanečný/elektronický album roka (Renaissance) a tradičné R&B vystúpenie (Plastic Off the Sofa). Prekonala britského dirigenta maďarského pôvodu Georga Soltiho, ktorý bol doterajším držiteľom rekordných 31 ocenení Grammy.

Ceny si odniesli aj hlavní favoriti ako Adele, Taylor Swiftová či Lizzo. Ceny Grammy, ktoré majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske, udeľuje od roku 1959 Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Pôvodne sa ocenenie nazývalo Gramophone Awards. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.

