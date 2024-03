Raper Yeat si kúpil nový prsteň s úlomkom meteoritu. Je vyrobený vo vesmíre, jeho hodnota je astronomická

24-ročný interpret si drahý šperk doprial ako odmenu za svoj posledný štúdiový album 2094.

Móda a drahé šperky sú neoddeliteľnou súčasťou rapovej kultúry, o čom nás najnovšie presvedčil kalifornský raper Yeat. Čoraz populárnejší interpret, ktorý svojím posledným albumom 2094 predbehol v rebríčku Apple Music aj Vultures 1 od Kanyeho Westa a Ty Dolla $igna, si kúpil nový prsteň s úlomkom meteoritu.

Luxusný doplnok je dielom jedného z najznámejších celebritných klenotníkov v New Yorku Alexa Mossa, ktorý prsteň opísal takto: „Prsteň z úlomkov meteoritu, vyrobený vo vesmíre“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Moss New York (@alexmoss)

Masívny prsteň v tmavých farebných tónoch by mohol byť odkazom na raperov najnovší album 2093, úvadza Complex. Okrem skutočného úlomku meteoritu je prsteň pokrytý 21 karátmi diamantov VVS (Very, Very Slightly Included), obsahuje 18-karátové zlato a na oboch stranách sú neprehliadnuteľné zelené drahokamy.

Cenu za tento výnimočný kúsok ani jeden z dvojice neprezradil, ale tipujeme, že to bude nad magickou hranicou 100-tisíc eur. Yeat týmto šperkom nepochybne zvýši svoju žiaru v svetle reflektorov.

Moss je majstrom svojho remesla a medzi rapermi je známy svojimi extravagantnými dizajnmi, o čom svedčí aj jeho staršia práca, keď vytvoril zlatú reťaz so 42 zásnubnými prsteňmi pre Drakea alebo zlatý náhrdelník s podobizňou hotelového nosiča batožiny za 420-tisíc eur pre Tylera, the Creatora.

Noah Olivier Smith, známy skôr pod pseudonymom Yeat, je americký raper, producent a skladateľ, ktorý má na svojom konte 4 sólové projekty vrátane posledného, veľmi úspešného albumu s názvom 2094. 24-ročný interpret je známy pre svoj experimentálny zvuk, jedinečný prejav, ale aj nekonvenčný a avantgardný zmysel pre módu.