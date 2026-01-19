Hlavné témy
dnes 19. januára 2026 o 9:48
Čas čítania 1:16
Marek Pros

Dnes je najdepresívnejší deň v roku: Prečo práve pondelok a ako história Blue Monday vznikla?

Tretí pondelok v januári znamená jediné, je tu Blue Monday (Modrý pondelok), údajne najdepresívnejší deň v roku.

Tretí januárový pondelok sa zdá ako nekonečná čierna diera depresívnych emócií. Ale čo keby sme ti povedali, že to možno nie je až také zlé? Pozrieme sa, či je Blue Monday skutočnou depresívnou realitou alebo len marketingovým ťahom.

Ranná šedá obloha, povianočný smútok a množstvo nesplnených novoročných predsavzatí ti náladu určite nezlepšujú. Lenže za Modrým pondelkom je starý trik, ktorým nás lákali cestovné kancelárie.

Celý tento ošiaľ okolo Blue Monday vznikol v roku 2004, keď psychológ Cliff Arnall vytvoril svoju „vedeckú rovnicu“ na zákazku pre britskú cestovnú kanceláriu Sky Travel. Táto rovnica zahrnula faktory ako zimné počasie, tmu, zadĺženosť a choroby. Lenže pozor, táto teória bola odmietnutá vedeckou komunitou ako neetická a nedôveryhodná.

Staraj sa o svoje duševné zdravie

Napriek tomu, že Blue Monday je len výmysel, maj stále na pamäti, že zimné mesiace môžu skutočne ovplyvňovať tvoj duševný stav. Sezónna afektívna porucha, známa aj ako zimná depresia, sa týka až desatiny populácie.

„Je vlastne skvelé, že Modrý pondelok existuje, pretože upozorňuje na celospoločenský výskyt depresií a úzkostí, o ktorých sa potom viac hovorí,“ myslí si psychologička Natálie Schwab Figusch a dodáva, že Modrý pondelok nevedie k zhoršeniu psychického stavu jednotlivcov, ktorí trpia depresiou.

No keď už sme pri tom, sme tu pre teba aj my. Naša nová poradňa Safe Space ti prináša anonymitu a odpovede na otázky, ktoré ťa trápia, priamo od odborníkov.


Nemáš sa čoho báť a predsa, nie si v tom sám.

Psychologickú a ďalšiu pomoc poskytuje:
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
Online poradňa Ligy za duševné zdravie
Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– Poradenské centrum ALEJ: 0911 417 778
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.
MENTÁLNE ZDRAVIE
