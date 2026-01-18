Matt Damon a Ben Affleck boli nedávno hosťami podcastu Joe Rogan Experience, kde propagovali svoj nový film The Rip. Diskutovali aj o tom, ako streamovacie služby menia spôsob, akým sa filmy natáčajú.
Diváci venujú filmu doma „veľmi odlišnú úroveň pozornosti“ než v kine, cituje server Variety slová herca Matta Damona. Podľa neho chce Netflix posunúť akčné scény do popredia, aby upútali divácku pozornosť.
Netflix sa sústredí na divákov na mobiloch
„Štandardný spôsob, ako natočiť akčný film, ako sme sa naučili, bol, že obvykle máte tri scény. Jednu v prvom dejstve, jednu v druhom a jednu v treťom,“ uviedol Damon s tým, že teraz by sa to najakčnejšie malo odohrať hneď v prvých piatich minútach. „Chceme, aby ľudia zostali,“ vysvetlil.
Zároveň podľa neho Netflix tlačí na to, aby filmy „opakovali dej trikrát alebo štyrikrát v dialógu“, pretože diváci stále pozerajú do mobilu a nedávajú poriadne pozor.
Kolega Ben Affleck však Damonovi oponoval s tým, že toto nemusí byť jediný spôsob, ako divákov zaujať a uspokojiť. Ako príklad uviedol minuloročnú úspešnú sériu Netflixu Adolescence. Tá podľa neho nič z toho nerobí, naopak, sú v nej dlhé zábery na jedno miesto a momenty, keď nikto nič nehovorí. „A je to skvelé,“ popisuje Affleck.
Damon však Adolescence označil za výnimku.
Celú epizódu podcastu Joe Rogan Experience s Mattem Damonom a Benom Affleckom si môžeš pustiť tu: