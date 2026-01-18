Odborníci na AI predpovedajú prelom v liečbe chorôb aj vedeckom výskume.
Najnovšia správa Microsoft AI Diffusion Report 2025 ukazuje, že Slovensko eviduje 22,1 % aktívnych používateľov umelej inteligencie (AI). V globálnom rebríčku dominujú Spojené arabské emiráty, kde technológiu využíva 59 % ľudí, nasledované Singapurom (58 %) a Nórskom (45,3 %).
Umelá inteligencia pokorila hranicu jednej miliardy používateľov za menej ako tri roky. Touto rýchlosťou hravo prekonala nástup internetu, smartfónov aj sociálnych sietí. Spoločnosť Microsoft predpokladá, že v roku 2026 vstúpi AI do novej fázy, v ktorej reálne ovplyvní svet a naberie ešte vyššie obrátky.
„AI už nepoužívajú len priemyselní giganti. Demokratizácia sprístupňuje inovácie všetkým – od startupov po verejné inštitúcie,“ vysvetľuje Michal Stachník, generálny riaditeľ Microsoft Česko a Slovensko. Podľa neho už firmy nepotrebujú vlastné výskumné tímy ani dátové centrá, stačí im prístup do cloudu.
Michal Stachník prirovnáva dôveru v technológie k nákupu mlieka. Spotrebitelia mlieku veria, pretože vedia, že spĺňa prísne normy. Rovnaký princíp chce Microsoft presadiť aj pri umelej inteligencii. Jasné normy zvýšia dôveru ľudí, čo následne posilní celú ekonomiku.
Revolúcia v slovenskom zdravotníctve
Zdravotníctvo predstavuje oblasť, kde AI v roku 2026 prinesie skutočný prelom. Keďže Slovensko zápasí s nedostatkom personálu, umelá inteligencia môže lekárov a sestry zbaviť rutinných administratívnych úloh. AI funguje ako nástroj, ktorý zdravotníkom uvoľňuje ruky. Vďaka technológii sa lekári môžu sústrediť na skutočnú liečbu, nie na papiere.
V roku 2026 už AI nebude len sumarizovať články či písať správy. Aktívne zasiahne do objavov vo fyzike, chémii a biológii. Technológia prechádza do hybridnej fázy, v ktorej kombinuje klasické výpočty, generatívnu AI a kvantové technológie.
Tento spoločný výkon skráti vývoj nových liekov či materiálov z rokov na mesiace. Kým AI vyhľadáva vzory v údajoch a superpočítače vykonávajú simulácie, kvantová technológia pridáva presnosť, ktorá pomôže vyriešiť najťažšie výzvy súčasnej spoločnosti.