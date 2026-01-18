Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. januára 2026 o 11:59
Čas čítania 1:07
Katarína Jánošíková TASR

Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri

Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
Zdroj: Pexels/ThisIsEngineering/volně k užití
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Odborníci na AI predpovedajú prelom v liečbe chorôb aj vedeckom výskume.

Najnovšia správa Microsoft AI Diffusion Report 2025 ukazuje, že Slovensko eviduje 22,1 % aktívnych používateľov umelej inteligencie (AI). V globálnom rebríčku dominujú Spojené arabské emiráty, kde technológiu využíva 59 % ľudí, nasledované Singapurom (58 %) a Nórskom (45,3 %).

Umelá inteligencia pokorila hranicu jednej miliardy používateľov za menej ako tri roky. Touto rýchlosťou hravo prekonala nástup internetu, smartfónov aj sociálnych sietí. Spoločnosť Microsoft predpokladá, že v roku 2026 vstúpi AI do novej fázy, v ktorej reálne ovplyvní svet a naberie ešte vyššie obrátky.

AI už nepoužívajú len priemyselní giganti. Demokratizácia sprístupňuje inovácie všetkým – od startupov po verejné inštitúcie,“ vysvetľuje Michal Stachník, generálny riaditeľ Microsoft Česko a Slovensko. Podľa neho už firmy nepotrebujú vlastné výskumné tímy ani dátové centrá, stačí im prístup do cloudu.

Michal Stachník prirovnáva dôveru v technológie k nákupu mlieka. Spotrebitelia mlieku veria, pretože vedia, že spĺňa prísne normy. Rovnaký princíp chce Microsoft presadiť aj pri umelej inteligencii. Jasné normy zvýšia dôveru ľudí, čo následne posilní celú ekonomiku.

Revolúcia v slovenskom zdravotníctve

Zdravotníctvo predstavuje oblasť, kde AI v roku 2026 prinesie skutočný prelom. Keďže Slovensko zápasí s nedostatkom personálu, umelá inteligencia môže lekárov a sestry zbaviť rutinných administratívnych úloh. AI funguje ako nástroj, ktorý zdravotníkom uvoľňuje ruky. Vďaka technológii sa lekári môžu sústrediť na skutočnú liečbu, nie na papiere.

V roku 2026 už AI nebude len sumarizovať články či písať správy. Aktívne zasiahne do objavov vo fyzike, chémii a biológii. Technológia prechádza do hybridnej fázy, v ktorej kombinuje klasické výpočty, generatívnu AI a kvantové technológie.

Tento spoločný výkon skráti vývoj nových liekov či materiálov z rokov na mesiace. Kým AI vyhľadáva vzory v údajoch a superpočítače vykonávajú simulácie, kvantová technológia pridáva presnosť, ktorá pomôže vyriešiť najťažšie výzvy súčasnej spoločnosti.

Odporúčané
Lídri EÚ a Londýn odmietajú Trumpove hrozby clami. Chystajú tvrdú odvetu Lídri EÚ a Londýn odmietajú Trumpove hrozby clami. Chystajú tvrdú odvetu 18. januára 2026 o 8:57
Odporúčané
Na Slovensko mieri extrémna zima. Polárny vír posiela do Európy sibírske mrazy a sneh Na Slovensko mieri extrémna zima. Polárny vír posiela do Európy sibírske mrazy a sneh 18. januára 2026 o 9:44
Odporúčané
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia 18. januára 2026 o 6:27
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Zdroj: Flickr/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 dňami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred hodinou
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 3 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
Storky
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
Lifestyle news
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
pred hodinou
Oktagon 82: Karol Ryšavý sa vrátil na víťaznú vlnu a spoznali sme víťaza boja o 300-tisíc eur
pred hodinou
Petra Vlhová sa vracia na lyže, od lekárov dostala odporúčanie. Získa miestenku na olympijské hry?
včera o 13:43
1
Známa hudobná platforma dáva stopku AI. Zavádza prísne pravidlá a vyzýva k nahlasovaniu obsahu
včera o 12:41
1
Poznáme moderátorskú dvojicu Let's dance. Kto nás bude sprevádzať tanečnými kreáciami tento rok?
včera o 10:04
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
včera o 09:00
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
pred 2 dňami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
pred 2 dňami
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Dôchodky Robert Fico Doprava Peniaze
Viac
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota miestami klesne až na - 20 °C
pred 26 minútami
Fico sa stretol s Trumpom. Zhodli sa na tom, že EÚ je v hlbokej kríze
pred 2 hodinami
Štát znižuje limity pre vysoké pokuty. Zaplatiť môžete viac aj pri menšom priestupku
pred 2 hodinami

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Youtube a influenceri
pred 2 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 2 dňami
2
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 dňami
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
pred 3 dňami
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
V spolupráci
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
včera o 11:00
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
pred 4 dňami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
pred 2 dňami
Viac z Krimi a true crime Všetko
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
pred 4 dňami
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
pred 4 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
13. 1. 2026 10:30
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
pred 3 dňami
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
30. 12. 2025 7:30
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
31. 12. 2025 9:07

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred hodinou
Slováci Veronika a Martin odišli „do dôchodku“ pred ôsmimi rokmi. Nie sú to však dovolenkoví dôchodcovia, ale stále aktívni podnikatelia a investori.
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
pred 3 hodinami
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
V spolupráci
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
včera o 11:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori
včera o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
včera o 09:00
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 2 dňami
2
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia