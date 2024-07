Podarilo sa umelej inteligencii vytvoriť jedálniček na mieru a prispôsobiť sa môjmu životnému štýlu?

Vo svojej práci používam umelú inteligenciu pomerne často. Šetrí mi čas. Začala som sa zamýšľať nad tým, ako ju môžem využiť tak, aby mi uľahčila aj osobný život. Keďže mám dve práce, multitasking je momentálne moje druhé meno a športujem viac ako priemerný Slovák, potrebujem kvalitnú a dobre vyváženú stravu. Myšlienky „nechce sa mi variť,“ „neviem čo mám variť,“ „stále jem len to isté,“ riešim vo svojej hlave pomerne často.

Odpovede na tieto otázky som sa rozhodla hľadať v najnovšej verzii chatGPT. Túto „debatu“ si môžeš pozrieť vo videu nižšie.

Zaujímalo ma, či sa umelá inteligencia dokáže prispôsobiť mojim individuálnym potrebám – dbám na zdravý životný štýl, som vegetariánka, rajčiny a olivy nemôžem ani cítiť a 5 dní v týždni sa venujem behu.

V prípade, že hľadáš inšpiráciu na nové recepty alebo ti vyhovuje, keď máš varenie a nákupy naplánované, umelá inteligencia môže byť užitočnou pomôckou. Chcem ťa však upozorniť, že tento článok je osobný experiment a má len zábavno-informačný charakter.



Ak potrebuješ pomôcť s úpravou svojho životného štýlu, vyhľadaj odborníka, ako napríklad dietológa, nutričného poradcu alebo certifikovaného osobného trénera.



Podľa navrhnutých receptov som si pripravila nákupný zoznam a vybrala sa do neďalekého Lidlu. Varenie a zoznam som sa snažila prispôsobiť tak, aby som spotrebovala všetky suroviny a vyšiel ma čo najlacnejšie.

Môj nákupný zoznam aj s cenami, ktoré boli aktuálne v čase nákupu. Chcela som nakúpiť čo najvýhodnejšie, a preto v ňom vidíš aj niekoľko poznámok, kde naznačujú zmenu. Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Nekupovala som suroviny, ako cibuľu, olivový olej, soľ, koreniny, bylinky či sladidlo. Mám ich bežne v kuchyni, predpokladám, že aj ty. Tieto produkty vydržia niekoľko týždňov a za 5 dní by som ich určite nespotrebovala. Umelo by som tak navyšovala svoj rozpočet. Chcem ti opísať svoju reálnu skúsenosť.

Cena nákupu ma pozitívne šokovala – čakala som oveľa vyššiu sumu. Veľa vecí bolo práve v zľave, či už kvôli sezónnosti alebo vďaka programu Lidl Plus. Tiež som sa snažila vyberať produkty privátnych značiek Lidlu alebo využiť potraviny čo najviac efektívne. To mi pomohlo stlačiť výslednú sumu ešte nižšie. Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Pondelok

☕️ Raňajky: ovsené vločky a mandľovým mliekom, lesným ovocím a chia semienkami

🍎 Desiata: grécky jogurt s medom a orechami

🥗 Obed: quinoa šalát s avokádom, červenou paprikou, kukuricou, cícerom a fetou

🍞 Olovrant: jablko a hrsť mandlí

🍝 Večera: celozrné špagety s brokolicovým pestom, parmezánom a pečeným tofu

Z mlieka a vločiek som urobila ovsenú kašu. Radšej kupujem barista verzie rastlinných mliek, pretože sú krémovejšie a majú univerzálne využitie (pozri si tú penu na mojom matcha latté, ktoré som si urobila k raňajkám.) To, že som našla takéto mlieko aj medzi privátnymi značkami v Lidli, bolo príjemným prekvapením. Do kaše tiež môžeš pridať sladidlo podľa chuti, ja som tú svoju obohatila kvapkou medu a škoricou.

Obed bol jednoduchý a rýchly. Pečenú papriku, cícer a kukuricu som zmiešala s avokádom, bulgurom a balkánskym syrom Pilos. (V tomto prípade som využila bulgur a nie quinou. Keďže sú to podobné suroviny, rozhodla som sa kúpiť len jeden typ obiliny, ktorý počas týždňa spotrebujem v rôznych receptoch.)

Pri varení večere sa mi nechcelo googliť recepty, a tak som išla na istotu – na webe Kuchyňa Lidla som našla podobné jedlo, aké mi navrhla umelá inteligencia. Na brokolicové pesto som tiež využila čerstvú bazalku, ktorá mi rastie pod oknom. Tofu v uvedenom recepte nebolo, tak som ho vynechala aj ja.

V pondelok ma prekvapila nálož sacharidov, ktorá tvorila každé hlavné jedlo. Moja strava vyzerá obvykle trocha inak, a preto som sa cítila neustále „plno.” Príliš mi to však neprekážalo, keďže som bola na nohách od 5.00 ráno a extra dávku energie som ocenila.

Utorok

☕️ Raňajky: smoothie z banánu, špenátu, mandľového mlieka a proteínového prášku

🍎 Desiata: hummus s mrkvou a uhorkou

🥗 Obed: šošovicová polievka s celozrným chlebom

🍞 Olovrant: celozrný muffin s čučoriedkami

🍝 Večera: plnená paprika s quionou, čiernymi fazuľami a syrom

Pri pohľade na tento jedálniček som si povedala, že sa chatGPT snaží vývažiť sýtejšie menu z predošlého dňa – nebola som prilíš nadšená z toho, že dve z troch hlavných jedál sú v tekutom stave. Tento deň som pracovala v office a nie z domu, takže prišli na rad „dózičky.“ Raňajky a obedy si nosím do práce stále, takže mi to neprekážalo.

Smoothie je pre mňa obvykle iba nápoj k raňajkám, aj keď bolo chutné, nezasýtilo ma. Pri nákupe ma ale prekvapilo, že v Lidli si môžeš kúpiť aj proteínové prášky. Obvykle ich kupujem v špecializovaných e-shopoch. (Na prípravu so využila ten, čo mám doma. Nechcela som zbytočne kupovať kilové balenie proteínu kvôli jednému smoothie.).

Po nedostačujúcich raňajkách som desiatu doslova hltala (nestihla som ani urobiť fotku). Hlad pominul iba na chvíľu a obed som si musela dať skôr, než obvykle. Šošovicová polievka však bola naozaj chutná. Opäť som využila recept, ktorý som našla na webe Kuchyňa Lidla. Dokonca ma zasýtila lepšie, než som predpokladala.

Muffin, ktorý som mala zjesť ako olovrant som chcela čo najviac čerstvý. Ráno po ceste do práce som sa zastavila opäť v Lidli, preto si k výslednej sume môjho nákupu pripočítaj ešte 1,19 eura. V ponuke mali momentálne len čokoládový.

Hodinový beh so škvŕkajúcim žalúdkom nebol príjemný. Kým nastal čas večere, od hladu ma už bolelo brucho. Papriku a fazuľu som preto rýchlo opiekla na panvici s olejom a koreninami, zmiešala s hotovým bulgurom a pridala syr. Pripraviť toto jedlo ako plnenú papriku a čakať na večeru ešte dlhšie by som nezvládla fyzicky ani psychicky. „Ain't nobody got time for that.“

Streda

☕️ Raňajky: celozrné toasty s avokádom a vajíčkom

🍎 Desiata: smoothie miska s granolou, chia semienkami a čučoriedkami

🥗 Obed: pečený sladký zemiak plnený čiernou fazuľou, kukuricou a salsou

🍞 Olovrant: hummus s celozrnnými krekrami

🍝 Večera: cícerové kari s kokosovým mliekom a hnedou ryžou

Takto si predstavujem ideálne raňajky a desiatu – jedlo sa dalo ľahko zabaliť aj do práce, bolo vyvážené, veľmi chutné a zo všetkého som bola najedená „tak akurát.“

Príprava obeda bola opäť inšpirovaná receptom na webe Kuchyňa Lidla. V tomto prípade som však salsu nahradila s rýchlym guacamole. Polovicu avokáda, ktoré mi zostalo z raňajok, som tak mohla spotrebovať na obed. Navyše, salsa je z rajčín a chatGPT tak ignoroval jednu z mojich požiadaviek.

Aby som niečo ušetrila, krekry som kvôli jednému olovrantu nekupovala, keďže som už v košíku mala celozrný chlieb. Na večeru som mala jeden z mojich obľúbených receptov – cícerové kari s batatmi a kokosovým mliekom.

Tento jedálniček mi naozaj vyhovoval a umelej inteligencii som tak odpustila ten utorkový prešľap a rajčiny v obede.

Štvrtok

☕️ Raňajky: pohánkové palacinky s ovocím

🍎 Desiata: tvaroh s medom a vlašskými orechami

🥗 Obed: celozrné wrapy plnené špenátom, červenou repou, kozím syrom a vlašskými orechmi

🍞 Olovrant: hummus s pečenými batatami

🍝 Večera: tofu stir-fry s brokolicou, paprikou, mrkvou a quinou

Palacinky som si pripravila už predošlý večer – namiesto pohánky som použila ovsené vločky (predsa, šetríme budget). V mixéri som ich zmiešala s dvomi zrelými banánmi, vajíčkom, mliekom a kypriacim práškom. Na vrch som dala mango a trocha medu. Jediná pozitívna vec na vstávaní pred piatou ráno kvôli behu boli práve tieto palacinky. Oceňujem, že sladké a sacharidové raňajky chatGPT vyvážil desiatou.

Keď som si robila nákupný zoznam a zbadala som štvrtkový obed, vedela som, že to bude najlepšie jedlo z celého týždňa. Kozí syr, cvikla a vlasšké orechy je a match made in heaven.

Nadšenie z obeda mierne pokleslo, keď som si uvedomila, že ChatGPT mi dal do jedálnička hummus ako olovrant (alebo desiatu) už tretí deň po sebe. Mojím jediným šťastím bolo, že som si kúpila hummus značky Chef select s príchuťou mrkvy – má príjemnú až mierne sladkú chuť a vôbec v ňom nie je cítiť horkosť tahini či kmínu (bežne pri hummusoch to tak býva a nie som fanúšik).

Piatok

☕️ Raňajky: granola s mandľovým mliekom a čerstvým ovocím

🍎 Desiata: smoothie z mangom, banánom a kokosovým mliekom

🥗 Obed: bulgur šalát s grilovaným halloumi syrom, cuketou, paprikou

🍞 Olovrant: grécky jogurt s medom a ovocím

🍝 Večera: celozrné tortilly plnené čiernymi fazuľami, avokádom, kukuricou a ryžou

Patríš medzi ľudí, ktorý si dávajú do misky najprv cereálie a potom mlieko, alebo naopak? Raňajkám a desiate nemôžem nič vyčítať, boli trocha ľahšie než som zvyknutá. Začínam si myslieť, že chatGPT sa mi snažil jedálniček nejakým spôsobom opäť „vyvážiť“ a striedal sýtejšie raňajky s ľahšími. Osobne preferujem výdatnejšie jedlo a obed som si tak musel dať opäť skôr. Učite k tomu však prispelo aj skoré vstávanie a ranný tréning.

Dá sa niečo vytknúť gréckej kuchyni? Ak by som mala voľno, toto jedlo by som radšej pripravila vonku na grile, než doma na panvici. Keď sa najbližšie budeš chystať na grilovačku, určite si kúp halloumi s mätou značky Eridanous v Lidli. Za tento obed má chatGPT u mňa plusový bod (aj keď halloumi mám oveľa radšej s pita chlebom, šalátom a tzatziky).



Olovrant a večera mi vyhovovali, a preto im nemôžem nič vytknúť.

Išla by som do toho znova?

Príjemne ma prekvapilo, aký pestrý jedálniček mi umelá inteligencia vygenerovala a zároveň, všetky jedlá mali jednoduchú a rýchlu prípravu. Veľmi mi vyhovalo, že som celý týždeň nemusela vôbec rozmýšľať nad tým, čo budem variť alebo pozerať sa do otvorenej chladničky a hľadať „niečo dobré na jedenie.“ Mohla venovať iným veciam a čas strávený v kuchyni sa mi podarilo minimalizovať (napríklad jedlá do práce som si pripravila všetky naraz).

Na druhej strane mi trocha prekážalo, že som každý deň musela variť niečo iné. Počas pracovného týždňa si bežne pripravujem hlavné jedlá vždy na dva dni. Keď plánovanie jedálnička pomocou chatGPT budem skúšať opäť, určite to zahrniem do jednej zo svojích požiadaviek.

S chatGPT si vieš uľahčiť aj nakupovanie. Stačí, ak po vo vygenerovaní jedálnička si necháš vytvoriť zoznam potrebných surovín. Na nákup choď určite do Lidlu – vďaka výhodným zľavám v predajni a aplikácií Lidl Plus sa mi podarilo celkom ušetriť.

Na záver však môžem povedať, že mi tento jedálniček vyhoval. Cítila som sa dobre, nemala som tráviace problémy a okrem utorka som bola s kombináciou jedál spokojná. Do tohto experimentu by som išla aj znova, ale s menšími úpravami.