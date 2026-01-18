VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL

Finn Wolfhard, hviezda megaúspešných Stranger Things, moderoval v sobotu večer populárnu americkú show Saturday Night Live (SNL). Vo svojom prejave rozprával o dospievaní na obrazovke pred zrakmi stoviek miliónov ľudí.
„Môj hlas sa zmenil pred kamerou, môj prvý bozk bol pred kamerou a tam som sa prvýkrát aj dozvedel, ako vyzerá žena tam dole,“ cituje server Variety slová Wolfharda.
„Už nie som dieťa,“ vyhlásil. „A my tiež nie sme,“ pridali sa Caleb McLaughlin a Gaten Matarazzo. Zažartovali aj o tom, že sú odteraz pripravení hrať vo „filmoch pre dospelých.“
Celú reč si môžeš pozrieť na videu tu:
Ľudia chceli deviatu epizódu Stranger Things, dostali ju od SNL
Neskôr sa v epizóde SNL objavili sketche na spin-offy Stranger Things, ktoré ich spojili s inými populárnymi seriálmi, ako napríklad so seriálom Mike in Manhattan, Sex v meste alebo s obľúbenou novinkou Heated Rivalry.
Sketch tiež obsahoval scénu z údajnej deviatej epizódy seriálu, ktorá odštartovala internetovú konšpiračnú teóriu. Pozri si celé video: