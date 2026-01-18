Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. januára 2026 o 14:29
Čas čítania 0:34
Lucie Novotná

VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Finn Wolfhard, hviezda megaúspešných Stranger Things, moderoval v sobotu večer populárnu americkú show Saturday Night Live (SNL). Vo svojom prejave rozprával o dospievaní na obrazovke pred zrakmi stoviek miliónov ľudí.

Môj hlas sa zmenil pred kamerou, môj prvý bozk bol pred kamerou a tam som sa prvýkrát aj dozvedel, ako vyzerá žena tam dole,cituje server Variety slová Wolfharda. 

Už nie som dieťa,“ vyhlásil. „A my tiež nie sme,“ pridali sa Caleb McLaughlin a Gaten Matarazzo. Zažartovali aj o tom, že sú odteraz pripravení hrať vo „filmoch pre dospelých.

Celú reč si môžeš pozrieť na videu tu:

Ľudia chceli deviatu epizódu Stranger Things, dostali ju od SNL

Neskôr sa v epizóde SNL objavili sketche na spin-offy Stranger Things, ktoré ich spojili s inými populárnymi seriálmi, ako napríklad so seriálom Mike in Manhattan, Sex v meste alebo s obľúbenou novinkou Heated Rivalry.

Sketch tiež obsahoval scénu z údajnej deviatej epizódy seriálu, ktorá odštartovala internetovú konšpiračnú teóriu. Pozri si celé video:

 
Odporúčané
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C 18. januára 2026 o 12:46
Odporúčané
Fico sa stretol s Trumpom. Zhodli sa na tom, že EÚ je v hlbokej kríze Fico sa stretol s Trumpom. Zhodli sa na tom, že EÚ je v hlbokej kríze 18. januára 2026 o 10:51
Odporúčané
Aký bude invalidný dôchodok v roku 2026? Výška príspevku sa môže výrazne líšiť Aký bude invalidný dôchodok v roku 2026? Výška príspevku sa môže výrazne líšiť 17. januára 2026 o 16:01

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
STRANGER THINGS
Odporúčame
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred hodinou
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 dňami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
dnes o 12:00
Storky
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
Lifestyle news
Ľudia pri Netflixe neudržia pozornosť a pozerajú do mobilu. Musíme dej v dialógu opakovať štyrikrát, hovorí Matt Damon
dnes o 16:41
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
dnes o 14:29
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
dnes o 11:59
Oktagon 82: Karol Ryšavý sa vrátil na víťaznú vlnu a spoznali sme víťaza boja o 300-tisíc eur
dnes o 11:55
Petra Vlhová sa vracia na lyže, od lekárov dostala odporúčanie. Získa miestenku na olympijské hry?
včera o 13:43
1
Známa hudobná platforma dáva stopku AI. Zavádza prísne pravidlá a vyzýva k nahlasovaniu obsahu
včera o 12:41
1
Poznáme moderátorskú dvojicu Let's dance. Kto nás bude sprevádzať tanečnými kreáciami tento rok?
včera o 10:04
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
včera o 09:00
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Počasie Polícia SR Dôchodky Robert Fico
Viac
Slovensko zasiahne „ruská zima“. Teploty miestami klesnú až na −22 °C
dnes o 16:02
Iránsky režim prvýkrát prehovoril o obetiach. Protesty si vraj vyžiadali 5 000 mŕtvych
dnes o 15:16
Slovákov ohrozuje nový typ podvodu. Falošný QR kód od „banky“ ťa môže pripraviť o peniaze
dnes o 13:44

Viac z Filmy a seriály

Všetko
Ľudia pri Netflixe neudržia pozornosť a pozerajú do mobilu. Musíme dej v dialógu opakovať štyrikrát, hovorí Matt Damon
Ľudia pri Netflixe neudržia pozornosť a pozerajú do mobilu. Musíme dej v dialógu opakovať štyrikrát, hovorí Matt Damon
dnes o 16:41
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
13. 1. 2026 12:06
VIDEO: Tretia séria Euphorie prinesie výrazný time jump. Nový trailer naznačuje ešte temnejší pohľad na život po strednej škole
VIDEO: Tretia séria Euphorie prinesie výrazný time jump. Nový trailer naznačuje ešte temnejší pohľad na život po strednej škole
pred 3 dňami
Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie
Víťazi Zlatých glóbusov 2026: Jedna bitka za druhou s DiCapriom ovládla filmové kategórie
12. 1. 2026 8:46
Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou. Z trónu ju zosadila predstaviteľka z Avatara
Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou. Z trónu ju zosadila predstaviteľka z Avatara
pred 3 dňami
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred hodinou
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
dnes o 12:00
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
Viac z Silné príbehy Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00
Takto bývajú slovenské celebrity a influenceri. Ich interiéry okomentoval známy slovenský architekt
18. 9. 2025 18:00
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
14. 1. 2026 16:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
13. 1. 2026 10:30
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred hodinou
34-ročný muž z Pensylvánie konzervoval pozostatky a predával ich cez internet. Z niektorých dokonca vyrábal „umelecké diela“.
Hudobný vrchol v roku 2016. Tracky One Dance či Let Me Love You aj albumy od Franka Oceana a Rihanny definovali éru
Hudobný vrchol v roku 2016. Tracky One Dance či Let Me Love You aj albumy od Franka Oceana a Rihanny definovali éru
dnes o 16:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
dnes o 12:00
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
Štýly kabeliek, ktoré budú definovať najbližšie mesiace. V hre sú zvieracie motívy, back to office štýl aj hravé farby
dnes o 10:00
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
V spolupráci
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
dnes o 12:00
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
pred 2 dňami
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
dnes o 14:29
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred 2 dňami
2
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
včera o 10:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia