dnes 18. januára 2026 o 11:55
Čas čítania 2:39
Ondřej Jarůšek

Oktagon 82: Karol Ryšavý sa vrátil na víťaznú vlnu a spoznali sme víťaza boja o 300-tisíc eur

Oktagon so svojím prvým turnajom v roku 2026 zavítal do Düsseldorfu, ktorý sa stal dejiskom ďalšej nabitej akcie. Tá priniesla napínavé prestrelky, veľké ukončenia a očakávané vyvrcholenie bitky o milión eur.

Na jednej strane totálna eufória, na druhej veľké sklamanie. Takto vyzeralo finále Tipsport Gamechanger v miliónovej pyramíde, kde sa o 300-tisíc eur (viac ako sedem miliónov českých korún) pobili veterán UFC Krzysztof Jotko a vyše 10 rokov neporazený Kerim Engizek. Zápas, vyhlásený na päť kôl, skončil ani nie po štyroch minútach.

Poľský favorit Jotko ovládol súboj a jedného z najdominantnejších mužov Oktagonu ukončil na submisiu (rear-naked choke) a nad hlavu zodvihol vysnívanú trofej. V miliónovej pyramíde porazil celkovo štyroch súperov, medzi nimi aj slovenského zápasníka Mareka Mazúcha, alebo bývalého šampióna Iona Surdu.

Krzysztof Jotko. Krzysztof Jotko. Krzysztof Jotko. Krzysztof Jotko.
Zobraziť galériu
(6)

Výraz na tvári Engizeka, ktorý padol na domácej pôde, prezrádzal absolútne zrútenie, zatiaľ čo Jotko emotívne oslavoval najväčší moment svojej bohatej kariéry. Po Bojanovi Veličkovići a Loseneovi Keitovi sa poľský bojovník stal tretím šampiónom „európskej Ligy majstrov v MMA“ a okrem impozantnej trofeje si odniesol tučný šek. Ako sám povedal, okrem investovania časti peňazí si teraz kúpi, podľa jeho slov, Corvettu žltú ako Pikachu.

Česi padli, no videli sme aj neuveriteľnú bitku

Na akcii sa predstavili aj traja českí bojovníci. Ani jeden z nich však bohužiaľ neuspel. Do svojho životného zápasu nastúpil Daniel Ligocki, ktorého neuveriteľná prestrelka s bývalým bojovníkom UFC Davidom Zawadom sa stala jedným z vrcholov večera. Už v prvom kole si bojovníci uštedrili tvrdé výmeny a obaja boli veľmi blízko od veľkolepej výhry.

Po troch kolách nakoniec zvíťazil tesne na body Zawada a svojmu súperovi vzdal rešpekt za to, že zápas prijal len týždeň pred jeho konaním. 

Ligocki vs. Zawada.
Ligocki vs. Zawada. Zdroj: OKTAGON MMA

České farby v Düsseldorfe hájil aj zástupca pražského Hanuman Gymu Jixie Molapo, ten však nedokázal nadviazať na svoju poslednú výhru z minulého roka. Nemec Arian Sadiković ho v sobotu ukončil na TKO v druhom kole.

 

Pred limitom padol aj Marek Bartl, ktorý sa síce posledný čas tešil skvelej forme, ale v sobotu nestačil na Poliaka Kamila Oniszczuka. Ten Bartla ukončil na submisiu v druhom kole a po poslednej výhre nad Davidom Zawadom si pripísal ďalší cenný skalp.

Slováci ani raz nezaváhali

Naopak slovenskí bojovníci sa domov vracajú so 100 % úspešnosťou. Mladý talent Patrik Šebek stále nenašiel premožiteľa a vo svojom treťom zápase oslávil víťazstvo na body, Tomáš Cigánik sa blysol výhrou na submisiu hneď v prvom kole a vo veľmi dôležitom boji zvíťazil aj Karol Ryšavý. Ten sa po sérii prehier dostal späť do víťazného sedla, keď po pár minútach nasadil nebezpečnému Nemcovi Ilbayovi svoju obľúbenú naskočenú gilotínu, ktorou ho donútil zápas odklepať.

Karol Ryšavý.
Karol Ryšavý. Zdroj: OKTAGON MMA

O zrejme najnapätejší zápas večera sa postarali Nemec Tamerlan Dulatov a Srb Stefan Končar. Obaja do boja nastupovali ako doposiaľ neporazení a ich vzájomnému stretu predchádzal ostrý trashtalk. To bolo viditeľné aj v samotnom zápase, do ktorého favorizovaný Dulatov vbehol s úmyslom súpera okamžite knockoutovať.

 

To sa mu síce nepodarilo, napriek tomu však Končara niekoľko minút trápil pri pletive, hovoril na neho a nakoniec ho utiahol na submisiu (arm-bar). Bezprostredne po boji Dulatov odmietol podať súperovi ruku.

Budúci titulový vyzývateľ?

Na turnaji sme spoznali aj meno možného budúceho vyzývateľa o pás v pérovej váhe. Hlavný predzápas s úplným prehľadom ovládol Gjoni Palokaj, ktorý porazil veterána Cage Warriors Jamesa Hendina a v Oktagone ostáva aj naďalej neporazený. Okamžite si potom povedal o šancu bojovať o pás.

Už za dva týždne nás čaká ďalší turnaj, kde sa majú o pás pérovej divízie stretnúť Niko Samsonidse a Mago Machaev, je tak možné, že víťaz tohto duelu sa potom stretne práve s Palokajom. Na oficiálne potvrdenie si však ešte budeme musieť počkať.

Palokaj vs. Hendin.
Palokaj vs. Hendin. Zdroj: OKTAGON MMA

Kompletné výsledky turnaja Oktagon 82

Krzysztof Jotko porazil Kerima Engizeka na submisiu v 1. kole

Gjoni Palokaj porazil Jamesa Hendina na body

Karol Ryšavý porazil Denize Ilbaye na submisiu v 1. kole

Tamerlan Dulatov porazil Stefana Končara na submisiu v 1. kole

David Zawada porazil Daniela Ligockiho na body

Zafar Mohsen porazil Samuela Barka na body

Kamil Oniszczuk porazil Marka Bartla na submisiu v 2. kole

Tomáš Cigánik porazil Maurice Adorfa na submisiu v 1. kole

Altin Zenuni porazil Murata Tüysüza na TKO v 2. kole

Patrik Šebek porazil Emira-Can Ala na body

Arian Sadiković porazil Jixieho Molapa na TKO v 1. kole

