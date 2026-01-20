Na pôrodnici ide často o vážne chvíle, no občas vzniknú situácie, ktoré pobavia celý personál.
Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici zverejnila výber najlepších hlášok, ktoré zazneli priamo počas služby. „Nový pracovný týždeň sme sa rozhodli začať s nadhľadom a trochou humoru. Hoci platí, že v nemocnici berieme ľudí a situácie vážne, občas sa zrodia aj vtipné momenty. Naše kolegyne si ich priebežne zapisujú a my vám prinášame výber toho najlepšieho,“ napísala nemocnica vo svojom príspevku na sociálnych sieťach.
Zdravotníci si napríklad zapamätali rodičku, ktorá tvrdila, že je tehotná tretíkrát. V dokumentácii však mala už tri pôrody. Po krátkom zaváhaní to vyriešila stručne: „Tak štvrtý.“
Zabudnúť sa nedá ani na zamenené pojmy. Bonding sa zmenil na bodybuilding, cisársky rez na tesársky a vyvolávačka na vyklápačku. Budúci otecko zas na príjme hovoril o „pupočníkovej vode“, hoci myslel plodovú vodu.
Jedna z posledných hlášok pochádza priamo z pôrodnej sály. Keď lekár vyzval rodičku, aby sa vyzliekla, opýtala sa, či musí. Odpoveď prišla okamžite a s nadhľadom: „A čo ste prišli na ušné?“ Úsmev vyvolala aj situácia, keď žena poslala manžela kúpiť hroznový cukor. Vrátil sa však s 500 g balením práškového cukru.