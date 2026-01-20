Hlavné témy
dnes 20. januára 2026 o 10:58
Čas čítania 1:04
Hana Divišová

Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“

Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“
Zdroj: Allen Berezovsky/Getty Images
Brooklyn Beckham na Instagram stories opísal dôvody, pre ktoré sa dištancuje od rodičov.

Rodina Beckhamovcov je už dlhší čas pod drobnohľadom verejnosti, najmä pre napäté vzťahy s ich najstarším synom Brooklynom. Ten sa od rodiny postupne dištancuje a najnovšie sa rozhodol o ich vzťahoch prehovoriť otvorene prostredníctvom stories. V nich si nebral servítku pred ústa a svojich rodičov verejne kritizoval.

Brooklyn tvrdí, že roky mlčal, aby chránil súkromie rodiny. „Bol som ticho celé roky a robil som všetko pre to, aby tieto veci zostali v súkromí,“ napísal. Prehovoriť sa však rozhodol až vo chvíli, keď podľa neho jeho rodičia a ich tím opakovane komunikovali s médiami a šírili informácie, ktoré považuje za nepravdivé. „Nezostala mi iná možnosť, než prehovoriť,“ dodal.

Brooklyn Beckham
Zdroj: Instagram/@brooklynpeltzbeckham

Veľká časť jeho výpovede sa týka jeho manželky Nicoly Peltz, ktorú podľa jeho slov rodina dlhodobo nerešpektovala. Tvrdí, že ešte pred svadbou sa jeho rodičia snažili narušiť ich vzťah, vrátane situácie, keď mala jeho mama Victoria Beckham na poslednú chvíľu zrušiť výrobu Nicoliných svadobných šiat. „Moja mama zrušila Nicoline svadobné šaty na poslednú chvíľu, hoci sa na ne veľmi tešila,“ napísal Brooklyn.

Vrátil sa aj k samotnej svadbe, ktorú označil za jednu z najnepríjemnejších skúseností v živote. Tvrdí, že jeho mama mala narušiť ich prvý manželský tanec, ktorý bol plánovaný ako romantický moment pre neho a Nicolu. Pred stovkami hostí sa mal cítiť ponížený a nepríjemne. „Nikdy v živote som sa necítil viac ponížený,“ priznal.

Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham
Zobraziť galériu
(6)
Záverom Brooklyn vysvetľuje, že on a Nicola nechcú život formovaný médiami, tlakom ani manipuláciou. Otvorene priznal, že sa s rodinou nechce zmieriť. „Nechcem sa s rodinou udobriť,“ napísal. Spolu s manželkou túžia po súkromí, pokoji a autentickom živote mimo neustáleho dohľadu verejnosti a rodinných očakávaní.

David Beckham, Victoria Beckham
Zdroj: Getty Images
