Používaš zoznamovacie aplikácie a máš pocit, že si v blúdnom kruhu? Nie si jediný. Ľudia sú zo zoznamiek vyhorení a toto sú dôvody, prečo a za akých okolností môže byť ich používanie škodlivé.
Stiahnuť, vymazať, stiahnuť, vymazať, stiahnuť... Toto je cyklus, ktorým prechádzajú mnohí používatelia zoznamovacích aplikácií. Prvotný dopamín zo spoznávania nových ľudí sa rýchlo zmení na frustráciu, no zvedavosť a túžba po zoznámení ťa aj tak donúti stiahnuť si aplikáciu znova.
Prečo nás nekonečný výber robí osamelejšími a čo sa deje v tvojom mozgu, keď ti blikne „It's a Match“? O fenoméne vyhorenia zo zoznamovacích aplikácií sme hovorili s jedným dlhoročným užívateľom, s jedným nováčikom na zoznamke a s psychologičkou Mgr. Bc. Barborou Brzákovou Krelovou, ktorá pôsobí na platforme K Sebe.
Swipe doprava, Match. Ak nastane zhoda, rátať môžeš s dvomi scenármi. Buď zostane ticho a nikto konverzáciu nezačne, alebo sa začne maratón písania o tom, akú máš rád kávu a či radšej hory alebo more a či máš radšej ázijskú alebo taliansku kuchyňu. Ak sa z takejto konverzácie vyvinie rande, máš šťastie. Častokrát sa totiž nekonečné a únavné písanie končí ghostingom. Digitálne zoznamovanie malo zjednodušiť cestu k láske, no čoraz častejšie počuť o stave, ktorý odborníci nazývajú „dating app burnout“ alebo vyhorenie zo zoznamiek.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo je swajpovanie na zoznamovacích aplikáciách podobné ako hranie hazardných hier.
- Ako Michal hodnotí zoznamovacie aplikácie po piatich rokoch používania a čo ho na nich najviac hnevá.
- Aká je skúsenosť Sandry, ktorá hľadá dlhodobý vzťah no muži jej ponúkajú sex na jednu noc.
- Aké sú príznaky vyhorenia zo zonamovacích aplikácií.
- Prečo sme podľa psychologičky sklamaní z rande, ktoré si dohodneme cez Tinder.