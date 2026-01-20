Po 28 rokoch od premiéry si film Muž so železnou maskou opäť získava pozornosť divákov. Zahral si v ňom aj známy herec Leonardo DiCaprio v úlohe kráľa Ľudovíta XIV.
Film Muž so železnou maskou sa stal obrovským hitom na Netflixe. Po 28 rokoch od premiéry sa opäť stáva populárnym u divákov a dosahuje množstvo zhliadnutí na Netflixe. Informovali o tom Screenrank.
Tento týždeň sa Muž so železnou maskou umiestnil na deviatom mieste v rebríčku najlepších desiatich filmov sveta na platforme Netflix. Do najlepšej desiatky sa dostal až v 26 krajinách, medzi ktorými nechýba ani viacero krajín z Európy.
Jednu z postáv si zahral aj známy herec Leonardo DiCaprio, ktorý vo filme stvárňuje despotického kráľa Ľudovíta XIV. Dej sa odohráva okolo štyroch mušketierov, ktorí vymýšľajú plán na oslobodenie spútaného väzňa. Tým je práve DiCapriova postava, nútená nosiť železnú masku skrývajúcu jeho identitu. Vo filme sa objavujú aj ďalšie známe mená, ako Jeremy Irons, John Malkovich či Gérard Depardieu.
Recenzie na samotný film sú rozporuplné. Ale aj napriek tomu bol Muž so železnou maskou kasovým trhákom. DiCaprio si v ňom zarobil viac ako 182 miliónov dolárov (cca 156 miliónov eur).