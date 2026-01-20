Pripravili sme gramatický kvíz plný nenápadných chytákov, pri ktorých rozhoduje správny pravopis, význam aj kontext.
Slovenčina patrí medzi najťažšie jazyky sveta a nie je len o mäkkom a tvrdom i. Často nás potrápi aj otázka, či niečo písať spolu alebo oddelene, a ako správne používať cudzie slová.
Pripravili sme krátky gramatický kvíz, v ktorom si overíš, či máš jasno v pravopisných detailoch, s ktorými sa bežne stretávame v textoch, správach aj článkoch. Nejde o školské poučky, ale o vety, ktoré denne píšeme – a práve pri nich robíme chyby najčastejšie.
Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Otestuj si svoju gramatiku v kvíze
1 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Telefón sa mi práve nabíja.
Telefón sa mi práve nabýja.
Vysvetlenie
Sloveso „nabíjať“ v kontexte dodávania elektrického náboja sa píše s „í“.
2 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Bol jedným z mála, ktorí si tú udalosť pamätali.
Bol jedným z mála, ktorý si tú udalosť pamätali.
Vysvetlenie
Zámeno „ktorí“ sa viaže na podstatné meno v množnom čísle (málo ľudí).
3 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Zúčastnili sme sa na fantastickej večeri.
Zúčastnili sme sa na fanstastickej večery.
Vysvetlenie
Podstatné meno večera je v lokáli jednotného čísla, ktorý sa píše vždy s i.
4 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Na stenách visel starý obraz.
Na stenách vysel starý obraz.
Vysvetlenie
V tomto slove nejde o predponu vy-, ale o sloveso visieť.
5 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Za siedmymi horami a siedmymi dolami sa začína rozprávka.
Za siedmimi horami a siedmimi dolami sa začína rozprávka.
Vysvetlenie
Číslovky päť a viac (päť, šesť, sedem…) sa skloňujú ako podstatné mená podľa vzoru päť – preto má tvar „siedmimi“.
6 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Psichický stav človeka ovplyvňuje aj jeho fyzické zdravie.
Psychický stav človeka ovplyvňuje aj jeho fyzické zdravie.
Vysvetlenie
Cudzie slová s pôvodom v gréčtine sa píšu s „psy-“.
7 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Veľakrát sa stáva, že si to ľudia mýlia.
Veľa krát sa stáva, že si to ľudia mýlia.
Vysvetlenie
Slová s príponou "-krát" (ako päťkrát, prvýkrát, mnohokrát) sa píšu spolu ako jedna násobná číslovka.
8 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Na to, čo sa stalo, si ešte spomenieme.
Nato, čo sa stalo, si ešte spomenieme.
Vysvetlenie
„Na to“ píšeme oddelene, ak ide o predložku a zámeno.
9 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Napadlo mi, že by sme mali postupovať inak.
Napadlo ma, že by sme mali postupovať inak.
Vysvetlenie
„Napadlo mi“ používame pri myšlienke alebo nápade.
10 10
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Naše psy sa pokojne prechádzali po dvore. (zvieratá)
Naše psi sa pokojne prechádzali po dvore. (zvieratá)
Vysvetlenie
Keď hovoríme o zvieratách, používame tvar „tie psy“. Tvar „tí psi“ používame vtedy, keď slovom psi označujeme ľudí.