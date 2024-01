Na Netflix dorazil výborný Yellowstone s Kevinom Costnerom. Po prvej časti sa neodlepíš od telky

Seriálovú chuťovku z dielne Taylora Sheridana nájdeš už aj na najpopulárnejšej streamovacej platforme.

Preslávil sa ako herec v televíznych seriáloch, no skutočný úspech zožal až ako scenárista a režisér. Z jeho pera vznikli drsné a mrazivé scenáre k filmom Sicario, Hell or High Water alebo Wind River. Získal cenu v Cannes a bol nominovaný na Oscara či Zlatý glóbus.

Taylor Sheridan obľubuje príbehy z amerického vidieka a s postavami, ktoré vytvorí, sa rozhodne nemazná. Ich ťažké osudy zväčša odzrkadľujú dobu, v ktorej žijú, a sú napísané tak, že si ich takmer okamžite obľúbiš. A i keď nie vždy ide o klasických hrdinov dobrákov, veľmi rýchlo pochopíš ich motivácie.

Rodák z Texasu v roku 2018 nakrútil seriál Yellowstone o rodine Duttonovcov snažiacej sa za každú cenu (predstav si pod tým naozaj čokoľvek) ochrániť svoj ranč v Montane pred nenásytnými developermi. Hlava rodiny John (Kevin Costner) dal totiž pred rokmi sľub svojmu otcovi, že nedopustí, aby im raz niekto vzal ich domov.

Napriek lukratívnym ponukám zo všetkých strán rozsiahle pozemky jednoducho nechce predať. Radšej zomrie, než by sa na mieste, kde vyrastal, raz stavali letiská, kasína či luxusné hotely. John však nestojí proti stále číhajúcim nepriateľom sám. Má cenné konexie a časom si vybudoval mocné impérium plné lojálnych zamestnancov. Nehovoriac o deťoch, ktoré by pre otca pokojne vraždili.

Zdroj: Paramount Network

Nebezpečne návykový

Žijú v tvrdom svete, kde slzy sú prejavom slabosti a nikoho neobmäkčia a kde sa problémy často riešia päsťami alebo rovno nožmi. Kone sú ich najčastejším dopravným prostriedkom, vedia ich osedlať aj poslepiačky. Vlky pred nimi radšej utekajú, medveďov sa neboja, pretože puška im nie je cudzia a s lasom dokážu chytiť aj bizóna.

Už od prvej časti pochopíš, že Yellowstone je plný bravúrne napísaných ambivalentných charakterov. Len čo ich lepšie spoznáš, nebudeš vedieť od telky odtrhnúť oči. Sheridanov seriál je skutočne nebezpečne návykový. Úvodnú sériu možno „bing-watchneš“ pokojne za jednu noc.

Na Netflixe momentálne nájdeš dve série, ak sa však „namotáš“, na SkyShowtime nájdeš všetkých päť sérií. A nielen to. Sheridan totiž vytvoril aj dva spin-off seriály, respektíve prequely s názvom 1883 a 1923. A hádaj čo. Sú rovnako výborné.

Zdroj: Paramount Network

Dávka filozofie aj prvotriedna akcia

Máloktorý filmár dokáže tak brilantne ako Sheridan budovať napätie a až infarktovo šokovať diváka. Američan prefíkane stiera hranice medzi dobrom a zlom bez súdenia postáv. Vynášanie rozsudkov necháva na divákov. Veľmi rýchlo sa stávajú komplicmi pri zločinoch a nečinnými, no vlastne bezmocnými pozorovateľmi.



Pri sledovaní Yellowstonu možno prehodnotíš svoje hodnoty a zaručene sa zamyslíš nad tým, ako by si sa v rovnakej situácii zachoval ty. To ťa zase dovedie k otázkam o svojom vlastnom živote a jeho smerovaní. Nemaj však strach, dávku filozofie strieda kopec prvotriednej akcie. A čo je najlepšie?

Zabudni na to, že po dvoch sériách šou stratí kvalitu. Naopak, zreje a uchvacuje čoraz viac. Môže konkurovať tým najospevovanejším seriálom nového milénia, akými sú Breaking Bad, Better Call Saul, Succession, The Wire či The Sopranos.