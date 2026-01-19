Modely, ktoré budeš chcieť okamžite. Pozri si FRESH novinky zo sveta tenisiek a zimnej obuvi

Štýly s rukopisom značiek Adidas, New Balance alebo Asics, ktoré určujú trendy v uliciach aj na sociálnych sieťach.
Ak sleduješ najnovšie trendy zo sveta obuvi, pohodlne sa usaď. Vybrali sme pre teba FRESH novinky, ktoré v súčasnosti hýbu scénou – od futuristických siluet a basketbalových signature modelov až po zimné kúsky nielen do mestských ulíc.
Okrem zaujímavého dizajnu ťa potešia tiež moderné technológie, atraktívne farebné kombinácie a maximálny komfort.
Adidas AE 2 „Lucid Pink“ – 130 €
Zoznam otvára signature model Adidas AE 2 basketbalistu Anthony Edwardsa z tímu NBA Minnesota Timberwolves v schéme „Lucid Pink“, v ktorom budeš neprehliadnuteľný/-á na ihrisku aj v uliciach.
Tenisky majú ružovo-čierny zvršok z textílie a syntetických prekrytí v podobe pozdĺžnych profilov okolo jazyka, goliera či na päte. Novinka s logom Adidas neponúka len HOT vzhľad, ale je vybavená tiež ultraľahkým odpružením Lightstrike a technológiou Boost pre dynamickú obnovu energie.
Adidas Adistar XLG 2.0 – 140 €
Adidas reaguje na vysoký dopyt po modeli Adistar Jellyfish, ktorý predstavil Pharrell Williams, a predstavuje cenovo dostupnú verziu s veľmi podobným vzhľadom.
Novinka nesie názov Adidas Adistar XLG 2.0 a je inšpirovaná vzhľadom bežeckých tenisiek zo začiatku tisícročia, avšak upravená s dôrazom na modernú mestskú estetiku a pohodlie. Pevná konštrukcia z materiálu RPU je jedinečným vizuálnym prvkom a zabezpečuje flexibilný strih, ktorý sa prispôsobí pohybu.
K dispozícii je tiež čierna verzia s metalickými striebornými detailmi.
New Balance 1906L – 140 €
Úplne odlišný vzhľad ponúka jeden z najzaujímavejších modelov, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 2025 – New Balance 1906L.
Moderný hybrid, ktorý kombinuje prvky klasických tenisiek New Balance 1906 a elegantných mokasín, prichádza na pulty obchodov v čiernej schéme s kontrastným bielym zvrškom zo sieťoviny. Originálny kúsok má mäkkú vnútornú stielku OrthoLite® a stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá je zárukou pohodlia aj počas celodenného nosenia.
New Balance RC56 – 150 €
V portfóliu New Balance nás oslovil aj ďalší nový model – RC56, ktorý reaguje na rastúci trend nízkoprofilovej obuvi, avšak so športovou dušou a atmosférou značky.
Tenisky s nízkym strihom sú postavené na úzkej gumovej podrážke a majú sofistikovaný aerodynamický vzhľad, ktorý oživí tvoje každodenné outfity. Ak ťa neoslovila verzia s čiernym zvrškom, možno prídeš na chuť modelu RC56 v sivom vyhotovení.
Adidas Megaride S2 – 160 €
Pozornosť okolia získaš aj v modeli Adidas Megaride S2 „Shock Pink“, ktorý má jedinečný vzhľad a je navrhnutý tak, aby poskytoval výnimočné pohodlie aj pri dlhých presunoch v meste.
Zvršok tenisiek kombinuje ľahký a priedušný textilný zvršok s konštrukciou, ktorá sa prispôsobuje prirodzenému pohybu chodidla. Medzipodrážka je vybavená technológiou Bounce pre mäkké, pružné a účinné odpruženie pri každom došľape.
Odvážny model Adidas Megaride S2 je ideálny pre aktívnych ľudí so záľubou vo futuristickej módnej estetike.
Adidas Megaride – 170 €
Adidas Megaride predstavuje revolučný bežecký model z archívov legendárnej športovej značky, ktorá je v súčasnosti vyhľadávanou klasikou, a nemal by uniknúť tvojej pozornosti.
Tenisky ideálne do rýchleho mestského prostredia s otvoreným dizajnom medzipodrážky s technológiou Bounce, ktorú sme priblížili vyššie, sú zárukou komfortu a jedinečného vzhľadu. Ktorý z modelov Adidas Megaride v schéme „Shock Pink“ ťa zaujal viac? Kombinácia čiernej s ružovou a tech detailov je v oboch prípadoch perfektná.
New Balance 2002R „Protection Pack“ – 170 €
V zozname pokračujeme modelom New Balance 2002R v univerzálnom sivom vyhotovení, ktorý budeš milovať nielen vďaka pohodliu, ale aj dizajnu.
FRESH novinka v ponuke online obchodu Queens má charakteristický športový tvar, zvršok z kombinácie semišu a textílie s obnoseným vzhľadom a gumovú podrážku s technológiou N-ergy pre plynulý a ľahký krok. Skvelo vyzerá tiež čierna verzia, ktorá je v predaji za rovnakú cenu.
New Balance 1000 – 170 €
Tenisky New Balance 1000 „Rosewood“ prinášajú HOT vzhľad, ktorý spája trendy Y2K estetiku s moderným mestským štýlom – a sú ako stvorené pre každodenné lifestyle outfity.
Populárny model má viacvrstvový zvršok zo semišu a syntetiky v ružovej farbe s logom „N“ a segmentovanú medzipodrážku, ktorá je zárukou pohodlia počas celého dňa. Nechýba ani tlmenie ABZORB a technológia Stability Web pre lepšiu kontrolu pohybu, vďaka čomu sú ideálne aj na športové aktivity.
New Balance 1000 „Rosewood“ je k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach za rovnakú cenu.
Asics Gel-Kayano 14 – 170 €
Asics prichádza na trh s vylepšenou verziou mimoriadne populárneho modelu Gel-Kayano 14 vo vyhotovení „Blue Coast“, ktoré kombinuje svetlý základ s hnedými a modrými prvkami.
Silueta spája tradičné bežecké prvky s uvoľnenou modernou estetikou, vďaka čomu sa ľahko kombinuje so streetwearom aj s casual outfitmi. Čisté línie a minimalistická schéma dodávajú univerzálny vzhľad, zatiaľ čo patentované odpruženie Gel™ zaisťuje pohodlie pri chôdzi v mestských uliciach aj pri aktívnom športovom pohybe.
Moon Boot® Mezzaluna Puffy – 172,95 €
Záver zoznamu venujeme zimnej obuvi Moon Boot® Mezzaluna Puffy v čiernom vyhotovení, ktorá je dostupná v ženskej veľkostnej tabuľke.
Model s nízkym strihom má gumovú podrážku s výstupkami pre dobrú trakciu aj na klzkom povrchu a zvršok z odolných syntetických materiálov, ktoré ťa udržia v suchu. Je verný názvu a vďaka charakteristickému objemu s ľahkou výplňou odkazuje na štýl Moon Boot®.
V ponuke online obchodu Queens nájdeš aj prešívanú verziu so šnúrovaním, ktorá stojí 200 eur.