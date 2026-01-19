Hlavné témy
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Queens.
včera 19. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 3:51
Richard Balog

Modely, ktoré budeš chcieť okamžite. Pozri si FRESH novinky zo sveta tenisiek a zimnej obuvi

Modely, ktoré budeš chcieť okamžite. Pozri si FRESH novinky zo sveta tenisiek a zimnej obuvi
Zdroj: Adidas
Štýly s rukopisom značiek Adidas, New Balance alebo Asics, ktoré určujú trendy v uliciach aj na sociálnych sieťach.

Ak sleduješ najnovšie trendy zo sveta obuvi, pohodlne sa usaď. Vybrali sme pre teba FRESH novinky, ktoré v súčasnosti hýbu scénou – od futuristických siluet a basketbalových signature modelov až po zimné kúsky nielen do mestských ulíc. 

Okrem zaujímavého dizajnu ťa potešia tiež moderné technológie, atraktívne farebné kombinácie a maximálny komfort. 

V pokladni nezabudni použiť náš zľavový kód 13QRF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Queens, a 10QRF na výpredajové kúsky.
Pozri si celú ponuku obuvi, oblečenia a doplnkov v online obchode Queens
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+.
Adidas AE 2 „Lucid Pink“ 130 €

Zoznam otvára signature model Adidas AE 2 basketbalistu Anthony Edwardsa z tímu NBA Minnesota Timberwolves v schéme „Lucid Pink“, v ktorom budeš neprehliadnuteľný/-á na ihrisku aj v uliciach.

Tenisky majú ružovo-čierny zvršok z textílie a syntetických prekrytí v podobe pozdĺžnych profilov okolo jazyka, goliera či na päte. Novinka s logom Adidas neponúka len HOT vzhľad, ale je vybavená tiež ultraľahkým odpružením Lightstrike a technológiou Boost pre dynamickú obnovu energie.

Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš približne 15 eur. 

Adidas AE 2
Zdroj: Queens

Adidas Adistar XLG 2.0 140 €

Adidas reaguje na vysoký dopyt po modeli Adistar Jellyfish, ktorý predstavil Pharrell Williams, a predstavuje cenovo dostupnú verziu s veľmi podobným vzhľadom. 

Novinka nesie názov Adidas Adistar XLG 2.0 a je inšpirovaná vzhľadom bežeckých tenisiek zo začiatku tisícročia, avšak upravená s dôrazom na modernú mestskú estetiku a pohodlie. Pevná konštrukcia z materiálu RPU je jedinečným vizuálnym prvkom a zabezpečuje flexibilný strih, ktorý sa prispôsobí pohybu.

K dispozícii je tiež čierna verzia s metalickými striebornými detailmi

Adidas Adistar XLG 2.0
Zdroj: Queens

New Balance 1906L 140 €

Úplne odlišný vzhľad ponúka jeden z najzaujímavejších modelov, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 2025 – New Balance 1906L. 

Moderný hybrid, ktorý kombinuje prvky klasických tenisiek New Balance 1906 a elegantných mokasín, prichádza na pulty obchodov v čiernej schéme s kontrastným bielym zvrškom zo sieťoviny. Originálny kúsok má mäkkú vnútornú stielku OrthoLite® a stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá je zárukou pohodlia aj počas celodenného nosenia. 

New Balance 1906L
Zdroj: Queens

New Balance RC56 150 €

V portfóliu New Balance nás oslovil aj ďalší nový model – RC56, ktorý reaguje na rastúci trend nízkoprofilovej obuvi, avšak so športovou dušou a atmosférou značky. 

Tenisky s nízkym strihom sú postavené na úzkej gumovej podrážke a majú sofistikovaný aerodynamický vzhľad, ktorý oživí tvoje každodenné outfity. Ak ťa neoslovila verzia s čiernym zvrškom, možno prídeš na chuť modelu RC56 v sivom vyhotovení

Cena s naším zľavovým kódom 13QRF je 130,50 eur. 

New Balance RC56
Zdroj: Queens

Adidas Megaride S2 160 €

Pozornosť okolia získaš aj v modeli Adidas Megaride S2 „Shock Pink“, ktorý má jedinečný vzhľad a je navrhnutý tak, aby poskytoval výnimočné pohodlie aj pri dlhých presunoch v meste. 

Zvršok tenisiek kombinuje ľahký a priedušný textilný zvršok s konštrukciou, ktorá sa prispôsobuje prirodzenému pohybu chodidla. Medzipodrážka je vybavená technológiou Bounce pre mäkké, pružné a účinné odpruženie pri každom došľape. 

Odvážny model Adidas Megaride S2 je ideálny pre aktívnych ľudí so záľubou vo futuristickej módnej estetike. 

Adidas Megaride S2
Zdroj: Queens
Adidas Megaride – 170 €

Adidas Megaride predstavuje revolučný bežecký model z archívov legendárnej športovej značky, ktorá je v súčasnosti vyhľadávanou klasikou, a nemal by uniknúť tvojej pozornosti. 

Tenisky ideálne do rýchleho mestského prostredia s otvoreným dizajnom medzipodrážky s technológiou Bounce, ktorú sme priblížili vyššie, sú zárukou komfortu a jedinečného vzhľadu. Ktorý z modelov Adidas Megaride v schéme „Shock Pink“ ťa zaujal viac? Kombinácia čiernej s ružovou a tech detailov je v oboch prípadoch perfektná. 

Adidas Megaride
Zdroj: Queens

New Balance 2002R „Protection Pack“ 170 €

V zozname pokračujeme modelom New Balance 2002R v univerzálnom sivom vyhotovení, ktorý budeš milovať nielen vďaka pohodliu, ale aj dizajnu.

FRESH novinka v ponuke online obchodu Queens má charakteristický športový tvar, zvršok z kombinácie semišu a textílie s obnoseným vzhľadom a gumovú podrážku s technológiou N-ergy pre plynulý a ľahký krok. Skvelo vyzerá tiež čierna verzia, ktorá je v predaji za rovnakú cenu – s naším zľavovým menej ako 150 eur. 

New Balance 2002R „Protection Pack“
Zdroj: Queens

New Balance 1000 170 €

Tenisky New Balance 1000 „Rosewood“ prinášajú HOT vzhľad, ktorý spája trendy Y2K estetiku s moderným mestským štýlom – a sú ako stvorené pre každodenné lifestyle outfity. 

Populárny model má viacvrstvový zvršok zo semišu a syntetiky v ružovej farbe s logom „N“ a segmentovanú medzipodrážku, ktorá je zárukou pohodlia počas celého dňa. Nechýba ani tlmenie ABZORB a technológia Stability Web pre lepšiu kontrolu pohybu, vďaka čomu sú ideálne aj na športové aktivity.

New Balance 1000 „Rosewood“ je k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach za rovnakú cenu. 

New Balance 1000
Zdroj: Queens

Asics Gel-Kayano 14 170 €

Asics prichádza na trh s vylepšenou verziou mimoriadne populárneho modelu Gel-Kayano 14 vo vyhotovení „Blue Coast“, ktoré kombinuje svetlý základ s hnedými a modrými prvkami. 

Silueta spája tradičné bežecké prvky s uvoľnenou modernou estetikou, vďaka čomu sa ľahko kombinuje so streetwearom aj s casual outfitmi. Čisté línie a minimalistická schéma dodávajú univerzálny vzhľad, zatiaľ čo patentované odpruženie Gel™ zaisťuje pohodlie pri chôdzi v mestských uliciach aj pri aktívnom športovom pohybe. 

Asics Gel-Kayano 14
Zdroj: Queens

Moon Boot® Mezzaluna Puffy  172,95 €

Záver zoznamu venujeme zimnej obuvi Moon Boot® Mezzaluna Puffy v čiernom vyhotovení, ktorá je dostupná v ženskej veľkostnej tabuľke. 

Model s nízkym strihom má gumovú podrážku s výstupkami pre dobrú trakciu aj na klzkom povrchu a zvršok z odolných syntetických materiálov, ktoré ťa udržia v suchu. Je verný názvu a vďaka charakteristickému objemu s ľahkou výplňou odkazuje na štýl Moon Boot®. 

V ponuke online obchodu Queens nájdeš aj prešívanú verziu so šnúrovaním, ktorá stojí 200 eur. 

Moon Boot® Mezzaluna Puffy
Zdroj: Queens
Pozri si celú ponuku obuvi, oblečenia a doplnkov v online obchode Queens
Nezabudni na zľavový kód 13QRF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Queens, a 10QRF na výpredajové kúsky. 
TENISKY WISHLIST
Všetko
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
včera o 11:00
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
12. 1. 2026 11:08
TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3
V spolupráci
TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3
13. 1. 2026 17:00
Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
pred 4 dňami
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Skims a Nike prichádzajú s prvou spoločnou obuvou. Collab prináša ikonický model z 90. rokov
Skims a Nike prichádzajú s prvou spoločnou obuvou. Collab prináša ikonický model z 90. rokov
15. 1. 2026 15:52
