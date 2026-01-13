Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 13. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 3:50
Richard Balog

TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3

TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3
Zdroj: Footshop
V zozname nájdeš modely inšpirované outdoorom aj streetwearovou kultúrou. Nájdite si svojho favorita.

Ak ťa neoslovil náš októbrový zoznam so štýlovými modelmi zimnej obuvi s podpisom značiek Timberland či Rick Owens, veríme, že tentoraz si prídeš na svoje.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 zimných topánok pre mužov aj ženy z dielní špecializovaných značiek, ako sú napríklad Mammut, Salomon alebo Merrell, ale tiež UGG, Nike, Y-3 či Moon Boot. 

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh celebritných outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+, a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Mammut Aenergy Mtn Low GTX 180 €

Od zablatených a zamrznutých chodníkov v meste až po zasneženú horskú krajinu – v ľahkom, ale odolnom modeli Mammut Aenergy Mtn Low GTX zvládneš zimu bez akýchkoľvek problémov. 

Zvršok obuvi v čiernom vyhotovení je vyrobený zo syntetiky s nepremokavou membránou Gore-Tex® Stretch, zatiaľ čo odpružená medzipodrážka, podrážka Vibram® Megagrip a stielka Ortholite poskytujú komfort pri každom kroku.

Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš viac ako 23 eur. K dispozícii je tiež verzia modelu s členkovou výškou.

Mammut Aenergy Mtn Low GTX
Zdroj: Footshop

UGG Classic Mini Platform 199,95 €

Ako prvý tip pre ženy prinášame populárny model UGG Classic Mini Platform vo vyhotovení s prívlastkom „Chestnut“, ktorý je v posledných sezónach veľkým hitom.

Marketingový tím značky v popise uvádza, že ide o jeden z najcennejších štýlov v portfóliu UGG, a to aj vďaka virálnym záberom celebrít. Obuv je kombináciou nových trendov a nostalgie a je vyrobená z kvalitného semišu, pričom zvnútra poskytuje vlnenú zmes UGGplush™ s obľúbeným mäkkým pocitom.

Pozri si tiež čiernu verziu, ktorá je v predaji. 

UGG Classic Mini Platform
Zdroj: Footshop

Nike Air Max Goadome QS 199,99 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj zimnú obuv, ktorú sme zaradili do zoznamu TOP releasov v decembri

Model Nike Air Max Goadome QS v schéme „Sail and Cacao Wow“ oživí každý outfit počas zimnej sezóny. Topánky s vysokým strihom majú kožený zvršok so vzorom poníka pre výnimočný vzhľad, ktorý zvýrazňujú pletené šnúrky v kontrastnej čiernej farbe. Hrubý dezén na gumovej podrážke zabezpečuje robustný vzhľad, a mäkká penová medzipodrážka s viditeľnými vzduchovými jednotkami Nike Air pomáhajú, aby si sa pri každom kroku cítil ako na obláčiku.

K dispozícii je tiež čierne vyhotovenie za rovnakú cenu. 

Nike Air Max Goadome QS
Zdroj: Footshop

Merrell 1TRL Wilderness SE 210 €

V roku 2026 sú v trendoch aj tradičné modely turistických topánok, ako napríklad Merrell 1TRL Wilderness SE s nízkym strihom.

Novinka v online obchode Footshop má zvršok zo semišu s roztrapkanou štruktúrou v čiernej farbe, šnúrovanie na 5 očiek a hrubú gumovú podrážku Vibram® pre pevný krok v každom teréne.

Cena s naším zľavovým kódom 13RF je približne 185 eur. 

Merrell 1TRL Wilderness SE
Zdroj: Footshop

Salomon ACS Pro GTX 220 €

Odolnou membránou Gore-Tex® je vyzbrojený tiež model Salomon ACS Pro GTX, ktorý je ideálnou voľbou do mestského prostredia, ale zvládne aj ľahší terén v horách.

Estetická outdoorová obuv má zvršok z kombinácie textílie a syntetiky, kvalitný rýchlošnúrovací systém a prepracovanú podrážku s výrazným dezénom. Navyše, vo vyhotovení s čiernym základom a sivo-zelenými prekrytiami vyzerá skvelo.

Salomon ACS Pro GTX
Zdroj: Footshop
Nike ACG Air Zoom Gaiadome Gore-Tex® 229,95 € 

Ak máš rád počas zimy vysokú členkovú obuv, veríme, že ťa osloví model Nike ACG Air Zoom Gaiadome s odolnou membránou Gore-Tex®, ktorý práve pristál v ponuke online obchodu Footshop. 

Rýdzo športová estetika charakteristická pre líniu ACG (All Condition Gear) je doplnená o univerzálny sivý zvršok zo syntetického materiálu a gumovú podrážku s veľkými výstupkami pre zvládnutie strmých horských svahov. Topánky si však vieme predstaviť aj v rámci mestských outfitov.

Nike ACG Air Zoom Gaiadome Gore-Tex®
Zdroj: Footshop

Moon Boot® Icon Low „Space Racing“ 279,95 € 

V súčasnosti mimoriadne populárna obuv, ktorú upravili mnohé módne domy vrátane Jacquemus, Moncler alebo Guest In Residence, je inšpirovaná pristátím na Mesiaci v roku 1969 a odráža modernú estetiku. 

Model Moon Boot® Icon Low ponúka všetko, čo originálna vysoká verzia – charakteristický objem, hrejivý interiér a odolnosť voči vlhkosti. Navyše, vďaka nižšiemu strihu ponúka ľahší pohyb a odvážne farebné bloky dodajú tvojim každodenným zimným outfitom šťavu. 

Použi náš zľavový kód 13RF a z pôvodnej ceny 280 eur ušetríš približne 35 eur. 

Moon Boot® Icon Low „Space Racing“
Zdroj: Footshop

Salomon Orava Advanced  280 €

V produktovom portfóliu Salomon nás oslovil tiež model s názvom Orava Advanced, ktorý vychádza z jedného najprogresívnejších štýlov Salomon, a vyjadruje pohyb prírody v dokonalom technickom vyhotovení. 

Obuv s futuristickým vzhľadom a športovou siluetou, ktorá je inšpirovaná zákrutami rieky Arve, sa pýši najinovatívnejšími technológiami značky vrátane špičkového rýchlošnúrovacieho systému Quicklace™, vďaka čomu zvyšuje výkon, presnosť a pohodlie. Čierny zvršok Matryx® je vyrobený z vysoko odolného materiálu Kevlar® a technických vlákien.

Salomon Advanced Orava
Zdroj: Footshop

Palm Angels Track Ankle Boots 320 €

Do pozornosti dávame tiež robustné členkové topánky s výrazným vyrazeným logom značky Palm Angels, ktoré sú v kategórii detskej obuvi, avšak do veľkosti 38 EUR vhodné pre väčšinu žien. 

Model je vyrobený z jemnej kože v tmavohnedom odtieni, má odolnú gumovú podrážku s výstupkami pre lepšiu trakciu a polstrovaný golier. Vďaka univerzálnemu vzhľadu ich zladíš s akýmkoľvek zimným outfitom. 

Cena s naším zľavovým kódom 13RF je menej ako 180 eur. 

Palm Angels Track Ankle Boots
Zdroj: Footshop

Y-3 S-GENDO Trail 450 €

Ak hľadáš výnimočný kúsok, ktorý neuvidíš v meste na nikom inom, siahni po futuristickom modeli Y-3 S-GENDO Trail. 

Obuv s odvážnym vzhľadom, ktorý je inšpirovaný outdoorom, používa pokročilé technológie značky Adidas. Bohatá kombinácia materiálov na zvršku pozostáva z pleteného goliera, sieťovaného jazyka, ripstopovej tkaniny a semišových detailov, ktoré dopĺňa gumový špic a päta. Y-3 S-GENDO Trail zostávajú verné outdooru a ponúkajú šnurovanie a robustnú podrážku.

Cena s naším zľavovým kódom 13RF je približne 390 eur. 

Y-3 S-GENDO Trail
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. 
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
FOOTSHOP MÓDA WISHLIST
Domov
Zdieľať
Diskusia