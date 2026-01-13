TOP 10 zimných topánok, ktoré budeš chcieť nosiť celú sezónu. Od Mammut cez Nike až po Y-3

V zozname nájdeš modely inšpirované outdoorom aj streetwearovou kultúrou. Nájdite si svojho favorita.
Ak ťa neoslovil náš októbrový zoznam so štýlovými modelmi zimnej obuvi s podpisom značiek Timberland či Rick Owens, veríme, že tentoraz si prídeš na svoje.
V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 zimných topánok pre mužov aj ženy z dielní špecializovaných značiek, ako sú napríklad Mammut, Salomon alebo Merrell, ale tiež UGG, Nike, Y-3 či Moon Boot.
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur.
Mammut Aenergy Mtn Low GTX – 180 €
Od zablatených a zamrznutých chodníkov v meste až po zasneženú horskú krajinu – v ľahkom, ale odolnom modeli Mammut Aenergy Mtn Low GTX zvládneš zimu bez akýchkoľvek problémov.
Zvršok obuvi v čiernom vyhotovení je vyrobený zo syntetiky s nepremokavou membránou Gore-Tex® Stretch, zatiaľ čo odpružená medzipodrážka, podrážka Vibram® Megagrip a stielka Ortholite poskytujú komfort pri každom kroku.
UGG Classic Mini Platform – 199,95 €
Ako prvý tip pre ženy prinášame populárny model UGG Classic Mini Platform vo vyhotovení s prívlastkom „Chestnut“, ktorý je v posledných sezónach veľkým hitom.
Marketingový tím značky v popise uvádza, že ide o jeden z najcennejších štýlov v portfóliu UGG, a to aj vďaka virálnym záberom celebrít. Obuv je kombináciou nových trendov a nostalgie a je vyrobená z kvalitného semišu, pričom zvnútra poskytuje vlnenú zmes UGGplush™ s obľúbeným mäkkým pocitom.
Pozri si tiež čiernu verziu, ktorá je v predaji.
Nike Air Max Goadome QS – 199,99 €
V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj zimnú obuv, ktorú sme zaradili do zoznamu TOP releasov v decembri.
Model Nike Air Max Goadome QS v schéme „Sail and Cacao Wow“ oživí každý outfit počas zimnej sezóny. Topánky s vysokým strihom majú kožený zvršok so vzorom poníka pre výnimočný vzhľad, ktorý zvýrazňujú pletené šnúrky v kontrastnej čiernej farbe. Hrubý dezén na gumovej podrážke zabezpečuje robustný vzhľad, a mäkká penová medzipodrážka s viditeľnými vzduchovými jednotkami Nike Air pomáhajú, aby si sa pri každom kroku cítil ako na obláčiku.
K dispozícii je tiež čierne vyhotovenie za rovnakú cenu.
Merrell 1TRL Wilderness SE – 210 €
V roku 2026 sú v trendoch aj tradičné modely turistických topánok, ako napríklad Merrell 1TRL Wilderness SE s nízkym strihom.
Novinka v online obchode Footshop má zvršok zo semišu s roztrapkanou štruktúrou v čiernej farbe, šnúrovanie na 5 očiek a hrubú gumovú podrážku Vibram® pre pevný krok v každom teréne.
Salomon ACS Pro GTX – 220 €
Odolnou membránou Gore-Tex® je vyzbrojený tiež model Salomon ACS Pro GTX, ktorý je ideálnou voľbou do mestského prostredia, ale zvládne aj ľahší terén v horách.
Estetická outdoorová obuv má zvršok z kombinácie textílie a syntetiky, kvalitný rýchlošnúrovací systém a prepracovanú podrážku s výrazným dezénom. Navyše, vo vyhotovení s čiernym základom a sivo-zelenými prekrytiami vyzerá skvelo.
Nike ACG Air Zoom Gaiadome Gore-Tex® – 229,95 €
Ak máš rád počas zimy vysokú členkovú obuv, veríme, že ťa osloví model Nike ACG Air Zoom Gaiadome s odolnou membránou Gore-Tex®, ktorý práve pristál v ponuke online obchodu Footshop.
Rýdzo športová estetika charakteristická pre líniu ACG (All Condition Gear) je doplnená o univerzálny sivý zvršok zo syntetického materiálu a gumovú podrážku s veľkými výstupkami pre zvládnutie strmých horských svahov. Topánky si však vieme predstaviť aj v rámci mestských outfitov.
Moon Boot® Icon Low „Space Racing“ – 279,95 €
V súčasnosti mimoriadne populárna obuv, ktorú upravili mnohé módne domy vrátane Jacquemus, Moncler alebo Guest In Residence, je inšpirovaná pristátím na Mesiaci v roku 1969 a odráža modernú estetiku.
Model Moon Boot® Icon Low ponúka všetko, čo originálna vysoká verzia – charakteristický objem, hrejivý interiér a odolnosť voči vlhkosti. Navyše, vďaka nižšiemu strihu ponúka ľahší pohyb a odvážne farebné bloky dodajú tvojim každodenným zimným outfitom šťavu.
Salomon Orava Advanced – 280 €
V produktovom portfóliu Salomon nás oslovil tiež model s názvom Orava Advanced, ktorý vychádza z jedného najprogresívnejších štýlov Salomon, a vyjadruje pohyb prírody v dokonalom technickom vyhotovení.
Obuv s futuristickým vzhľadom a športovou siluetou, ktorá je inšpirovaná zákrutami rieky Arve, sa pýši najinovatívnejšími technológiami značky vrátane špičkového rýchlošnúrovacieho systému Quicklace™, vďaka čomu zvyšuje výkon, presnosť a pohodlie. Čierny zvršok Matryx® je vyrobený z vysoko odolného materiálu Kevlar® a technických vlákien.
Palm Angels Track Ankle Boots – 320 €
Do pozornosti dávame tiež robustné členkové topánky s výrazným vyrazeným logom značky Palm Angels, ktoré sú v kategórii detskej obuvi, avšak do veľkosti 38 EUR vhodné pre väčšinu žien.
Model je vyrobený z jemnej kože v tmavohnedom odtieni, má odolnú gumovú podrážku s výstupkami pre lepšiu trakciu a polstrovaný golier. Vďaka univerzálnemu vzhľadu ich zladíš s akýmkoľvek zimným outfitom.
Y-3 S-GENDO Trail – 450 €
Ak hľadáš výnimočný kúsok, ktorý neuvidíš v meste na nikom inom, siahni po futuristickom modeli Y-3 S-GENDO Trail.
Obuv s odvážnym vzhľadom, ktorý je inšpirovaný outdoorom, používa pokročilé technológie značky Adidas. Bohatá kombinácia materiálov na zvršku pozostáva z pleteného goliera, sieťovaného jazyka, ripstopovej tkaniny a semišových detailov, ktoré dopĺňa gumový špic a päta. Y-3 S-GENDO Trail zostávajú verné outdooru a ponúkajú šnurovanie a robustnú podrážku.
