Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:57

December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®

December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®
Zdroj: Sneaker Politics
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pozri si must-have novinky na jednom mieste

Po novembrovom zozname, v ktorom kraľoval limitovaný model Air Jordan 1 Low „Military Blue" x Fragment x Travis Scott, prináša poriadne nabitý kalendár aj posledný kalendárny mesiac v roku 2025. Nižšie nájdeš TOP 10 vydaní tenisiek, ktoré by ti v decembri nemali rozhodne ujsť.

Hneď v úvode zaujme novinka Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki" s prémiovým koženým zvrškom s hadím vzorom a ikonickými číslami 8 a 24 na počesť Kobeho Bryanta, aby si nižšie našiel aj rýdzo atletické kúsky či retro štýly, ktoré budú ozdobou tvojich outfitov. Urob si radosť na Vianoce alebo obdaruj niekoho dôležitého vo svojom živote, kto miluje tenisky.

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré ti včas ukážeme. Ak sme podľa teba zabudli na niečo dôležité, v komentári sa s nami podeľ o tvoj tip. Radi si rozšírime naše obzory.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT trendoch, celebritných outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal 26. novembra 2025 o 12:00

Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki" x Kobe Bryant

Od 1. decembra je v predaji limitovaný model Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki" s podpisom Kobeho Bryanta.

Novinka vzdáva hold legendárnemu basketbalistovi a spája športového ducha s mestským štýlom. Tenisky s nízkym strihom majú zvršok z prémiovej kože s hadím vzorom v tmavozelenom odtieni, ktorý je charakteristický pre armádne zložky, a odolnú gumovú podrážku s technológiou Nike Air pre maximálny komfort. Fanúšikovia Bryanta aj zberatelia ocenia atraktívne detaily v podobe vyšitých čísel 8 a 24 na päte, v ktorých odohral svoju kariéru bývalý hráč Los Angeles Lakers.

Cena modelu Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki" x Kobe Bryant je 120 eur.

Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki“, Kobe Bryant
Zdroj: Sneaker Politics

 „Night Moves" x DLTR

V rovnaký deň vyšiel tiež collab medzi značkou New Balance a obchodom DLTR v podobe modelu s číselným označením 740v2 a podtitulom „Night Moves".

Tenisky vnesú do tvojho šatníka energiu neskorej noci vďaka atraktívnej kombinácii čierneho základu, reflexných vrstiev a výrazných farebných akcentov, ktoré sú inšpirované rytmom mesta po zotmení. Zvršok je vyrobený z priedušnej sieťoviny so syntetickými prekrytiami, pričom pohodlie zabezpečuje mäkká stielka a gumová podrážka nabitá patentovanými technológiami značky.

Atraktívna novinka New Balance 740v2 „Night Moves" x DLTR s výraznými farebnými prvkami je v predaji v mužských, ženských aj detských veľkostiach. Cena modelu je 125 eur.

New Balance 740v2 „Night Moves“, DLTR
Zdroj: DLTR

Air Jordan 1 Retro High OG „Sail"

Od 1. decembra je v predaji model Air Jordan 1 Retro High OG „Sail", a to za približne 190 eur.

Návrhársky tím Jordan Brand zakončuje rok 2025 čistým vyhotovením najikonickejších basketbalových tenisiek v histórii. HOT novinka hladko kombinuje klasické materiály, jemné textúry a výrazné farebné akcenty do vzhľadu, ktorý pôsobí nadčasovo a zároveň veľmi progresívne.

Kožený základ vytvoril priestor pre krémové prekrytie „Sail" v prednej časti a na päte, čo dodáva siluete prirodzený vintage nádych. Prekvapivou textúrou sú textilné očká na šnúrky, zatiaľ čo svetlosivý swoosh ponúka obľúbený sloní vzor. Jemnú paletu dopĺňajú ďalšie sivé akcenty, ktoré vedú až k logu Wings, a obrátený podpis Jumpman na zvršku.

Napriek tomu, že model Air Jordan 1 Retro High OG je aktuálne v tieni populárnejších štýlov, ide o výnimočný kúsok, ktorý bude ozdobou každej zbierky.

Air Jordan 1 Retro High OG „Sail“
Zdroj: DLTR

Air Jordan 11 Retro „Gamma"

Okrem minimalistického vyhotovenia Air Jordan 1 Retro High OG predstavil návrhársky tím Jordan Brand aj verziu modelu Air Jordan 11 OG s podtitulom „Gamma".

Legendárne basketbalové tenisky, v ktorých Michael Jordan odohral sezónu 1995/1996 v tíme Chicago Bulls, majú čierny zvršok z balistickej sieťoviny a výraznej lakovanej kože s vysokým leskom a neprehliadnuteľnými modrými akcentmi „Gamma Blue" pre jedinečný vzhľad. Vďaka prémiovej konštrukcii a atraktívnej schéme ide o skvelú voľbu.

Exkluzívny model bude v predaji od 13. decembra cez aplikáciu SNKRS a vo vybraných obchodoch. Cena pre európsky trh je odhadovaná medzi 220 až 250 eur.

Air Jordan 11 OG „Gamma Blue“
Zdroj: Nike
Odporúčané
Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou 11. novembra 2025 o 16:00

Nike LeBron XXIII „From This Point Forward"

Nový model Nike LeBron XXIII „From This Point Forward" odráža LeBronov prístup neustáleho vývoja, ktorý spája progresívne myslenie s vyspelými technológiami.

Tenisky určené na basketbalové palubovky aj na police zberateľov sú inšpirované schémou stredoškolského tímu St. Vincent-St. Mary v Akrone, kde prejavil naplno svoj talent hviezdny LeBron James. Vzor štyroch jazdcov, ktorý sa opakuje na zvršku, predstavuje basketbalistových štyroch najlepších priateľov z detstva. Zelené lemovanie obrysuje strednú časť siluety, zatiaľ čo swoosh je zahalený do zlatej farby, čo je pocta pre univerzitu Fighting Irish. Na päte je umiestnené zlaté logo Chosen 1 zo slávnej obálky časopisu Sports Illustrated, kde sme prvýkrát videli najlepšieho strelca v histórii NBA.

Limitovaný kúsok je v predaji od 2. decembra, napríklad cez aplikáciu Nike SNKRS. Cena pre európsky trh je 200 eur. Vyskúšaj, či budeš v modeli Nike LeBron XXIII smečovať a strieľať ako King James.

Nike LeBron XXIII „From This Point Forward“
Zdroj: Sneaker Politics

Adidas Fear of God Athletics II „D Rose"

Krok s konkurenciou drží aj návrhársky tím Adidas, ktorý konečne odhalil model Fear of God Athletics II „D Rose" venovaný bývalému hviezdnemu rozohrávačovi tímov Chicago Bulls či New York Knicks.

Autorom návrhu je Jerry Lorenzo (zakladateľ značky Fear of God, pozn. redakcie), ktorý pokračuje v úspešnej spolupráci s Adidas a prináša fresh štýl na ihrisko. Tenisky s nízkym strihom sú zahalené do zvršku zo syntetických materiálov a textílií v čierno-bielej schéme, ktorú zvýrazňujú detaily – napríklad gumové logo na päte alebo červený podpis Fear of God na gumovej medzipodrážke. Okrem bielych šnúrok sú k dispozícii tiež červené pre výrazný vzhľad.

Športový kúsok, ktorý si vieme predstaviť aj v rámci mestského outfitu, bude dostupný od 5. decembra za 180 eur v online obchode Footshop.

Adidas Fear of God Athletics II „D Rose“
Zdroj: Sneaker Politics

Nike Vomero Plus „Blue Force" x Swarovski®

Našu priazeň v redakcii si získala aj prekvapivá spoločná kolekcia značiek Nike a Swarovski®, ktorá prináša 2 modely bežeckých modelov – Vomero Plus a Pegasus Premium v atraktívnej schéme „Blue Force".

S teniskami Nike Vomero Plus posunieš odpruženie na novú úroveň. Vďaka vrstve peny ZoomX po celej dĺžke, ktorá je najcitlivejším odpružením od Nike, poskytujú mimoriadne pohodlný beh na asfalte. Navyše vyspelá sieťovina zvršku je vyrobená z mäkkých, priedušných vlákien, ktoré zaisťujú pohodlné nosenie. Predstav si, ako bude swoosh pokrytý kryštálmi Swarovski® žiariť pri každom došľape.

Oba modely budú v predaji od 5. decembra cez aplikáciu SNKRS. Cena Nike Vomero Plus „Blue Force" x Swarovski® pre evropský trh je 230 eur.

Nike Vomero Plus „Blue Force“, Swarovski®
Zdroj: Nike

Nike Air Max Goadome „Sail and Cacao Wow"

Bodku za zoznamom TOP decembrových vydaní tenisiek dáva odvážny model Nike Air Max Goadome „Sail and Cacao Wow", ktorý oživí každý outfit počas zimnej sezóny.

Obuv s vysokým strihom má vďaka koženému zvršku so vzorom poníka výnimočný luxusný vzhľad, ktorý zvýrazňujú pletené šnúrky v kontrastnej čiernej farbe. Hrubý dezén na gumovej podrážke zabezpečuje robustný vzhľad, zatiaľ čo mäkká penová medzipodrážka a viditeľné vzduchové jednotky Nike Air pomáhajú, aby si sa pri každom kroku cítil ako na obláčiku.

Originálna novinka s podpisom Nike bude v predaji od 13. decembra. Cena pre európsky trh je 200 eur.

Nike Air Max Goadome „Sail and Cacao Wow“
Zdroj: Nike
Do pozornosti by sme radi dali tiež release tenisiek Asics Gel-Kinetic Fluent x Shushu Tong a Adidas Originals Superstar v spolupráci s CLOT a BAPE.
Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ HOT módne trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla FRESH kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Odporúčané
Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon 4. decembra 2025 o 9:00
Odporúčané
Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal 26. novembra 2025 o 12:00
Odporúčané
Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou 11. novembra 2025 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MÓDA MÓDNE TRENDY TENISKY WISHLIST
Odporúčame
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky e
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
dnes o 08:30
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € e
Sponzorovaný obsah
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
28. 11. 2025 13:00
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
pred 3 hodinami
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
26. 11. 2025 9:00
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita e
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
včera o 09:04
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe e
Sponzorovaný obsah
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
1. 12. 2025 10:00
Storky
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Lifestyle news
Total War sa vracia do stredoveku: Po 17 rokoch prichádza MEDIEVAL III, na hru si však poriadne počkáme pred 3 hodinami
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne pred 3 hodinami
Netflix oznámil veľkú dohodu. Preberie časť spoločnosti Warner Bros, získa aj HBO Max dnes o 15:46
Muž obchádza svet pešo. Cesta Karla Bushbyho teraz po 30 rokoch chôdze vedie cez Slovensko dnes o 15:24
Toto je 20 článkov na Wikipédii, ktoré v roku 2025 hýbali internetom. Najčítanejší ťa prekvapí dnes o 14:42
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko dnes o 14:24
Obľúbená európska destinácia odmeňuje turistov. Za dobré skutky môžeš dostať jedlo aj vstupy do múzeí zadarmo dnes o 13:53
Má len 15 rokov a už má doktorát z kvantovej fyziky. Tínedžer z Belgicka má IQ až 145 dnes o 12:24
The North Face a SKIMS prichádzajú s druhou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčnosť dnes o 11:33
VIDEO: Camp Rock 3 je späť. Pozri si nový trailer k najväčšiemu comebacku disney detstva dnes o 10:36
Spravodajstvo
Krimi Vláda Roberta Fica Dôchodky Autonehoda
Viac
Policajti odhalili tajnú fabriku. Na východe Slovenska vyrábali alkohol a cigarety
pred hodinou
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
pred hodinou
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
Oblečenie
1. 12. 2025 11:00
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
1. 12. 2025 11:00
Najlepšie vianočné darčeky pre ženy, ktoré milujú módu. TOP 12 kúskov, ktoré potešia jej šatník
Najlepšie vianočné darčeky pre ženy, ktoré milujú módu. TOP 12 kúskov, ktoré potešia jej šatník
dnes o 12:00
10 neodolateľných vôní pre mužov. Daruj mu na Vianoce parfum, s ktorým bude voňať ako poloboh
10 neodolateľných vôní pre mužov. Daruj mu na Vianoce parfum, s ktorým bude voňať ako poloboh
29. 11. 2025 10:00
Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon
V spolupráci
Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon
včera o 09:00
Módny priemysel stagnuje v zastúpení rôznych typov tiel. Plus-size a mid-size modelky ostávajú na mólach takmer neviditeľné
Módny priemysel stagnuje v zastúpení rôznych typov tiel. Plus-size a mid-size modelky ostávajú na mólach takmer neviditeľné
28. 11. 2025 11:23
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov
Odporúčané
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov
28. 11. 2025 16:00
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Viac z Hudba Všetko
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 3 dňami
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
pred 3 dňami
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 dňami
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
pred 3 hodinami
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Značka Xiaomi má vianočný výpredaj. Ušetri na smartfónoch, vysávačoch, TV či elektronickej kolobežke
Tech
pred 3 hodinami
PR správa
Značka Xiaomi má vianočný výpredaj. Ušetri na smartfónoch, vysávačoch, TV či elektronickej kolobežke
pred 3 hodinami
Určite si niečo vyberieš.
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
pred 3 hodinami
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
pred 3 hodinami
December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®
December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®
dnes o 16:00
Predstavujeme ti novú kartovú hru Menučko. Priprav sa na pikantné otázky, ktoré okorenia každé rande alebo večer s kamošmi
Predstavujeme ti novú kartovú hru Menučko. Priprav sa na pikantné otázky, ktoré okorenia každé rande alebo večer s kamošmi
dnes o 15:59
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
včera o 14:14
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
včera o 11:15
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
včera o 15:57
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
včera o 09:04
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
dnes o 08:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
30. 11. 2025 10:00
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
včera o 14:14
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
pred 2 dňami
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia