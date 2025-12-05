Pozri si must-have novinky na jednom mieste
Po novembrovom zozname, v ktorom kraľoval limitovaný model Air Jordan 1 Low „Military Blue" x Fragment x Travis Scott, prináša poriadne nabitý kalendár aj posledný kalendárny mesiac v roku 2025. Nižšie nájdeš TOP 10 vydaní tenisiek, ktoré by ti v decembri nemali rozhodne ujsť.
Hneď v úvode zaujme novinka Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki" s prémiovým koženým zvrškom s hadím vzorom a ikonickými číslami 8 a 24 na počesť Kobeho Bryanta, aby si nižšie našiel aj rýdzo atletické kúsky či retro štýly, ktoré budú ozdobou tvojich outfitov. Urob si radosť na Vianoce alebo obdaruj niekoho dôležitého vo svojom živote, kto miluje tenisky.
Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré ti včas ukážeme. Ak sme podľa teba zabudli na niečo dôležité, v komentári sa s nami podeľ o tvoj tip. Radi si rozšírime naše obzory.
Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki" x Kobe Bryant
Od 1. decembra je v predaji limitovaný model Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki" s podpisom Kobeho Bryanta.
Novinka vzdáva hold legendárnemu basketbalistovi a spája športového ducha s mestským štýlom. Tenisky s nízkym strihom majú zvršok z prémiovej kože s hadím vzorom v tmavozelenom odtieni, ktorý je charakteristický pre armádne zložky, a odolnú gumovú podrážku s technológiou Nike Air pre maximálny komfort. Fanúšikovia Bryanta aj zberatelia ocenia atraktívne detaily v podobe vyšitých čísel 8 a 24 na päte, v ktorých odohral svoju kariéru bývalý hráč Los Angeles Lakers.
Cena modelu Nike Air Force 1 Low „Cargo Khaki" x Kobe Bryant je 120 eur.
„Night Moves" x DLTR
V rovnaký deň vyšiel tiež collab medzi značkou New Balance a obchodom DLTR v podobe modelu s číselným označením 740v2 a podtitulom „Night Moves".
Tenisky vnesú do tvojho šatníka energiu neskorej noci vďaka atraktívnej kombinácii čierneho základu, reflexných vrstiev a výrazných farebných akcentov, ktoré sú inšpirované rytmom mesta po zotmení. Zvršok je vyrobený z priedušnej sieťoviny so syntetickými prekrytiami, pričom pohodlie zabezpečuje mäkká stielka a gumová podrážka nabitá patentovanými technológiami značky.
Atraktívna novinka New Balance 740v2 „Night Moves" x DLTR s výraznými farebnými prvkami je v predaji v mužských, ženských aj detských veľkostiach. Cena modelu je 125 eur.
Air Jordan 1 Retro High OG „Sail"
Od 1. decembra je v predaji model Air Jordan 1 Retro High OG „Sail", a to za približne 190 eur.
Návrhársky tím Jordan Brand zakončuje rok 2025 čistým vyhotovením najikonickejších basketbalových tenisiek v histórii. HOT novinka hladko kombinuje klasické materiály, jemné textúry a výrazné farebné akcenty do vzhľadu, ktorý pôsobí nadčasovo a zároveň veľmi progresívne.
Kožený základ vytvoril priestor pre krémové prekrytie „Sail" v prednej časti a na päte, čo dodáva siluete prirodzený vintage nádych. Prekvapivou textúrou sú textilné očká na šnúrky, zatiaľ čo svetlosivý swoosh ponúka obľúbený sloní vzor. Jemnú paletu dopĺňajú ďalšie sivé akcenty, ktoré vedú až k logu Wings, a obrátený podpis Jumpman na zvršku.
Napriek tomu, že model Air Jordan 1 Retro High OG je aktuálne v tieni populárnejších štýlov, ide o výnimočný kúsok, ktorý bude ozdobou každej zbierky.
Air Jordan 11 Retro „Gamma"
Okrem minimalistického vyhotovenia Air Jordan 1 Retro High OG predstavil návrhársky tím Jordan Brand aj verziu modelu Air Jordan 11 OG s podtitulom „Gamma".
Legendárne basketbalové tenisky, v ktorých Michael Jordan odohral sezónu 1995/1996 v tíme Chicago Bulls, majú čierny zvršok z balistickej sieťoviny a výraznej lakovanej kože s vysokým leskom a neprehliadnuteľnými modrými akcentmi „Gamma Blue" pre jedinečný vzhľad. Vďaka prémiovej konštrukcii a atraktívnej schéme ide o skvelú voľbu.
Exkluzívny model bude v predaji od 13. decembra cez aplikáciu SNKRS a vo vybraných obchodoch. Cena pre európsky trh je odhadovaná medzi 220 až 250 eur.
Nike LeBron XXIII „From This Point Forward"
Nový model Nike LeBron XXIII „From This Point Forward" odráža LeBronov prístup neustáleho vývoja, ktorý spája progresívne myslenie s vyspelými technológiami.
Tenisky určené na basketbalové palubovky aj na police zberateľov sú inšpirované schémou stredoškolského tímu St. Vincent-St. Mary v Akrone, kde prejavil naplno svoj talent hviezdny LeBron James. Vzor štyroch jazdcov, ktorý sa opakuje na zvršku, predstavuje basketbalistových štyroch najlepších priateľov z detstva. Zelené lemovanie obrysuje strednú časť siluety, zatiaľ čo swoosh je zahalený do zlatej farby, čo je pocta pre univerzitu Fighting Irish. Na päte je umiestnené zlaté logo Chosen 1 zo slávnej obálky časopisu Sports Illustrated, kde sme prvýkrát videli najlepšieho strelca v histórii NBA.
Limitovaný kúsok je v predaji od 2. decembra, napríklad cez aplikáciu Nike SNKRS. Cena pre európsky trh je 200 eur. Vyskúšaj, či budeš v modeli Nike LeBron XXIII smečovať a strieľať ako King James.
Adidas Fear of God Athletics II „D Rose"
Krok s konkurenciou drží aj návrhársky tím Adidas, ktorý konečne odhalil model Fear of God Athletics II „D Rose" venovaný bývalému hviezdnemu rozohrávačovi tímov Chicago Bulls či New York Knicks.
Autorom návrhu je Jerry Lorenzo (zakladateľ značky Fear of God, pozn. redakcie), ktorý pokračuje v úspešnej spolupráci s Adidas a prináša fresh štýl na ihrisko. Tenisky s nízkym strihom sú zahalené do zvršku zo syntetických materiálov a textílií v čierno-bielej schéme, ktorú zvýrazňujú detaily – napríklad gumové logo na päte alebo červený podpis Fear of God na gumovej medzipodrážke. Okrem bielych šnúrok sú k dispozícii tiež červené pre výrazný vzhľad.
Športový kúsok, ktorý si vieme predstaviť aj v rámci mestského outfitu, bude dostupný od 5. decembra za 180 eur v online obchode Footshop.
Nike Vomero Plus „Blue Force" x Swarovski®
Našu priazeň v redakcii si získala aj prekvapivá spoločná kolekcia značiek Nike a Swarovski®, ktorá prináša 2 modely bežeckých modelov – Vomero Plus a Pegasus Premium v atraktívnej schéme „Blue Force".
S teniskami Nike Vomero Plus posunieš odpruženie na novú úroveň. Vďaka vrstve peny ZoomX po celej dĺžke, ktorá je najcitlivejším odpružením od Nike, poskytujú mimoriadne pohodlný beh na asfalte. Navyše vyspelá sieťovina zvršku je vyrobená z mäkkých, priedušných vlákien, ktoré zaisťujú pohodlné nosenie. Predstav si, ako bude swoosh pokrytý kryštálmi Swarovski® žiariť pri každom došľape.
Oba modely budú v predaji od 5. decembra cez aplikáciu SNKRS. Cena Nike Vomero Plus „Blue Force" x Swarovski® pre evropský trh je 230 eur.
Nike Air Max Goadome „Sail and Cacao Wow"
Bodku za zoznamom TOP decembrových vydaní tenisiek dáva odvážny model Nike Air Max Goadome „Sail and Cacao Wow", ktorý oživí každý outfit počas zimnej sezóny.
Obuv s vysokým strihom má vďaka koženému zvršku so vzorom poníka výnimočný luxusný vzhľad, ktorý zvýrazňujú pletené šnúrky v kontrastnej čiernej farbe. Hrubý dezén na gumovej podrážke zabezpečuje robustný vzhľad, zatiaľ čo mäkká penová medzipodrážka a viditeľné vzduchové jednotky Nike Air pomáhajú, aby si sa pri každom kroku cítil ako na obláčiku.
Originálna novinka s podpisom Nike bude v predaji od 13. decembra. Cena pre európsky trh je 200 eur.