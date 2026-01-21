- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Na jeho instagramovom profile sa objavilo video so sexuálnym obsahom, ktoré vyvolalo na sociálnych sieťach vlnu kritiky a diskusií.
Star Wars netreba fanúšikom dlho predstavovať. Najnovšie však komunitu šokoval jeden z predstaviteľov ikonickej postavy Darth Maula – Ray Park. Na svojom Instagrame zverejnil krátke video neznámej masturbujúcej ženy.
Nejde pritom o prvý podobný incident spájaný s jeho profilom. Ako v minulosti informoval portál ScreenGeek, už v roku 2020 sa na jeho Instagrame objavil sexuálny obsah. Krátko na to sa začali šíriť obvinenia zo zverejnenia intímneho materiálu s úmyslom ublížiť práve jeho žene.
Podľa ďalších médií sa situáciou z roku 2020 mala zaoberať aj spoločnosť Lucasfilm. Tá údajne práve z tohto dôvodu neplánuje znovu obsadiť Raya Parka do role Darth Maula. Po incidente sa mali jeho šance na návrat v pripravovaných seriáloch pre Disney+ výrazne znížiť.
Zatiaľ nie je jasné, kto presne obsah zverejnil a či nešlo o hacknutie účtu, ani to, kto je na záberoch, no prípad vyvolal rozsiahle diskusie na sociálnych sieťach a priniesol Parkovi výraznú negatívnu pozornosť.