Prehliadka novej mužskej kolekcie Louis Vuitton bola v dome budúcnosti. Pharrell ukázal módu ako každodenný rituál

Pozri si prepojenie sveta high fashion, architektúry a vízie moderného luxusu v podaní vlajkovej lode LVMH.
Louis Vuitton včera vo večerných hodinách predstavil mužskú kolekciu Fall/Winter 2026, ktorú navrhol kreatívny riaditeľ Pharrell Williams. Rozruch okolo nových modelov spôsobilo marketingové oddelenie francúzskeho módneho domu už sprievodnými zábermi na Instagrame.
Každý, kto miluje módu, sledoval parížsku prehliadku, ktorá sa konala v prefabrikovanom dome „DROPHOUSE“ s nábytkom vyrobeným na mieru v spolupráci so spoločnosťou NOT A HOTEL, so zatajeným dychom a z nášho pohľadu nemohol zostať sklamaný.
Koncept prefabrikovaného domu stelesňuje myšlienku nadčasovosti kolekcie v architektonickej podobe – víziu budúcnosti bývania založenú na funkčnosti, know-how a ľudských potrebách, stojí vo vyjadrení Louis Vuitton.
Veľkolepá scénografia stierala hranice medzi mólom a obytným prostredím a pozývala prítomných hostí vnímať módu ako prirodzenú súčasť každodenného života.
Návrhársky tím na čele s Williamsom stavil na inovátorský prístup a väčšinu ready-to-wear modelov, ktoré sme videli na móle, by sme radi vlastnili vo svojich šatníkoch.
52-ročný rodák z Virginia Beach predstavil kolekciu postavenú na univerzálnosti a nadčasovom dizajne, s dôrazom na precízne krajčírstvo, hmatateľné textúry a premyslené vrstvenie – čím priamo nadviazal na kolekciu Spring/Summer 2026.
Medzi najvýraznejšie štýly patrili ostro strihané vlnené kabáty, oversized pleteniny s jemným monogramom LV a technické vrchné odevy, ktoré spájali funkčnosť s couture sofistikovanosťou. Našu pozornosť si získali tiež prírodné motívy, biznis siluety v modernej dandy estetike a dôležitú úlohu zohrávali aj doplnky – štruktúrované kožené tašky, elegantné čižmy, šiltovky a výrazné šály, ktoré dodali hĺbku.
Pozri si záznam z prehliadky, počas ktorej zahrali tracky od Pharrella Williamsa, ale tiež Johna Legenda, A$AP Rockyho alebo Quava, a v komentári nám napíš svoj názor na kolekciu Fall/Winter 2026.
Francúzska spoločnosť Louis Vuitton prináša jedinečné návrhy, ktoré spájajú inovácie so štýlom a s nekompromisnou kvalitou od roku 1854. V súčasnosti je módny dom verný zakladateľovi Louisovi Vuittonovi, ktorý predstavil pojem „umenie cestovania“ prostredníctvom batožiny, tašiek a doplnkov, ktoré boli rovnako kreatívne ako elegantné a praktické.
Konzorcium LVMH, ktorého vlajkovou loďou je módny dom Louis Vuitton, dosiahlo v roku 2024 tržby vo výške približne 84,7 miliardy eur. V portfóliu združuje 75 prestížnych značiek a vedie maloobchodnú sieť s viac ako 6 000 obchodmi po celom svete.