dnes 16. januára 2026 o 10:49
Čas čítania 1:27
Richard Balog

Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť

Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
Zdroj: Balenciaga
Pozri si kolekciu Fall 2026, ktorá bola odhalená 15. januára v Paríži.

Pierpaolo Piccioli predstavil svoju druhú kolekciu pre módny dom Balenciaga, ktorá obsahuje aj prvé mužské modely s rukopisom skúseného talianskeho návrhára – vytvoril príťažlivú kombináciu športovej atmosféry a svojho nenapodobiteľného lesku.

58-ročný rodák z Ríma potvrdil, že neprišiel zmeniť DNA parížskeho ateliéru, ale rozvíjať ju s dôrazom na ľudskosť, krásu tela a moderný spôsob života.

Kolekcia Fall 2026 vychádza z princípov zakladateľa Cristóbala Balenciagu, najmä z jeho úcty k ľudskej forme a ručnej práci, ktorú sme obdivovali aj v dokumente na Disney Plus. V interpretácii nového kreatívneho riaditeľa Balenciaga sa tieto princípy stretávajú s realitou 21. storočia, kde sa móda prirodzene prepája so športom a technológiami.

Kolekcia Fall 2026 je plná odvážnych modelov s presahom za hranicami high fashion.
Kolekcia Fall 2026 je plná odvážnych modelov s presahom za hranicami high fashion. Zdroj: Balenciaga

Výsledkom je široké spektrum odevov – od formálnych cez rýdzo športový techwear a streetwear až po techno návrhy plesových šiat. Luxus v novom ponímaní Balenciaga nepredstavuje okázalosť, ale stav mysle, ktorý je definovaný pohodlím a nenútenosťou.

Mužská línia prináša kultivovaný šatník, v ktorom sa spája súčasná športová identita s klasickým krajčírstvom, inšpirovaným kúskami, ktoré Cristóbal Balenciaga navrhoval pre seba. Ženská silueta zostáva silná, veľmi odvážna a nekompromisná, ale je obohatená o prvky elegancie – operné rukavice, klobúky so splývavou formou či jemnú obuv na podpätkoch, ktorá vznikla v spolupráci s návrhárom Manolom Blahnikom. Súčasťou kolekcie Fall 2026 je tiež collab s NBA.

Duch Balenciaga je zasadený do každodenného moderného života. Lookbook kolekcie nafotil Robin Galiegue v Paríži – na ulici, v posilňovni, doma či počas presunov rušným mestom. Odevy nosí rozmanitá komunita hercov, hudobníkov, umelcov a modelov, ktorí stelesňujú novú kultúru módneho domu.

Pozri si galériu. Celú kolekciu Fall 2026 nájdeš na webe.

Kolekcia Fall 2026 je plná odvážnych modelov s presahom za hranicami high fashion.
Balenciaga je luxusná odevná spoločnosť so sídlom v Paríži, ktorú založil návrhár Cristóbal Balenciaga v roku 1919. Rodák zo San Sebastiánu tvoril modely pre španielsku kráľovskú rodinu a aristokraciu, až kým ho občianska vojna neprinútila zatvoriť obchody v krajine. Následne žil a tvoril vo francúzskom hlavnom meste.

Módny dom v súčasnosti patrí do portfólia konzorcia Kering a kreatívnym riaditeľom je Pierpaolo Piccioli, ktorý v máji 2025 nahradil odchádzajúceho Demnu Gvasaliu.

Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
pred 37 minútami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
pred hodinou
2
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil štvrtý sólový album Kiss All the Time. Disco, Occasionally
pred 2 hodinami
Skims a Nike prichádzajú s prvou spoločnou obuvou. Collab prináša ikonický model z 90. rokov
včera o 15:52
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
včera o 15:17
Kika a Nikos spúšťajú spoločný podcast. Influencerský pár ide hovoriť o vzťahoch aj živote bez filtrov
včera o 14:39
Renne Dang mieri pred súd. Hviezda Survivoru je obvinená v drogovej kauze
včera o 14:03
Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou. Z trónu ju zosadila predstaviteľka z Avatara
včera o 13:12
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
včera o 12:29
Honda mení svoje logo po viac než 60 rokoch. Signalizuje elektrickú budúcnosť automobilovej značky
včera o 11:41
