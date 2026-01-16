Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť

Pozri si kolekciu Fall 2026, ktorá bola odhalená 15. januára v Paríži.
Pierpaolo Piccioli predstavil svoju druhú kolekciu pre módny dom Balenciaga, ktorá obsahuje aj prvé mužské modely s rukopisom skúseného talianskeho návrhára – vytvoril príťažlivú kombináciu športovej atmosféry a svojho nenapodobiteľného lesku.
58-ročný rodák z Ríma potvrdil, že neprišiel zmeniť DNA parížskeho ateliéru, ale rozvíjať ju s dôrazom na ľudskosť, krásu tela a moderný spôsob života.
Kolekcia Fall 2026 vychádza z princípov zakladateľa Cristóbala Balenciagu, najmä z jeho úcty k ľudskej forme a ručnej práci, ktorú sme obdivovali aj v dokumente na Disney Plus. V interpretácii nového kreatívneho riaditeľa Balenciaga sa tieto princípy stretávajú s realitou 21. storočia, kde sa móda prirodzene prepája so športom a technológiami.
Výsledkom je široké spektrum odevov – od formálnych cez rýdzo športový techwear a streetwear až po techno návrhy plesových šiat. Luxus v novom ponímaní Balenciaga nepredstavuje okázalosť, ale stav mysle, ktorý je definovaný pohodlím a nenútenosťou.
Mužská línia prináša kultivovaný šatník, v ktorom sa spája súčasná športová identita s klasickým krajčírstvom, inšpirovaným kúskami, ktoré Cristóbal Balenciaga navrhoval pre seba. Ženská silueta zostáva silná, veľmi odvážna a nekompromisná, ale je obohatená o prvky elegancie – operné rukavice, klobúky so splývavou formou či jemnú obuv na podpätkoch, ktorá vznikla v spolupráci s návrhárom Manolom Blahnikom. Súčasťou kolekcie Fall 2026 je tiež collab s NBA.
Duch Balenciaga je zasadený do každodenného moderného života. Lookbook kolekcie nafotil Robin Galiegue v Paríži – na ulici, v posilňovni, doma či počas presunov rušným mestom. Odevy nosí rozmanitá komunita hercov, hudobníkov, umelcov a modelov, ktorí stelesňujú novú kultúru módneho domu.
Pozri si galériu. Celú kolekciu Fall 2026 nájdeš na webe.
Balenciaga je luxusná odevná spoločnosť so sídlom v Paríži, ktorú založil návrhár Cristóbal Balenciaga v roku 1919. Rodák zo San Sebastiánu tvoril modely pre španielsku kráľovskú rodinu a aristokraciu, až kým ho občianska vojna neprinútila zatvoriť obchody v krajine. Následne žil a tvoril vo francúzskom hlavnom meste.
Módny dom v súčasnosti patrí do portfólia konzorcia Kering a kreatívnym riaditeľom je Pierpaolo Piccioli, ktorý v máji 2025 nahradil odchádzajúceho Demnu Gvasaliu.