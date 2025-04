Emma žije v Paríži: Bývala som v najnebezpečnejšej štvrti, von po 17-tej som už nechodila. Nemám ružové okuliare (Rozhovor)

Prvé zážitky s ubytovaním ju pripravili natoľko, že dnes ju už nič neprekvapí. Stále je však obozretná, a aj keď Paríž miluje, už vie, že nie je všetko ako v seriály Emily in Paris.

Keď Emma Benková prvýkrát navštívila Paríž, bola to láska na prvý pohľad. Opakovane sa do tohto mesta vracala, vždy tam strávila niekoľko mesiacov. Dnes v ňom žije a študuje módny marketing, stretáva sa s dizajnérmi a chodí na tie najznámejšie prehliadky počas parížskych fashion weekov.

Emma zažíva Paríž so všetkým, čo k tomu patrí, aj s tými menej Instagram-friendly stránkami. „Moje prvé skúsenosti s ubytovaním v Paríži ma pripravili natoľko, že už ma neprekvapí asi nič. Na toto mesto už dávno nemám ružové okuliare, ale milujem ho tak, či tak,“ hovorí Emma pre Refresher.

Dnes už žije v normálnej štvrti, tiež mimo centra. Súhlasí, že kriminalita v meste sa zhoršuje, no už presne vie, v akých situáciách treba mať oči aj na chrbte. Od Parížanov sa naučila, ako oddychovať, na francúzskych mužoch si cení odvahu. Fanúšikom na Instagrame dokumentuje všetko to, čo by aj ona potrebovala počuť vo svojich začiatkoch v Paríži.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa jej bývalo v najbezpečnejšej štvrti

Koľko stojí život v Paríži

Ako sa pohybujú nájmy a ceny za potraviny

Čo si váži na francúzskych mužoch

Cítiš sa v Paríži ako doma?

Pre mňa bol snom vždy Londýn. Už od detstva som mala silný pocit, že práve on bude tou mojou veľkou láskou. Ale všetko sa zmenilo, keď som druhýkrát odletela na jazykový pobyt do Paríža. Tam som pochopila, že mojou prvou skutočnou láskou je práve Paríž. Medzi nami vznikol zvláštny, výnimočný vzťah.

Od toho momentu som sa tam začala cítiť ako doma, pravidelne som sa do Paríža vracala. Cítila som, že sem patrím.

Čo v tebe zanechalo tak silné dojmy?

Nikdy som Paríž nezažila len ako bežná turistka. Vždy som tu mala možnosť ostať dlhšie, aspoň mesiac, niekedy aj viac. Práve to mi dalo úplne iný pohľad na mesto. Vďaka tomu som si tu mohla vytvoriť svoj vlastný Paríž, s mojimi obľúbenými miestami či ľuďmi. Už som sa necítila ako turistka, ale ako niekto, kto sem patrí.

Takže si sa rozhodla, že tam budeš aj študovať...

Láska k Parížu ma inšpirovala k tomu, aby som sa ďalej venovala francúzskemu jazyku, aj doma na Slovensku. Zapájala som sa do rôznych frankofónnych aktivít, súťaží, projektov. Potom prišiel moment výberu vysokej školy. Jasné, že Francúzsko bola jasná voľba. Bola som odhodlaná, že chcem študovať tam.

Ale Paríž mi vtedy povedal, ešte nie je ten správny čas. Len päť dní pred začiatkom semestra mi prišlo zamietavé vyjadrenie z francúzskej školy.

Dnes to už chápem, ale vtedy to pre mňa bolo obrovské sklamanie. Tak veľmi, že som si nevedela predstaviť, že by som sa tam znova vrátila. Išla som módny marketing študovať do Prahy, a potom sa naskytla možnosť presunúť sa do Paríža.

Módny marketing, fashion weeky, stylingy, rovno ako vystrihnuté z Emily in Paris. V čom je Paríž iný, ako ho vykresľuje tento populárny seriál?

Myslím si, že aj napriek tomu, že sa stále viac hovorí o otvorenosti, potrebe vycestovať a študovať v zahraničí, Paríž si v mnohých ohľadoch stále drží istý odstup. Nie je úplne pripravený bez problémov prijímať nové vlny ľudí, ktorí sem prichádzajú žiť alebo pracovať.