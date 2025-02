„Viem si tu predstaviť žiť do konca života. Je tu super budúcnosť, aj čo sa týka výchovy detí. Páči sa mi, že tu nikto nikoho neohovára, každý sa stará o seba,“ hovorí Slovenka Mária, ktorá sa usadila v Dubaji.

Pracuje ako letuška pre Emirates, usadila sa v Dubaji, miluje módu, dobré kaviarne či reštaurácie, a život na Slovensku si už nevie predstaviť.

„Dostanem sa aj na miesta, na ktoré sa len-tak ľahko nedostanete. Dubaj však ponúka nesutočne veľa možností aj za dostupné ceny,“ hovorí pre Refresher Mária, ktorá na Instagrame ukazuje svoj dubajský lifestyle pod prezývkou blonde.lifestyle.m.

Ako viacero Slovákov, aj Mária využila príležitosť na dobrú investíciu a kúpila v Dubaji dva byty, ktoré prenajíma.

Snívala si o práci letušky odmalička?

Už ako malé dievčatko som vedela, že chcem lietať. Keď sme chodili na dovolenky, vždy som svojim starým rodičom hovorila, že raz budem letuška. Mala som asi päť rokov a dodnes sa na tom smejú. Keď som mala devätnásť, úspešne som zmaturovala, skúšky som mala vo štvrtok a už v nedeľu som odchádzala pracovať pre Ryanair.



Išla som najprv do Londýna, pretože som chcela zlepšiť svoju angličtinu. To bol môj hlavný dôvod. Druhý dôvod bol, že Emirates prijímajú až od 21 rokov.

Vždy som chcela pracovať pre Emirates, ale vedela som, že angličtina je pre nich kľúčová, takže som sa rozhodla ísť do Londýna, aby som sa zlepšila. V Londýne som strávila dva roky a hneď, ako som mala 21 rokov, som sa prihlásila do Emirates.



Ako zvládaš vzťah popri svojom pracovnom režime letušky?

Najväčšou výzvou je vzdialenosť a časový posun. Keď napríklad cestujem do USA, bývam tam štyri až päť dní, a s partnerom si to musíme vedieť zladiť. Kľúčová je komunikácia, ak tá nefunguje, je to ťažké.

Veľa mužov to aj odrádza. Nechcú mať ženu, ktorá stále odchádza a má možnosť cestovať, spoznávať nových ľudí a podobne. Nie každý to dokáže akceptovať. Všetko však závisí od toho, aký silný je vzťah. Ak je to len niečo čerstvé, môže sa to veľmi rýchlo rozpadnúť.

Veľa žien sa nakoniec rozhodne vrátiť do Európy, nájsť si stabilnejšiu prácu a usadiť sa v tradičnom vzťahu, najmä keď prekročia tridsiatku. Poznám mnoho prípadov, aj od mojich kamošiek. Kúpili si mačky a užívajú si život samé. (smiech)

Aktuálne bývaš v Dubaji, ako sa ti tam žije?

Často kvôli svojej práci cestujem, no keď som doma, je tu naozaj veľa možností. Niekedy sa zobudím s tým, že sa mám chuť ísť sánkovať, tak idem do Emirates Mall, kde je skutočný svah so všetkým, čo k tomu patrí. Keď mám zase náladu na kávu v púšti, jednoducho si ju tam idem dať. Dubaj naozaj ponúka všetko, ak sa chceme ísť kúpať, tak sa ideme kúpať.

Viem si tu predstaviť žiť do konca života. Je tu super budúcnosť, aj čo sa týka výchovy detí. A hlavne tým, že môj priateľ nie je zo Slovenska, tak nemám ani na výber.

Čo máš na tomto meste najradšej?

Kedysi sme objavovali bary, teraz skôr uprednostňujeme prechádzku spojenú s večerou a podniky, kde sa niečo deje. Napríklad miesta so zaujímavou show alebo netradičným zážitkom, ako sme nedávno boli v gréckej reštaurácii Opa, kde na konci rozbíjajú taniere. Hľadáme niečo, čo nie je len o jedle a pití, ale aj o atmosfére a zážitku. Oni vedia, čo robia. Dávajú si záležať na pestrom „social life.“

Páči sa mi, že tu nikto nikoho neohovára, každý sa stará o seba. Dokonca, ak niekto napíše zlomyselný komentár na sociálnych sieťach, môže za to dostať pokutu.

Prečo blonde lifestyle? Berieš svoj Instagram ako blog alebo to prišlo spontánne?

Prezývka blond vznikla až v Dubaji. Zmenila som to až tam, pretože keď som prišla do Dubaja pred siedmimi rokmi, blond vlasy boli niečo nezvyčajné, ľudia ich na ulici bežne nevideli.

Ľudia ma často oslovovali jednoducho „tá blondína“. Či už na ulici, alebo napríklad v lietadle, keď si nepamätali moje meno. Dnes je to už iné, Dubaj sa za tých sedem rokov posunul, ale vtedy to bolo bežné. V posádke nás bolo 26 členov a každý dostal nejakú prezývku, podľa ktorej si ho ostatní zapamätali. A takto to celé začalo.

Vždy to upútalo pozornosť, a práve preto som si zvolila tento názov „blonde lifestyle“. Chcela som prezentovať svoj životný štýl. Mojím cieľom bolo priblížiť ho ľuďom na Slovensku, ukázať nielen jeho luxusnú stránku, ale aj tú dostupnejšiu. Chcem im sprostredkovať všetko, čo ich zaujíma. Ľudia mali vždy radi Dubaj a obľubujú si ho čoraz viac.

Áno, dokonca aj na Slovensku sa ľudia „zbláznili“ z dubajskej čokolády. Už máme aj dupe z Lidlu...

Veľa ľudí mi aj písalo, aby som im ju doniesla, ale tá čokoláda vydrží v chladničke iba tri dni...

Môžem ti povedať novinku, ktorá sa týka dubajskej čokolády, neviem či to bude niekoho zaujímať. Ale podľa toho, čo hovoríš, asi áno. (smiech)

