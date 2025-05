Ako vyzerá život realitnej agentky v meste neobmedzených možností a prečo sa pozornosť celého sveta sústredí práve na Arabský polostrov?

Tatiana Filipčíková študovala a istý čas žila v Kanade, po príchode a práci na Slovensku si však uvedomila, že chce skúsiť niečo iné. Chopila sa príležitosti robiť realitnú agentku v Dubaji a uspela na jednom z najdynamickejších trhov na svete.

„Dubaju som úprimne vôbec neverila. Milujem cestovanie a precestovala som toho veľa, ale Dubaj bol pre mňa symbolom niečoho povrchného, umelého, bez histórie – mala som tie klasické predsudky, aké má veľa ľudí. Potom však prišla ponuka na prácu realitnej maklérky a povedala som si, že to skúsim. Pôjdem tam, dám tomu šancu a uvidím, či sa mi to celé vôbec bude páčiť. A Dubaj si ma úplne získal. Nie kvôli luxusu, ale kvôli tomu, kam smeruje,“ hovorí pre Refresher.

Dubaj považuje za čisté, usporiadané a bezpečné miesto, ktoré láka ľudí z celého sveta. Nízke dane a dobré podmienky pre biznis z neho robia raj pre podnikateľov. Mnohí z nich sa do Dubaja presúvajú aj s rodinami.

A čo luxus v podobe značkového oblečenia, drahých áut a šperkov, ktorým je Dubaj známy? Dôvodom takejto sebaprezentácie ani zďaleka nemusia byť len peniaze. „Samozrejme, každý najskôr vidí tú krásu – značkové veci, autá, luxus. Je pravda, že Dubaj priťahuje úspešných ľudí, ktorí sa chcú prezentovať. Do určitej miery to tak aj je, ale skôr ide o to, že si to môžu dovoliť, nikto ich za to nesúdi, nezávidí im to – a hlavne sa nemusia báť, že im to niekto ukradne,“ hovorí Tatiana.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tatiana Filipčíková | Real estate agent Dubai (@tatianafilipcik)

Páči sa ti naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

V tomto článku si prečítaš: Koľko stoja najdostupnejšie nehnuteľnosti v Dubaji a či si ich môže dovoliť aj priemerný Slovák.

Ktorí známi Slováci sú Tatianiny klienti.

Koľko peňazí mesačne v Dubaji potrebuješ na slušný život.

Prečo ľudia v Dubaji neporušujú zákony.

Čo musí urobiť realitný maklér, aby dokázal slušne zarobiť.

Ktoré lokality v Dubaji majú najväčší investičný potenciál.

Ako si sa dostala k práci realitnej maklérky v Dubaji? Pracovala si v tejto branži aj v minulosti?

Áno, realitám som sa venovala už predtým, ale len povrchne, popri svojej hlavnej práci. Žila som istý čas v Kanade, kde som študovala aj pracovala, a po návrate na Slovensko som pôsobila v právnickej firme. Práve tam som sa dostala k nehnuteľnostiam a postupne si k tejto oblasti vybudovala vzťah. Neskôr som cítila potrebu zmeny – nový začiatok, nové prostredie.

Dubaju som úprimne vôbec neverila. Milujem cestovanie a veľa som toho precestovala, ale Dubaj vo mne evokoval niečo umelé, bez histórie – mala som rovnaké predsudky ako veľa ľudí. Keď však prišla ponuka na pohovor, povedala som si, že to skúsim. Že pôjdem a uvidím, či sa mi to vôbec bude páčiť a tu už citit happy end. Áno, Dubaj si ma získal.

Žiješ v Dubaji celoročne?

Nie som v Dubaji celoročne, skôr by som povedala, že som pendlerka – pravidelne cestujem hore-dole. Teraz, keď sa začína leto, trávim viac času v Európe, najmä s rodinou, a do Dubaja sa vraciam len vtedy, keď tam potrebujem niečo nevyhnutne vybaviť. Leto je pre väčšinu ľudí v Dubaji obdobím pauzy.

Načrtla si, že si aj ty v minulosti mala voči Dubaju predsudky. Čím si ťa Dubaj získal a pozitívne prekvapil?

Už keď som vystúpila na letisku, ľudia boli usmiatiu, hneď mi pomáhali s batožinou. U nás si dnes musíš všetko robiť sám – dvere si otvoriť, kufor vyniesť... A tam boli milí, ochotní a nápomocní.

To, čo ma úplne odrovnalo, bolo to bezpečie. Že si niekam položíš veci a nikto ti ich nevezme. Veľakrát si nechám mobil nabiť v reštaurácii alebo v kaviarni, odídem na pláž, prídem o tri hodiny a on je stále na stole. Deti tam behajú po uliciach aj v noci bez dozoru, hrajú sa na ihriskách a rodičia o ne nemajú strach. A tá čistota – doslova môžeš chodiť bosá.