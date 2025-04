Za štyri roky dokázala strojnásobiť svoj príjem a nedávno sa jej dokonca podarilo kúpiť si svoj prvý investičný byt. Na sociálnych sieťach teraz mladá žena ľudí učí, ako šetriť peniaze.

Ani pre ňu nebolo šetrenie spočiatku jednoduché. Sára Ferenčíková nám otvorene porozprávala, ako kombinácia nízkeho príjmu a vysokých výdavkov spôsobili, že si mesačne nedokázala odložiť takmer žiadne peniaze.

„Mohla som stagnovať a sťažovať sa, ale namiesto hľadania výhovoriek som hľadala cesty, ako sa posunúť. Vďaka zmene oboru a neustálej práci na sebe, som sa dostala na trojnásobok príjmu za 4 roky,“ hovorí.

Svoju tiktokovú kariéru odštartovala tzv. „no spend challenge“, počas ktorej si na 90 dní zakázala míňať peniaze na veci, ktoré nie sú nevyhnutné.

„Nevydržala som to. A bola to pre mňa veľká lekcia – zistila som, že extrémy jednoducho nedávam. Nezáleží na tom, či ide o peniaze alebo extrémny šport – ja potrebujem balans,“ vysvetľuje mladá žena, ktorá vtedy po týždňoch extrémneho šetrenia za jeden deň nárazovo minula približne 800 eur.

Myslíš si, že mladí Slováci vedia šetriť?

Dáta hovoria, že takmer polovica Slovákov nemá ušetrené vôbec nič. A aj preto sa snažím riešiť tému, ako znížiť výdavky a zvýšiť príjem. Lebo hej, keď ti niekto povie, že zarába 700 eur, tak jasné, že je ťažšie z toho šetriť. Ale podľa mňa je šetrenie hlavne návyk, ktorý sa dá naučiť.

Aj ja som kedysi zarábala 700 eur mesačne – a aj tak som dokázala niečo ušetriť. Jasné, nebolo to toľko ako teraz, ale je to proces. Keď dávam tipy na šetrenie, často dostávam komentáre typu: „Som na materskej, mám len rodičovský príspevok, som dôchodca, mám minimálnu mzdu – ako mám z toho ušetriť?“ Ľudia idú do extrémov, len aby vyvrátili pointu.

Ale ja viem, o čom hovorím. Keď som začínala s marketingom, zarábala som minimum. Mohla som stagnovať a sťažovať sa, ale namiesto hľadania výhovoriek som hľadala cesty, ako sa posunúť. Vďaka zmene oboru a neustálej práci na sebe, som sa dostala na trojnásobok príjmu za 4 roky.

Čo môže byť príčinou problému?

Veľmi veľa záleží na tom, v akom prostredí vyrastáš – ako tvoji rodičia narábajú s peniazmi a čo ti odovzdajú. Mňa napríklad k šetreniu viedli odmalička. Vreckové som dostávala už asi od piatich rokov.

Pamätám si, že keď som v obchode chcela lentilky, ktoré stáli 30 a moje vreckové bolo 40 korún, zrazu som si uvedomila, že ak si ich kúpim, miniem takmer celé vreckové. A vtedy som prvýkrát začala vnímať hodnotu peňazí.

Ďalší problém, ktorý veľa má ľudí – že vôbec nevedia, koľko vlastne míňajú. Myslíme si, že to máme pod kontrolou, ale realita býva iná. Je to ako pri počítaní kalórií – aj tam veľa trénerov hovorí, že si ich máš zapisovať, lebo aj 300-400 kalórií navyše ti môže zničiť celý progres.

A úplne rovnako je to s financiami. Keď si výdavky nepíšeš, ľahko ti môže niekam „odplávať“ 100–300 eur mesačne bez toho, aby si si to uvedomil. A ak by si si len 100 eur odkladal, za rok je to 1200 eur.

Naznačila si, že veľa ľudí často nevie, koľko a za čo míňa. Kde ešte robia najčastejšie chyby v šetrení?