Matej „Sajfa“ Cifra: Tvorcovia by sa nemali báť pýtať si za obsah peniaze, baví ma pohybovať sa na hranici humoru (Rozhovor)

Sajfa kedysi sám seba označoval za najstaršieho slovenského youtubera a jeho videá sledovali státisíce ľudí. Po niekoľkoročnej pauze potešil fanúšikov a na vlogovú scénu sa vrátil.

„Aby človek začal robiť vlogy, musí prísť nejaký životný impulz. Musí sa stať niečo, čo ho posunie. S presunom do Bruselu zažívame isté veci akoby nanovo. Je to pre mňa osviežujúce. Samozrejme, je to aj stresujúce, ale zároveň veľmi zaujímavé, preto som sa rozhodol točiť a filmovať. A obaja s Verčou sa tešíme na to, ako si to naše deti o 20 rokov pozrú, čo sme robili a povedia: ‚Wow, oco, ty si to celé nafilmoval!‘“ prezradil Matej „Sajfa“ Cifra, ktorý patrí medzi najznámejších a najžiadanejších slovenských moderátorov.

Ľudia si ho už desaťročia spájajú s jeho svojským humorom a bezprostredným vystupovaním. „Niekedy sa pohybujem na hrane a tá hranica je už dosť ošúchaná, pretože rokmi sa vyvíjam a dozrievam. Už necítim potrebu ísť do konfliktov. Baví ma ale pomenovávať veci, ktoré sú všeobecne známe, ale nikto ich nechce povedať, lebo sa to nehodí. To sú tie momenty, ktoré ma veľmi bavia,“ hovorí.

Spolu s manželkou, bývalou novinárkou a dnes europoslankyňou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou (PS), vychovávajú dve deti – Sáru a Šimona. Pred pár týždňami sa rozhodli pre veľkú životnú zmenu a presunuli sa do Bruselu, kde Veronika momentálne pôsobí.

V rozhovore pre Refresher sme sa so Sajfom rozprávali o nových impulzoch a zmenách, ktoré jeho rodine priniesla politická kariéra jeho manželky, ale aj o rozhodnutí opäť sa pustiť do filmovania úryvkov zo života.

Sajfa zároveň prezradil, za čo ho manželka v minulosti vysmiala, kto v rodine inicioval obnovenie vlogov, ako vyzerá práca v rádiu na diaľku a tiež, v čom je pre neho život v Bruseli iný ako na Slovensku.

„Život v Belgicku mi trochu pripomína moje detstvo. V 90. rokoch, hneď po Nežnej revolúcii, sme boli 9 mesiacov v Amerike. Mal som 10 rokov, chodil som tam do školy a zažil to isté, čo teraz zažívajú Šimon so Sárou – nevedel som jazyk, prišiel som do kolektívu, kde sa na mňa pozerali a mysleli si, že sme ušli pred vojnou a ja som im to nevedel vysvetliť,“ zaspomínal si moderátor.

Ako sa zmenil váš rodinný život po tom, čo Veronika uspela vo voľbách do Europarlamentu?

Zmenil sa až v septembri, keď Verča začala chodiť pravidelne do Bruselu. Zvyčajne tam cestovala v utorok ráno a vo štvrtok bola naspäť. Dalo sa to stíhať s pomocou babiek a našej pani Adriky, ktorá nám pomáha v domácnosti aj s deťmi. Postupne sme však smerovali k rozhodnutiu presunúť sa celá rodina do Bruselu, pretože sme si uvedomili, že nám to takto bude príjemnejšie a umožní nám to tráviť viac času spolu.

Máme dve malé deti, ktorým sme chceli dať možnosť vidieť iný svet, zažiť niečo iné, spoznať niečo nové, jazykovo sa posunúť a celkovo im rozšíriť obzory. V konečnom dôsledku sme sa obaja zhodli na tom, že tento krok robíme predovšetkým kvôli nim a kvôli tomu, aby sme ako rodina boli viac spolu. V Bruseli zároveň žije aj môj brat s rodinou.

Obaja nehovoríte o presťahovaní, ale o presune. Rozumiem tomu správne, že vašu situáciu vnímate aj ako dočasnú príležitosť poskytnúť deťom skúsenosť zo života v zahraničí?

Áno. Chceli sme, aby mali možnosť spoznať inú kultúru, nové podnety a zážitky. Oni vedia, že spolu zažívame niečo nové a to je podľa mňa tiež strašne dôležitý rozmer.

O jazykovom vneme, ktorý dostávajú, ani nehovorím. Angličtinu sa dnešné deti už učia prirodzene, nemyslím si, že to je nejaká dramatická výzva. Ale napríklad 5 a pol ročná Sára už o pár mesiacov určite bude rozumieť po francúzsky a pokojne môže začať strúhať nielen slovíčka, ale aj vety. A keď začne rozprávať, tak to bude senzačné! Ak to pochytí aj 2-ročný Šimon, tak v našej domácnosti budem nahraný. V zásade budem jediný, ktorý po francúzsky nebude vedieť. Keď si budú chcieť niečo tajné povedať, budú hovoriť po francúzsky. (smiech)