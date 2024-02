Tomáš prenajíma luxusné autá a nehnuteľnosti v Dubaji: Modelky sa s autom len odfotia, niektoré nemajú ani vodičák (Rozhovor)

„Točia sa tu obrovské peniaze. Ak si chceš užiť dubajský lifestyle, mesačne by si mal zarobiť 8 000 až 10 000 eur a nemusíš sa pozerať na ceny,“ opisuje nám Tomáš, ktorý prenajíma autá aj slovenským celebritám.

Tomáš Petráš sa v Dubaji venuje prenájmu nehnuteľností a luxusných aút už dva roky. Služby firmy, pre ktorú pracuje, využívajú aj mnohé známe tváre slovenského šoubiznisu, medzi nimi mnohí raperi či influenceri.

Čo sa týka prenájmu luxusných áut, spoluprácu uzatváral aj s ruskými modelkami, no pri nich si neodpustil menší úsmev. „Ruské modelky sa prídu s autom len odfotiť, niektoré nemajú ani vodičák. Videl som tu iný život, ako prezentujú ľudia na sociálnych sieťach,“ hovorí Tomáš Petráš.

Dva roky intenzívneho žitia v Dubaji mu stačilo a rozhodol sa vrátiť na Slovensko. Svojej práci sa však stále venuje na diaľku. Najväčším problémom pre Tomáša bolo práve to, že si v Dubaji nemohol nájsť skutočnú lásku, on sám by si rád založil rodinu. Podľa jeho slov sú tam mnohé vzťahy veľmi povrchné. „Žena s vami ani na rande nepôjde, pokiaľ jej predtým nepošlete kyticu ruží alebo šoféra,“ dodáva.

V rozhovore nám prezradil, ktoré slávne mená využili jeho služby, ako to funguje v Dubajských baroch na rande, koľko stoja luxusné autá na prenájom a v čom je rozdiel vlastniť garsónku v Dubaji a v Bratislave.

Zdroj: Tomáš Petráš

Kedy si odišiel do Dubaja, čomu si sa venoval v začiatkoch?

V Dubaji som teraz už druhý rok. Dostal som sa tam skrz moju bývalú partnerku. Moja rodina sa venuje nehnuteľnostiam, chcel som tam kúpiť nejaké byty pre seba a pre svoju rodinu. Keď som ich kúpil, stretol som sa s obrovským záujmom u Slovákov. Najmä u mojich „kamošov“, keď som pridával „storky“ na Instagram.

Najskôr som tam ani nepracoval. Keď sme sa s vtedajšou partnerkou rozišli, zostal som tam sám. Spoznal som však nejakých ľudí a začal som sa venovať biznisu. Dnes pre klienta naozaj dokážem vybaviť „všetko“, aj čo sa týka napríklad právnych povinností, otvárania firiem atď.

Čo je presne tvoja náplň práce? Sústreďuješ sa len na slovenských klientov?

Pre klientov predávame aj prenajímame nehnuteľnosti. Ja prenajímam aj svoj apartmán, klasicky na Airbnb. Venujem sa aj prenájmu či predaju luxusných aút. Vieme sprostredkovať napríklad aj to, že chce klient zo Slovenska poslať do Dubaja auto a predať ho tam za lepších podmienok. Gro mojej práce sú však stále nehnuteľnosti. Čo sa týka krajín, spolupracujeme aj s ľuďmi mimo Slovenska.

Pracuješ pre nejakú firmu? Áno. S mojím známym som rozbiehal autopožičovňu s luxusnými autami. Ja som mal na starosti spolupráce so známymi menami. Teraz spolupracujem s troma rôznymi firmami. „Riešil“ som či už slovenských alebo českých influencerov a napríklad aj ruské modelky. S niektorými som zažil fakt bizarné situácie a musím povedať, že ten život v Dubaji nie je úplne taký ako to všetci vykresľujú na sociálnych sieťach. (smiech)

S kým zo Slovenska si napríklad spolupracoval?

Prenajímali sme autá skoro všetkým slovenským celebritám, ktoré lietajú do Dubaja. S nimi sa komunikovalo naozaj super. Horšie to bolo napríklad s ľuďmi z rôznych známych reality šou, z ktorých vychádzajú sezónne hviezdy. (smiech)