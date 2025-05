Laty hráva po celom svete na luxusných parties. Na stagei stála už aj po boku hviezd ako Jay-Z, Usher či Travis Scott. Ako sa podarilo rodáčke z Bratislavy naštartovať svetovú kariéru?

DJ-ka Laty je kráska s exotickým vibom a pochádza zo Slovenska. Už 15 rokov však nežije v rodnej zemi. „Keď je niekto prekvapený, odkiaľ pochádzam, beriem to ako pripomienku. Pomyslím si, aký veľký potenciál má Slovensko, a aké dôležité je veriť, že aj človek z maličkej krajiny sa môže dostať kamkoľvek,“ hovorí Laty pre Refresher.

Pre Latyshu je aktuálne domovom Dubaj, no predtým strávila šesť rokov v Paríži. Jej kariéra DJ-ky ju zaviedla na miesta po celom svete, od Londýna až po Afriku. Pravidelne hráva na luxusných parties či súkromných večierkoch, ktoré sú plné známych osobností ako Rick Ross či Cristiano Ronaldo. Ľudí roztancováva najmä na hip-hop, rap a trap, s prvkami afrobeats a dancehallu.

Zdroj: archív respondentky Laty

V rozhovore ti priblíži, ako sa jej podarilo preraziť v tejto brandži, čo všetko stojí za jej úspechom, na akej najluxusnejšej párty sa ocitla, ale aj to, ako parties so známymi osobnosťami vyzerajú.

Páči sa ti naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu. Prečítaj si rozhovor s letuškou Máriou, ktorá žije v Dubaji či o Emme, ktorá podniká v oblasti interiérov.

View this post on Instagram A post shared by LATY MILKO (@latyofficial)

V tomto článku si prečítaš: Na akej najluxusnejšej párty hrala.

Ako rozbehla kariéru DJ-ky.

Ako vyzerá jej život a bežný deň v Dubaji.

S akými celebritami sa na parties stretla a ako takéto večierky vyzerajú.

Prečo prvýkrát hrala v Pariži a ako si spomína na tamojší život.

Keď som na jednom videu zistila, že si Slovenka, neverila som tomu. Stretávaš sa s takýmito postrehmi často?

Absolútne. Ľudí vždy prekvapí, keď zistia, že som Slovenka, najmä ak moju prácu poznajú v medzinárodnom kontexte. Pre mňa sú moje korene neoddeliteľnou súčasťou toho, kým som, a som na ne hrdá. Na Slovensku som sa prvýkrát naučila pozorovať svet. Všetko, čo som na Slovensku zažila, ma formovalo.

Mne trošku pripomínaš Cassie alebo Cardi B. Nehovoria ti to? Áno, občas sa s tým stretávam. Prirovnania k ľuďom ako Cassie alebo Cardi B veľa napovedia o tom, ako ľudia vnímajú moju energiu, je to viac než len môj vzhľad. Beriem to ako kompliment. Obe sú odvážne a výnimočné ženy, a ak vo mne niekto cíti podobný vibe, pričom stále zostávam sama sebou, považujem to za veľkú poctu.



Si čisto Slovenka alebo máš zmiešané korene?

Som Slovenka. Na Slovensku som sa narodila a vyrastala. No rovnako ako pri mnohých ľuďoch, aj moju identitu postupne obohatili nové skúsenosti, kultúry a vplyvy zo sveta.

Moje korene sú slovenské, no môj svetonázor prerástol ďaleko za hranice. Vždy som bola zvedavá, priťahovali ma miesta, ľudia a nápady, ktoré sú pre mňa výzvou alebo ponúkajú iný pohľad.

Aktuálne žiješ v Dubaji. Je to tvoja jediná base?

Áno, Dubaj je môj domov. Pred Dubajom som žila šesť rokov v Paríži, kde som sa naučila všetko, čo viem o DJ-ovaní a hudbe.