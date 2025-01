Emma podniká s luxusnými obkladmi a neviditeľnými varnými doskami: Skrášľuje domy v Karibiku aj známym Slovákom

Emma mala možnosť pracovať na interiéroch v rôznych prestížnych nehnuteľnostiach. 26-ročná Slovenka zariadila aj dovolenkový dom na Karibskom ostrove Aruba, ktorý si môžeš prenajať. V galérii si pozrieš tento dokonalý skvost.

26-ročná Emma Smatanová sa práce nebojí. Sama o sebe tvrdí, že je ako motorová myš, ktorá musí stále niečo robiť. Dnes podniká s luxusnými obkladmi, neviditeľnými varnými doskami a v malíčku má aj marketing. Založila niekoľko svojich projektov a do portfólia jej pribudol aj dovolenkový dom na Karibskom ostrove Aruba. „V začiatkoch som túto prácu reálne neznášala. Necítila som sa jednoducho doma v tom, že chlapom radím, akú dlažbu si majú dať na terasu,“ vraví Emma pre Refresher.

Domy či byty skrášľuje už aj ako interiérová dizajnérka. Spolupracuje na prominentných developerských projektoch a jej klientami sú často osobnosti slovenského šoubiznisu. „Nedávno som dávala kuchynskú dosku v dizajne tmavého mramoru k Andreovi Enovi do reštaurácie U Taliana na Krížnej.“

Emma si doteraz 99 % vecí robím sama. Stará sa o marketing, vizuály, maily, cenové ponuky, návrhy, osobne chodí aj na stavbu, aby všetko presne zamerala a spočítala. Rieši talianske objednávky, a takisto si zabezpečuje dopravu. Vtipkuje, že ak by bolo treba, klientovi asi položí aj podlahu.



V článku si prečítaš, ako v tomto odvetví začínala, kto sú jej klienti, pre aké developerské spoločnosti spolupracuje, aj o zariaďovaní prenájmového domu na Karibskom ostrove. Kde v Bratislave mala možnosť zariaďovať tie najluxusnejšie sídla?

Zdroj: Emma Smatanová

Jej školský projekt funguje doteraz, má už aj zahraničné spolupráce

„Po návrate zo Švajčiarska som sa rozhodla stráviť nejaký čas na Slovensku. Nepochádzam z Bratislavy, no bývala som tu od 18 rokov. Chcela som tu opäť nachvíľu zostať, takže som si prenajala byt na tri mesiace.“

Počas tohto obdobia Emmu oslovil majiteľ firmy zameranej na obklady, ktorý hľadal marketingového manažéra. Práca v oblasti interiérového dizajnu nebola pre ňu nikdy snom. Nikdy si nepredstavovala, že by sa práve ona mohla špecializovať konkrétne na obklady, dlažby alebo neviditeľné varné dosky.

Keďže nie je z Bratislavy, premýšľala, či by si tu vedela nájsť dlhodobé zamestnanie. Byť však niekde „len“ zamestnaná nie je úplne jej štýl. Snažila sa prísť na to, ako v tomto segmente zostať, ale zároveň sa venovať niečomu vlastnému. „Skúsila som prijať ponuku s tým, že potom nájde na tento job niekoho iného. Prvé mesiace boli ťažké, predsa, v technických veciach som vtedy nebola doma,“ hovorí Emma.

Časom som si tú prácu začala každý deň viac a viac obľubovať. Starala sa aj o Instagram firmy, a ten rástol neustále. Zlepšila aj vizuálny obsah, z talianskych fabrík začala natáčať zaujímavé reelska a dnes sú Instagramy, ktoré spravuje, najsledovanejšie v rámci obkladov a dlažieb. Keď videla, že to má zmysel, ani už nemala chuť vrátiť sa späť do Švajčiarska. Postupne začala rozumieť tejto oblasti a uvedomila si, že ju to veľmi baví.