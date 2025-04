Rachellka a Pufflick budú rodičia. Ako influencerka priznala, prvé mesiace boli veľmi náročné, najmä psychicky. „Cítila som také to prázdno, keď nevieš, čo ťa čaká, čo máš spraviť, a tváriš sa, že všetko je ako vždy, ale nie je,“ hovorí.

Rachellkka koncom marca prekvapila svojich fanúšikov na Instagrame emotívnym videom. Spolu s jej partnerom, českým influencerom Pufflickom, prostredníctvom videa oznámili, že budú rodičia. Influencerka priznáva, že prvé mesiace boli pre ňu veľmi ťažké. Dokonca premýšľala aj nad interrupciou.

„Mala som veľkú úzkosť. Nakoniec som veľmi rada, ako som sa rozhodla. Nie každý môže mať dieťa, brzdí ho finančná situácia alebo zdravotná. Prehodnotila som moje myšlienky,“ hovorí pre Refresher.

Ráchel Karnížová má za sebou celkom turbulentné zážitky. Po dlhšom single období fanúšikom oznámila, že sa zasnúbila s Dominikou Horákovou. Mnohí vnímali tento krok ako zábavu, no išlo naozaj o skutočný vzťah. Účinkovala aj v reality show ako Love Island či Survivor. Teraz ju však čaká úplne iná etapa, aj keď, ako pre Refresher v rozhovore prezradila, po deťoch nikdy netúžila.

Začínaš 5. mesiac tehotenstva. Už sa cítiš lepšie, ako na začiatku?

Áno, je to určite lepšie. Mňa najviac prekvapila asi tá psychická stránka. Najprv som si to ani neuvedomovala, skôr som si hovorila, že je to tým, že som to celé nikdy nechcela, nebola som na to pripravená. Proste som bola v šoku. Až neskôr som zistila, že moje stavy sú totožné s tzv. tehotenskou depresiou. Zároveň som si všimla, že som oveľa viac unavená. Ja som totiž vždy bola ten typ, čo nikdy nepociťoval únavu, zvládala som toho počas dňa strašne veľa. Stačilo mi spať štyri hodiny denne a cítila som sa úplne sviežo.

Zrazu som si začala všímať, že si musím ísť poobede ľahnúť. Nie som taká hyperaktívna, ako kedysi.

Bola som schopná ísť na štvordňový festival, potom domov, dať si tréning a bola som úplne fresh. Teraz spím aj 12 hodín denne, niekedy si idem ešte aj poobede ľahnúť, proste úplne iný režim.

Tieto signály so spánkom si nemala už počas prvých mesiacov, keď si ešte nevedela, že si tehotná?

Vlastne áno, chcelo sa mi viac spať už úplne od začiatku, no určite som to nepripisovala tehotenstvu. Boli sme vtedy na dovolenke a ja som každý deň poobede zaspala. Večer som bývala tak unavená, že keby som si ľahla na stôl v reštike počas večere, tak tam rovno zalomím a spím tam do rána. Ale vtedy som si hovorila, že to bude len tým slnkom, časovým posunom a zmenou prostredia. Neprikladala som tomu nejaký väčší význam.



V nejakých reelskach na Instagrame som videla, že s tebou veľmi burcujú emócie.

Každý deň je úplne iný. Niekedy mám dni, že len tak celý deň ležím a pozerám si videá, väčšinou niečo ohľadom tehotenstva. Napríklad, pred pár dňami som celý deň sledovala pôrody. Len tak, aby som videla, ako to vlastne celé vyzerá.

Pozerala som si rôzne typy, do vody, s epidurálkou, bez epidurálky, doma, v nemocnici, proste všetko možné. Niektoré boli fakt hrozné a pri niektorých som normálne revala. A keby mi niekto povedal pol roka dozadu, že raz budem revať pri cudzom pôrode na YouTube, tak ho asi vysmejem.

Ty si mala ešte nedávno vzťah so ženou. Takže, nesnívala si o deťoch v blízkej budúcnosti?

Pravdupovediac, ja som dieťa ani nechcela. Bola som v tom, že asi deti ani nemôžem mať zo zdravotných dôvodov. Mala som prvého partnera, s ktorým som bola štyri roky, ale vtedy som brala antikoncepciu. Potom som ju vysadila a pri ďalšom partnerovi som si už nedávala pozor, a nič sa nestalo. Vtedy mi to začalo dochádzať, že možno mám nejaký problém.

Neskôr som mala ešte jedného partnera, s ktorým som si taktiež nedávala pozor, a opäť nič. Tak som si začala myslieť, že je to v pohode, že zrejme neotehotniem len tak. A potom som bola rok sama a potom so ženou.