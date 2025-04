Adriana Novakov zo seriálu Sľub: Párkrát mi ľudia na ulici povedali, že ma nemajú radi. S Danou sme úplne odlišné (Rozhovor)

„Niektorí naši herci nemajú radi nehercov, ale ja ich chápem. Oni vyštudovali VŠMU a neherci prišli k tomu len tak. Áno, niekto sa nemusí správať profesionálne, ja však viem, že mám tvrdú disciplínu,“ vraví.

Modelka a herečka Adriana Novakov aktuálne hviezdi ako Dana Hanzelová v úspešnom seriáli Sľub, kde hrá pediatričku, ktorá zamotá hlavu primárovi nemocnice. Kým on ju vníma ako svoje osobné zlyhanie, ona jeho považuje za svoju životnú lásku, s ktorou chce byť za každú cenu.

Diváci jej postavu často v komentároch označujú ako „mrchu“ a nepríjemné pohľady od ľudí si zažila niekoľkokrát aj v realite. Teraz sa na to Adriana pozerá s úsmevom, no na začiatku bola z komentárov šokovaná. „Bola by som rada, keby moja prvá veľká rola bola trochu „sympatickejšia," no negatívna postava je väčšia výzva. Veľa ľudí sa stotožní s postavou Dany tak veľmi, že odmieta pripustiť, že ako bežný človek môžem byť diametrálne iná. Ale tak, aj to je súčasť herectva,“ hovorí Adriana Novakov pre Refresher.

Žila v Miami, v New Yorku aj v Miláne, od 13 rokov sa venovala modelingu. Uvedomuje si, že aj po troch dekádach v modelingu sa jej podarilo zachovať si svoje súkromie. Ľudia ju síce poznali ako modelku, no nikdy nebola naozaj verejne známa, takže si mohla udržať svoju osobnú bublinu. „V médiách si treba dávať pozor na každé slovo, pretože situácia sa môže rýchlo zmeniť. Je to niečo, na čo sa treba pripraviť a prispôsobiť. Teraz je to pre mňa trochu nové.“

V tomto článku si prečítaš: Ako sa jej hrajú bozkávacie scény.

Čo jej robí pri hraní najväčší problém.

Ako na ňu pôsobia slovenskí herci.

Či čelila niekedy predsudkom, že nie je vyštudovaná herečka.

Ako si udržiava postavu.

Ako si spomína na život na Miami.

Adriana, aktuálne hráš v úspešnom seriáli Sľub, ktorý divákov preniesol do 80-tych rokov. Ako ti táto téma sadla?

Ja som dieťa 90. rokov, takže som vyrastala na iných veciach. Ale napríklad, Walkman a kazetové prehrávače, to všetko mi bolo veľmi blízke, lebo som sa narodila v roku 1987. Aj keď som mala len tri roky, bola som toho súčasťou. Najviac ma „zarážajú“ účesy a make-up, to sa mi až tak nepáči. (smiech) Skôr inklinujem k móde 70-tych rokov.

Keď sme v maskérni, veľakrát sa tak na seba pozerám a hovorím si, bože, tak by som chcela mať nejaký iný účes alebo make-up. Ale, bohužiaľ, tá doba si to vyžadovala. Nosili sa výrazné modré tiene a natupírované vlasy. S týmto som moc stotožnená nebola a musela som sa naozaj na to párkrát nadýchnuť. (smiech)

Máš za sebou dlhú kariéru modelky, a stále v nej aj pokračuješ. Asi si na rôzne premeny aj zvyknutá...

Jasné, ja som sa na herectvo naozaj tešila, takže mi bolo jedno, ako budem vyzerať. Išla som do toho úplne otvorená, pretože to pre mňa bola príležitosť skúsiť niečo nové, prekonať samú seba, splniť si cieľ, ktorý som si dala, a posunúť sa o krok ďalej.

A ako ti sadla rola detskej lekárky?

Moji rodičia, teda hlavne mama a blízki kamaráti si mysleli, že budem študovať buď veterinu alebo medicínu. Je to veľmi príjemné, medicína ma vždy fascinovala a bavila. Takže ja si vlastne týmto plním aj druhý sen.

Mrzí ma len, že vývoj mojej postavy sa uberá iným smerom, než by som si želala. Veľmi by som ju chcela vidieť ako milú a sympatickú pediatričku. (smiech) Ale možno nás ešte prekvapí, uvidíme.

Zdroj: TV Makíza

Danu Hanzelovú často ľudia v komentároch opisujú ako mrchu. Ako sa ti hrá takáto „záporná“ postava?

Z môjho pohľadu je určite náročnejšie stvárniť zápornú postavu, no práve preto to beriem ako väčšiu výzvu. Nemôžem povedať, že by ma takéto úlohy nebavili, práve naopak, sú pre mňa zaujímavé, pretože keď človek nehrá sám seba, je to skutočná herecká skúška.