V úprimnom rozhovore porozprávala o tom, prečo je podľa nej šoubiznis veľmi toxické prostredie. Kto jej v najťažších chvíľach najviac pomohol?

Grófka z úspešného seriálu Odsúdené, jeden z najlepších dabingových hlasov na Slovensku či mnohé iné roly v úspešných slovenských seriáloch. Elena Podzámska sa herectvu venuje od 11 rokov. Úspech mala aj v divadle a mnohých televíznych reláciách ako Let's Dance. V posledných rokoch však jej kariéra nabrala opačný smer kvôli problémom so závislosťou a mentálnym zdravím. „V Hollywoode každý vie, kto pije, kto fetuje, ale nedávajú mu nálepku alkoholik či fetka. Človeku, ktorý s tým verejne príde von a rozhodne sa liečiť, by ľudia mali gratulovať. Tu vás dajú ešte viac dole a čakajú, kým budete na tom ešte horšie. Zranená duša bolí možno viac, ako zranená ruka,“ hovorí pre Refresher Elena Podzámska.

V úprimnom rozhovore priznala, že sa dvakrát pokúsila zobrať si život. Absolvovala liečenie na klinike v Pezinku aj vo Veľkom Záluží. „Skúsila som aj manuálnu prácu, práce sa neštítim. Je to však pre mňa ťažké, keďže sa od 11 rokov venujem herectvu. So známou tvárou je to ešte komplikovanejšie.“

V rozhovore s Elenou Podzámskou si prečítaš, ktorá slovenská herečka je jej anjelom, ako vníma s odstupom času slovenský šoubiznis, aj to, aké sú v ňom vzťahy. Majú to ženy závislé na alkohole podľa nej v spoločnosti ťažšie? Kedy si uvedomila, že je na tom naozaj zle a čo jej na liečení najviac pomáhalo?

Zdroj: Elena Podzámska

Elena, ako sa máte?

Po dlhej dobe sa mám konečne lepšie. Nemôžem povedať, že sa mám vyslovene dobre, ale je to oveľa lepšie, ako to bolo. Prešla som si rôznymi ups and downs, ale verím, že to bude čím ďalej tým lepšie.

V rozhovore so Zuzkou Vačkovou ste pred pár rokmi povedali, že herectvo je vaša najväčšia psychogygiena. Teraz, keď sa tomu aktívne nevenujete, máte nejakú?

Musím s radosťou povedať, že som sa k tomu vrátila a začínam postupne znova robiť dabing. Takže opäť mám svoju psychohygienu. Počkali na mňa aj v Divadle Aréna a vrátila som sa naspäť do predstavenia Jánošík-príbeh vraha. Presne takto si všetko môžem odventilovať.

Vo voľnom čase čítam veľa kníh a rada si pozriem dobré komédie, kde sa môžem schuti zasmiať.

Takže vám nakoniec dali šancu? Nedávno ste spomínali, že si hľadáte aj „normálnu“ prácu, pretože vás slovenská scéna odkopla...

Ja rozumiem, že po liečbe závislostí a depresii ľudia opatrne pristupujú k tomu, ako ma vnímajú. Beriem to, ak ma „testujú“, aby zistili, či som naozaj schopná pokračovať. Uspela som a idem ďalej. Teším sa zo záujmu a príležitostí, ktoré teraz mám.