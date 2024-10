Influencer Peter Lackovič má stále tri práce: Chodí mi veľa spoluprác. Zatiaľ mi najviac zarába moja „robošská“ práca (Rozhovor)

„Chodí mi dosť ponúk na spolupráce. Rád by som však zostal pri mojej kreativite a mojom štýle. Nerád by som zrazu z môjho profilu urobil teleshopping,“ hovorí Peter Lackovič.

Peter Lackovič má na Instagrame 42,9-tisíc followerov. Pre Refresher povedal, že každé ráno vstáva o 6:00, ide do svojej normálnej „robotníckej“ práce a keď skončí, smeruje do fitka. Pracuje totiž aj ako osobný tréner.

Tam však jeho aktivity nekončia, pretože po príchode domov ešte nakrúca videá. „Ľudia ich majú radi preto, že sú autentické. Prídem domov, idem niečo navariť a rovno to aj natočím. Niekedy fanúšikom točím aj moje robotnícke obedy. Je to proste real. Chodím aj cvičiť, ale mám normálnu prácu a dám si niekedy aj ‚nezdravé‘ jedlo,“ hovorí Peter Lackovič.

Keďže sa jeho Instagram rozbieha tým správnym smerom, mnohým ľuďom sa v hlave naskytne otázka, prečo neopustil svoje bežné zamestanie. Peter na tom vidí aj pozitívne stránky, no občas je to podľa jeho slov náročné. „Veď koho by to stále bavilo. Niekedy je toho naozaj moc. Napríklad, teraz je môj kolega na PN a ja som postavil sám šesť zdvihákov. Nemám čas sa poriadne najesť, do toho večer točím videá a potom fitko,“ dodáva.

Čomu sa vlastne venuje a prečo sa stále nevzdal tradičnej práce? Z čoho má najväčší zdroj príjmu? Čo ho spája s Bergim? A ako sa skončil incident, keď ho niekto obvinil z napadnutia neznámeho muža na dedinskej diskotéke si prečítaš v rozhovore.

Peter, každý deň chodíš do normálnej práce, trénuješ ľudí vo fitku a do toho natáčaš videá na Instagram. Ako to všetko stíhaš?

Vstávam okolo 6:00, 7:30 mi začína pracovná doba a do 16:00 som v práci. Potom idem do fitka kde zase robím osobného trénera. Netrénujem každý deň, niekedy to tak bývalo a chodil som domov o 23:00. Už to nebolo dobre ani pre moju hlavu, tak som to musel zmeniť. Počas dňa si natáčam videá, hocičo, čo mi napadne. Aj keď sa večer vrátim domov a idem variť, tak si to tiež natočím.

Do telefónu ťukám do neskorého večera. Potom zase skoro ráno vstávam a tak dokola.

Prednedávnom sa ti stala nepríjemná vec. Niekto ťa obvinil, že si zbil muža na dedinskej diskotéke. Vieš to nejako priblížiť?

V tej dedine som bol asi dvakrát v živote, kúpiť si pneumatiky.

Bol som jediný podozrivý. Prišiel som na políciu, ale policajti boli super. Ten, ktorý ma vypočúval chápal, že keby som niekomu zlomil kľúčnu kosť, mal by som asi nejaké zranenia na ruke aj ja.