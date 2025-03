„Chcem, aby sa moji hostia mali chuť na miesto vrátiť. Aby každý, kto sem príde, zažil čaro každodenného sicílskeho života,“ hovorí Matej. Aké úskalia podľa slov Mateja so sebou prináša kúpa domčeka za 1 euro?

34-ročný Matej Tomek pochádza z Děčína, no dlhodobo žije v Prahe. Často rozprával o tom, ako by si raz chcel kúpiť nejaký domček v zahraničí a spojiť to s cestovaním. Čím je starší, tým viac si uvedomuje, že sa vlastne rád vracia na miesta, ktoré už pozná. Kde má svoju obľúbenú reštauráciu, kde ľudia poznajú jeho a vie, ako to tam chodí.

„Dva a pol roka dozadu som si povedal, že okej, poďme s tým už naozaj niečo spraviť. Často som to riešil s kamarátmi, vždy sme mali také tie reči, že jasné, kúpme niečo spolu. Ale nakoniec v takýchto veciach aj tak vždy zostaneš sám.“ Nehnuteľnosti hľadal v Španielsku či Grécku, no svoj vysnívaný domček kúpil nakoniec na Sicílii v meste Scicli, kde predtým nikdy nebol, no dnes sa rád vracia práve tam. Dôležité pre neho bolo miesto, kde je príjemné počasie aj počas Vianoc.

Casa Asmara stojí v pokojnej úzkej uličke, skladá sa z dvoch budov Asmara a Dammuso. Asmara má dve spálne, zmestia sa tam štyria ľudia, Dammuso je ideálna pre jeden pár. Hrubé kamenné múry a klenuté stropy sú postavené tak, aby ladili s dedičstvom ostrova.

„Pamätám si moje pocity, keď som Casu Asmaru kupoval. Sedel som vo vlaku do Prahy a posielal som zálohu 4 600 eur vlastne neznámemu človeku za dom na Sicílii. Hovoril som si, preboha, čo som to urobil. Čo ak to je nejaký scam,“ smeje sa Matej.

V tomto článku si prečítaš: Aký rozpočet mu realitná maklérka vysmiala?

Ako ho našiel a čo ho u notára úplne šokovalo.

Aký bol proces kúpy a prečo mal na začiatku pochybnosti.

Ako ho prijala miestna sicílska komunita.

Všetci sa ma pýtajú, či som ho kúpil za 1 euro

„Keby som dostal euro zakaždým, keď sa ma niekto opýta, či som kúpil dom za 1 euro, už by som mal celú dedinu. Za takúto cenu tam máš veľmi veľký záväzok.“ Pokračuje, že síce ti dajú dom za euro, ale ten predávajú práve preto, že ide o opustené dediny. Potrebujú tam dostať život, prilákať podnikateľov a oživiť oblasť.