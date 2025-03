Slováci Laura a Jozef si sami postavili dom: Vybrali sme drahý z katalógu, nakoniec nás vyšiel o polovicu lacnejšie, hovoria

Laura a Jozef pracujú v umeleckom prostredí, doteraz so stavbárskymi prácami nemali skúsenosti. Dom si svojpomocne postavili úplne od základov, niektoré veci museli dokonca po profesionáloch opravovať.

26-roční Slováci Laura a Jozef si postavili 2-poschodový dom s rozlohou 200 m2 úplne od základov svojimi rukami. Bývajú v Prešove, venujú sa umeniu (Jozef je klavirista a Laura event manažérka) a doteraz so stavbárskymi prácami nemali skúsenosť. „No, ja som chlapec z bytovky, takže ja som ‚nevedel,‘ ani čo je vŕtačka. Ak bolo niečo treba zavŕtať, to robil otec. Sme obaja vyštudovaní umelci, čiže sme nemali nikdy nič spoločného s nejakou manuálnou prácou,“ hovoria pre Refresher Jozef a Laura. Do stavby svojho domu sa však pustili na 150 % a dnes si od nich pýtajú rady aj kamaráti.

„Ak sa vám niečo na stavbe nepodarí, nehnevá vás to až tak, ako keď zaplatíte nemalé peniaze profesionálom a tí si neurobia svoju prácu dobre,“ hovoria. Dokonca im viacerí odborníci povedali, že niektoré veci zvládli lepšie než ich kolegovia. „Možno aj preto, že keď človek pracuje na cudzom projekte, nemusí si dávať až tak záležať, ale keď si stavia vlastný dom, chce ho mať urobený čo najlepšie.“

Učili sa za pochodu, bavilo ich posúvať sa vpred a keď druhý nevládal, podržali sa navzájom. „Hovorí sa, že ak sa manželia nerozvedú pri stavbe domu, vydržia všetko. My sme boli úplný opak. Máme pocit, že nás to naopak ešte viac zblížilo.“ Mnohí stavbári si robili z Laury posmešky a hovorili, že ženská na stavbu nepatrí. Tá si z toho nič nerobila, obliekla si montérky a neštítila sa pracovať s elektrinou, vodovodmi či betónom.

Chceli drahý dom z katalógu, nakoniec si ho postavili sami a lacnejšie. Hľadanie cenovo výhodných alternatív pri materiáloch im dalo zabrať, no oplatilo sa. Prečítaj si o tom, ako prebiehal celý proces.

V galérii nižšie uvidíš fotografie aj z interiéru domu.

V tomto článku si prečítaš: Na čom najviac ušetrili.

Či mali nejaký budget.

Koľko ich dom (bez interiéru) stál.

Čo museli opravovať po profesionáloch.

Ako sa im pracovalo.

Poďme si postaviť dom sami

Pár všetko dokumentoval na Instagrame. Natáčať videá však začali až v pokročilom procese stavby, keď ich motivoval Jozefov známy. „My sme začali dávať stories na naše súkromné účty. Aby sme to tam zbytočne nezahlcovali, vytvorili sme si k domu samostatné profily. Keď som riešil prácu s klientom v nahrávacom štúdiu, motivoval ma k tomu, aby sme si také niečo založili,“ hovorí Jozef.

S natáčaním a strihaním videí nemajú skúsenosti. Ako hovoria, postupne ich to začalo brzdiť. „V istom období nás to zaťažovalo. Nastaviť stojan, telefón, urobiť pekný záber, postrihať video. Spomaľovalo nás to.“

Najprv museli odstrániť veľa stromov na pozemku. Vtedy však ešte nevedeli, že si nakoniec postavia sami aj celý dom. „Mali sme stavebné povolenie, nakreslený projekt a zháňali sme firmu na základy. Prvotné práce nám vykopal lokálny bagrista, no a my sme ďalej hľadali. Nevedeli sme nikoho zohnať. Všetci mali dopredu vybookované. Naša predstava bola taká, že nám dom nepostaví jedna firma, ale budeme si na určité úkony volať rôznych robotníkov.“ Oslovená firma mohla začať stavať základy až o tri mesiace, tak sa do celého procesu pustili sami.