K havárii došlo medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom, kde mala vodička osobného auta naraziť do stromu.
Dnes ráno došlo k dopravnej nehode medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom. Účastníčkou nehody údajne bola Monika Jakliová, bývalá partnerka zápasníka Gábora Borárosa, s ktorým má dcéru Zorku.
S informáciou prišiel portál Plus JEDEN DEŇ. Podľa polície vodička osobného vozidla Mercedes-Benz S 580 pravdepodobne havarovala sama, keď narazila do stromu. Zraneniam podľahla krátko pred 6.00 hodinou ráno.
Viac informácií o nehode ani presná príčina straty kontroly nad vozidlom zatiaľ nie sú známe. Situáciu budeme ďalej sledovať a aktualizovať.
