dnes 21. januára 2026 o 9:06
Čas čítania 1:10
Hana Divišová

Ryanair ohlásil výpredaj leteniek ako odpoveď Muskovi. Verejný spor o internet v lietadlách nabral nové rozmery

Ryanair ohlásil výpredaj leteniek ako odpoveď Muskovi. Verejný spor o internet v lietadlách nabral nové rozmery
Zdroj: X/@Ryanair
Prestrelka Muska so šéfom Ryanairu prerástla do osobných urážok, provokácií a dokonca aj výpredaja leteniek, pričom Musk naznačil kúpu celej spoločnosti.

Elon Musk sa dostal do konfliktu so šéfom nízkonákladovej aerolinky Ryanair, Michaelom O’Learym. Spor vznikol po tom, čo O’Leary odmietol zavedenie satelitného internetu Starlink do lietadiel Ryanairu. Musk ho kvôli tomu verejne označil za „idiota“ a naznačil, že by mohol aerolinku kúpiť. O’Leary mu urážku vrátil a celý konflikt ešte vyhrotil výpredajom leteniek.

O’Leary tvrdí, že Muskove antény by zvýšili spotrebu paliva a ročné náklady o stovky miliónov dolárov, čo by sa aerolinke finančne neoplatilo. Ako informuje portál The Guardian, cestujúci by vraj neboli ochotní za internet v lietadle platiť.

Aerolinka vďaka Muskovi ponúkne 100 000 jednosmerných leteniek za cenu £16,99, t.j. takmer 20 eur, pričom ako píše Business Insider, zľava sa vzťahuje len na vybrané trasy – konkrétne na lety do Baselu vo Švajčiarsku, Birminghamu v Spojenom kráľovstve a Cologne v Nemecku.

Musk tieto argumenty označil za nepravdivé a spor sa rýchlo presunul na sociálnu sieť X. Tam si obaja vymieňali ostré odkazy a navzájom sa nazvali „idiotmi“. Musk následne vyhlásil, že O’Leary by mal byť z funkcie odvolaný, a prišiel s provokatívnou myšlienkou kúpy celej spoločnosti. 

Na X sa Musk svojich sledovateľov dokonca spýtal, či by mal Ryanair kúpiť a vymeniť jeho vedenie. V ankete hlasovala viac než trojštvrtinová väčšina za, pričom hodnota aerolinky sa odhaduje na približne 30 miliárd eur. Celé vyjadrenia však pôsobili skôr ako provokácia než reálny plán.

Investori Muskove slová nebrali vážne a akcie Ryanairu mierne klesli. Reálnej kúpe by navyše bránili aj pravidlá Európskej únie, podľa ktorých musia byť európske aerolinky väčšinovo vlastnené občanmi EÚ. Spor medzi oboma podnikateľmi tak pokračuje najmä na úrovni verejných vyjadrení a internetových provokácií.

