dnes 20. januára 2026 o 15:39
Marcela Laura Mrvová

Meghan Markle už so svojou šou na Netflixe nebude pokračovať. Predošlé série obdržali kritiku od divákov

Meghan Markle už so svojou šou na Netflixe nebude pokračovať. Predošlé série obdržali kritiku od divákov
Zdroj: Netflix/With Love, Meghan
Po dvoch sériách sa seriál s Meghan Markle už na Netflixe nevráti. Relácia prinášala tipy do domácnosti, varenie a pohľad na každodenný život herečky. Prvé série zaznamenali až 5,3 milióna celosvetových zhliadnutí.

Tretia séria seriálu Meghan Markle pod názvom With Love, Meghan sa už na obrazovky nevráti. Podľa Dailymail sa natáčanie tretej série neuskutoční. Nevylučujú však vianočnú alebo inú špeciálnu epizódu.

Seriál sa odohráva v prenajatom dome v blízkosti sídla rodiny. Herečka informovala, že chce chrániť súkromie rodiny, a práve preto natáčanie prebieha mimo ich domácnosti. Dej sa sústreďuje na tipy do domácnosti a varenie, pričom odhaľuje aj reálnejšiu stránku herečky. V relácii sa objavujú aj viacerí hostia, napríklad špičkoví šéfkuchári vrátane José Andrésa, Roya Choia, ale aj niektorí z jej najbližších priateľov alebo rodiny.

Meghan Markle
Zdroj: Netflix / With love, Meghan
Aj napriek negatívnym ohlasom vyšla druhá séria, ktorá mala premiéru v auguste 2025. Diváci v nej kritizovali najmä prenajatý dom, herecký prejav, oblečenie a celkové vystupovanie Meghan.

Aktuálne sa podľa oficiálnej správy o sledovanosti seriál umiestnil na 383. mieste spomedzi všetkých produkcií Netflixu, s 5,3 miliónmi celosvetových zhliadnutí v prvej polovici roka 2025.

