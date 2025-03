Nová kuchárska šou Meghan Markle je prepadák. Vraj ničí taliansku kuchyňu a jej jedlo by malo byť za trest

Z jej kuchárskych schopností diváci na Netflixe nie sú nadšení.

Na Netflixe v stredu vyšla očakávaná kuchárska šou Meghan Markle. Bývalá herečka si k sebe pozýva priateľov a známych zo sveta šoubiznisu a pripravuje pre nich pohostenie. Vydanie šou sa oneskorilo v dôsledku požiarov v LA a ľudia mali od jej výkonu veľké očakávania. Komentáre však naznačujú, že z jej gastro tipov nie sú nadšení.

Šou sa volá „With Love, Meghan“ a sledovať ju môžeš na platforme aj v našich končinách. Pozrieť si môžeš osem epizód. V prvej časti pripravovala cestovinový recept „z jedného hrnca“. Ako píše New York Post, práve ním vyvolala pohoršenie na sociálnych sieťach. V spomínanej epizóde ju prišiel navštíviť jej makeup artista Daniel Martin.

Meghan sa ho rozhodla pohostiť virálnym TikTokovým receptom. Ten spočíva v tom, že do jedného pekáča naskladáš špagety, fetu a cherry rajčiny. Celé to zaleješ vriacou vodou a necháš zapekať. Podľa jej slov jedlo pravidelne pripravuje pre celú svoju rodinu a deti si „zvyšky“ so sebou nosia aj do školy a škôlky. Talianske cestoviny sa však zvyčajne varia v osolenej vode, nie sú zalievanie vriacou vodou na zapekanie.

„Ďalší Američan, ktorý ničí talianske jedlo“

Milovníkov talianskej kuchyne nenahnevala len samotným receptom. Špagety totiž nazývala slížami, čo mnohých pohoršilo. Navyše si nemyslia, že ide o recept, ktorý by bol chutný a je proti striktným pravidlám talianskej kuchyne a jej tradíciám.

„To nie je jedlo, to je trest,“ cituje vyjadrenie jedného z divákov portál The Sun. „Keď je Harry taký dobrý kuchár, ako o ňom hovorí v jednej z epizód, možno by si mala od neho vypýtať nejaké tipy,“ píše iný. „Ďalší Američan, ktorý ničí talianske jedlo,“ pohoršuje sa používateľ sociálnej siete nad jej varením.

Jej šou však nie je len o varení, ale aj o diskusii s hosťami. Z konverzácií sa môžu fanúšikovia šou dozvedieť zaujímavé informácie nielen o jej priateľoch, ale aj o nej. V jednej z epizód napríklad prezradila, že už nepoužíva priezvisko Markle, ale vystupuje pod menom Sussex.