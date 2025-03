Ktorú knihu si prečítaš ako prvú?

Spomienky na životnú lásku a komplikovaný vzťah s vášnivým umelcom, duchovná literatúra, ktorá ti pomôže prebudiť kreativitu či literárna klasika, ktorú sa ti na strednej nechcelo čítať, no dnes by si túto chybu mal rozhodne napraviť.

Literárny výber známych tvárí je pestrý a rozmanitý. Ak hľadáš inšpiráciu na titul, ktorý by nemal chýbať v tvojej knižnici, máme pre teba niekoľko tipov. Tentoraz sme sa inšpirovali celebritami, ktoré sa netaja svojou láskou ku kvalitnej literatúre. Ktorá z kníh poputuje do tvojho košíka?

Sabrina Carpenter: Just Kids (Patti Smith)

„Bude to vždy jedna z mojich najobľúbenejších kníh. Vraciam sa k nej a opakovane ju čítam od začiatku. Je na nej niečo veľmi nostalgické. Sama som žila niekoľko rokov v New Yorku, takže táto kniha so mnou naozaj rezonovala,“ povedala Sabrina Carpenter o knihe Just Kids z pera americkej speváčky, spisovateľky, maliarky a poetky Patti Smith.

Kniha Sú to iba deti je autorkinou osobnou spoveďou, v ktorej zachytáva náročné obdobie dospievania v New Yorku. Keď Patti Smith v roku 1967 opustila domov a vydala sa do neznámeho mesta, túžila len po tom stať sa uznávanou umelkyňou. Cesta k sláve však bola náročná a bolestivá. Osud jej však poslal Roberta Mapplethorpa, ktorý sa stal nielen slávnym fotografom, ale najmä mužom jej života.

Spomienky Patti Smith sa začínajú v čase, keď ona ani Robert neboli slávnymi umelcami, ale iba deťmi, pre ktoré bolo umenie všetkým. Život Roberta predčasne ukončil v roku 1989 AIDS, vďaka memoárom z pera jeho partnerky však žije dodnes. Kniha Sú to iba deti zachytáva nielen ich intenzívny a komplikovaný vzťah, ale je aj sondou do vtedajšieho umeleckého života.

Hozier: 1984 (George Orwell)

Hozier sa netají tým, že je vášnivý čitateľ a medzi jeho obľúbené tituly patrí predovšetkým klasika. Svojim fanúšikom odporučil napríklad Božskú komédiu, ktorú napísal Dante Alighieri, či kompletná zbierka Oscara Wildea. Hozier sa priznal, že kniha, ktorá naňho v mladosti najviac zapôsobila, bola 1984 od Georgea Orwella.

„Čítal som ju, keď som mal 14 alebo 15 rokov. Pamätám si, že som sa vtedy trochu zamiloval do Winstona Smitha. Je tak odvážny v mnohých smeroch, vo svojom vlastnom ja, vo svojom odpore voči tomu, čo chce dosiahnuť. A nakoniec zlyhá, je zlomený,“ popísal hudobník.

Nadčasový antiutopistický román z roku 1949 je aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Autor nás prostredníctvom príbehu úradníka Winstona Smitha varuje pred nekontrolovanou mocou a apeluje na dôležitosť ochrany slobodného prejavu.

Dua Lipa: Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď (Olga Tokarczuk)

„Milujem Janinu, milujem jej anarchistického ducha a myslím si, že má veľmi nekompromisné názory na to, čo je správne a čo nie,“ uviedla Dua Lipa v rozhovore s autorkou knihy Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead (v slovenskom preklade ako Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď). „Olga Tokarczuk získala Nobelovu cenu za literatúru a keď si prečítate tento román, pochopíte prečo,“ dodala.

Hlavnou hrdinkou príbehu je Janina Duszejková, inžinierka, učiteľka angličtiny, vášnivá astrologička a milovníčka zvierat. Tie nadovšetko miluje, snaží sa im všemožne pomáhať a chrániť ich, bojuje proti ľuďom, ktorí im ubližujú. Jedného dňa začnú postupne umierať pytliaci a významní členovia spoločnosti. Nemými svedkami sú zvieratá. Janina Duszejková tuší, čo sa deje, ale polícia ju ignoruje.

Román Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď je detektívnym príbehom aj ekologickým thrillerom s feministickým pozadím. „Keď som príbeh Janiny dopísala, vyšla som na balkón, zapálila som si cigaretu, a potom som sa rozplakala. Písanie tejto novely bolo jedným z najintenzívnejších,“ priblížila samotná autorka v rozhovore so speváčkou.

Emma Roberts: Didion & Babitz (Lili Anolik)

Na takmer 400 stranách sa autorka snaží zachytiť a pochopiť komplikovaný vzťah dvoch výrazných osobností. Kalifornské autorky Joan Didion a Eve Babitz boli priateľkami aj rivalkami, pulzovalo medzi nimi spojenectvo aj nenávisť.

Autorku Lili Anolik priťahoval a fascinoval kontrast medzi dvoma ženami, ktorých život bol všetko, len nie nudný a obyčajný. Aká bola Babitz vo vzťahu k Didion a prečo sa autorka priklonila na stranu Eve Babitz? Aj to zistíš vďaka rozsiahlej knihe, ktorú si zamilovala aj Emma Roberts.

„Joan Didion bola prvá spisovateľka, ktorú som v dospelosti skutočne milovala. Bola prvou spisovateľkou, ktorú som čítala, a mala som pocit, že je moja... Samozrejme, rýchlo som pochopila, že jej diela tak vníma mnoho čitateľov. Ale keď som ju čítala prvý raz – a stále to tak cítim – mala som pocit, že to písala mne,“ zverila sa Emma Roberts v rozhovore pre magazín People.

Bella Hadid: The Artist's Way (Julia Cameron)

„Táto kniha pomohla mne, ale aj mnohým iným ľuďom, s ktorými som sa o nej rozprávala. Kúpte si knihu Umelcova cesta. Postupne posilníte svoje JA, pocítite nezávislosť, začnete stáť pevnejšie na nohách,“ nechala sa počuť modelka, ktorá na známy svetový bestseller The Artist's Way (v českom preklade Umělcova cesta) nedá dopustiť.

Scenáristka a režisérka Julia Cameron pri písaní knihy vychádzala z myšlienky, že kreativita je prirodzenou súčasťou každého človeka. V jej naplnení nám však bránia rôzne bloky, ako je strach, hanba, žiarlivosť či nedostatok sebadôvery. Vďaka vedomej práci však každý dokáže tieto bloky prekonať.

Kniha The Artist's Way sa už od svojho vydania v roku 1992 teší obrovskej obľube a právom sa radí medzi bestsellery s duchovnou tematikou. Vyskúšaj si aj ty 12-týždňovú cestu sebaspoznávania a rozvíjania, ktorú si zamilovala aj Bella Hadid. Tvoj život sa celkom iste zmení.