dnes 10. februára 2026 o 7:00
Čas čítania 13:36

„Prvý sériový vrah z internetu" vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi

„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
Zdroj: A&E / Cold Case Files (YouTube)
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Niektoré zo svojich obetí spoznal na internetových BDSM zoznamkách, kde vystupoval pod prezývkou Slavemaster. Keďže vyčíňal na prelome tisícročí, zahraničné médiá ho často označujú za „prvého sériového vraha z internetu“.

Článok obsahuje detailné opisy sexuálneho násilia, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.

John Robinson prudko potočí kľúčom v zámke a vtrhne do bytu. Hlasné tresknutie dverí zobudí 21-ročnú Theresu Williams. Dievča sa ani nestihne poriadne prebrať zo spánku, keď sa postaví nad jej posteľ a začne na ňu kričať: „Bola si veľmi zlé dievča. Musím ťa potrestať“.

Zdrapne ju za vlasy a odhodí do stredu miestnosti. Potom k nej pristúpi zozadu a jej hlavu zatlačí k zemi. Vystrašenej Therese roztrhá nohavičky a niekoľkokrát ju celou silou udrie po zadku, ktorý sa rýchlo sfarbí do červena. Dievča stoná od bolesti a prosí ho, aby prestal. Robinson sa však ešte len rozbieha.

Jedným chmatom svoju obeť pretočí na chrbát a spoza koženého opasku vytasí revolver. Diabolsky mu zaiskria oči, keď ho namieri na čelo Theresy. „Ak ihneď nesklapneš, odstrelím ti hlavu,“ pohrozí.

Studenou hlavňou pištole prejde od krku dievčaťa až po brucho. Nachvíľu zastaví a potom jej zbraňou roztrhne tričko. Hlaveň pomaly ťahá po jej trupe až k stehnám a násilne jej ju vrazí medzi nohy. „Stavím sa, že si ešte nikdy nezažila poriadnu explóziu,“ zašeptá jej do ucha.

Policajná fotografia Johna Robinsona. Lisa Stasi. / Fotografia z dokumentárneho seriálu Cold Case Files: The Deranged Case of Serial Killer John Robinson. John Robinson drží na rukách svoju neter a zároveň dcéru obete Lisy Stasi. / Fotografia z dokumentárneho seriálu Cold Case Files: The Deranged Case of Serial Killer John Robinson. Joh Robinson sa prezentoval ako úspešný podnikateľ. / Fotografia z dokumentárneho seriálu Cold Case Files: The Deranged Case of Serial Killer John Robinson.
Zobraziť galériu
(8)

Robinsonove oči v tom momente padnú na hodinky, ktoré sa mu blysnú na ruke. Za desať minút bude deväť. Prudko vytiahne zbraň z tela vydeseného dievčaťa a uteká ku vchodovým dverám bytu. „Vrátim sa. Nikam nechoď,“ zakričí násilník. Musí sa poponáhľať, inak zmešká futbalový zápas svojho syna.

 

John Edward Robinson mal dve tváre. Známi ho vnímali ako úspešného podnikateľa a otca, ktorý žil pre svoju rodinu. Pod maskou milého chlapíka sa však skrýval nenapraviteľný podvodník, tyran a vrah.

V priebehu 25 rokov pripravil o život najmenej 8 obetí. Niektoré z nich spoznal na internetových BDSM zoznamkách, kde vystupoval pod prezývkou Slavemaster. Keďže vyčíňal na prelome tisícročí, zahraničné médiá ho často označujú za „prvého sériového vraha z internetu“.

Zvrátenosť Johna Robinsona najlepšie ilustruje situácia, keď bábätko jednej svojej obete predal na adopciu vlastnému bratovi. Presvedčil ho, že jeho matka spáchala samovraždu a dieťa nutne potrebuje nový domov.

V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Vychádzame z autentických zdrojov, ako sú súdne spisy, archívy FBI či dobové noviny. Viac článkov z tejto série nájdeš tu.

Naposledy sme písali o zvrhlej neveste Judith Ann Neelley, ktorá unášala dievčatá s „úzkou vagínou“ a potom ich s manželom znásilňovala, či o sériovom vrahovi Ted Bundym, známom tiež ako „Lady Killer“.

Ešte predtým, ako sa spoločne pozrieme na život jedného z najzvrátenejších sadistov a manipulátorov histórie, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, pridaj sa aj ty do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako Johna dostal jeho oslnivý detský úsmev až pred kráľovnú Alžbetu II.
  • Ako si sám vymyslel aj udelil ocenenie „Muž roka“.
  • O jeho fiktívnej charitatívnej spoločnosti, cez ktorú sa snažil dostať k mladým ženám v núdzi.
  • Ako dohadzoval submisívne sexpracovníčky spoločensky vysokopostaveným klientom.
  • Akým spôsobom mučil svoje obete predtým, než ich ubil kladivom.
  • Kde sa John Robinson nachádza v súčasnosti.
Oslnivý úsmev ho dostal až pred kráľovňu

KRIMI A TRUE CRIME
