Judith Annu Neelley a jej manžela Alvina odsúdili za dve obzvlášť brutálne vraždy, únos a ublíženie na zdraví.
Bonnie a Clyde z pekla. Manželský pár Alvina a Judith Ann Neelleyových nespájala láska, ale neuhasiteľná túžba ubližovať a vraždiť. Keď sa ich osudy stretli, dali sa na kriminálnu cestu, ktorú zakončili dvoma obzvlášť brutálnymi vraždami.
Alvin Neelley mal slabosť na mladé a útle dievčatá. Judith perverzné túžby svojho manžela podporovala a začala pre neho hľadať obete, ktoré spolu sexuálne zneužili. Prvou z nich bola 13-ročná Lisa Ann Millican.
Školáčku uniesli spred nákupného centra Riverbend v mestečku Rome v Georgii do prenajatej motelovej izby, kde ju niekoľko dní mučili a znásilňovali. Keď s dievčaťom skončili, odviezli ho ku neďalekému kaňonu.
Judith zviazanej Lise pichla šesť injekcií s tekutým čističom sifónov. Očakávala, že kyselina v čistiacom prostriedku dievča zabije. Hoci sa školáčka pol hodinu skrúcala v strašných bolestiach a na miestach vpichov zostali výrazné popáleniny, stále žila. Judith nakoniec dievča chladnokrvne zastrelila a jej dokaličené telo zhodila z útesu.
Len o niekoľko dní neskôr si párik šialencov vytipoval ďalšiu obeť, 19-ročnú Janice Chatman. Jej telo našli policajti až o niekoľko mesiacov neskôr, zohavené na nepoznanie.
- Ako Judith Neelley dohodla manželovi sex so svojou vlastnou sestrou.
- Prečo sa chcela pomstiť personálu polepšovne, v ktorej si odpykávala trest pre drobné lúpeže.
- Ako si „užívala“ orálny sex s 13-ročným dievčaťom po tom, ako ho jej manžel znásilnil.
- Prečo si Alvin Neelley myslel, že keď obetiam pichnú injekciou do tela chemikáliu, nebude ich smrť vyšetrovaná ako vražda.
- Čo sa stalo so zvráteným manželským párom a aký trest im za ich zločiny udelila porota súdu.
Stvorení jeden pre druhého
Judith Ann Adams sa narodila v roku 1964, v meste Chattanooge v Tennessee. Jej detstvo nebola prechádzka ružovou záhradou. Vyrastala v chudobných pomeroch a keď mala 12 rokov, prišla o biologického otca, ktorý tragicky zahynul na motorke.
Matka dievčaťa sa po smrti manžela znova vydala. Judith neskôr na súde vypovedala, že si s nevlastným otcom nerozumela. Podľa jej slov ju zneužíval a týral, preto utiekla z domu za starším mužom, s ktorým sa zoznámila, keď mala iba 15 rokov.
