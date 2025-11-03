Kategórie
dnes 3. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 8:57

Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou", s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom

Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
Zdroj: Getty Images
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Judith Annu Neelley a jej manžela Alvina odsúdili za dve obzvlášť brutálne vraždy, únos a ublíženie na zdraví.

Bonnie a Clyde z pekla. Manželský pár Alvina a Judith Ann Neelleyových nespájala láska, ale neuhasiteľná túžba ubližovať a vraždiť. Keď sa ich osudy stretli, dali sa na kriminálnu cestu, ktorú zakončili dvoma obzvlášť brutálnymi vraždami.

Alvin Neelley mal slabosť na mladé a útle dievčatá. Judith perverzné túžby svojho manžela podporovala a začala pre neho hľadať obete, ktoré spolu sexuálne zneužili. Prvou z nich bola 13-ročná Lisa Ann Millican.

Školáčku uniesli spred nákupného centra Riverbend v mestečku Rome v Georgii do prenajatej motelovej izby, kde ju niekoľko dní mučili a znásilňovali. Keď s dievčaťom skončili, odviezli ho ku neďalekému kaňonu.

Judith zviazanej Lise pichla šesť injekcií s tekutým čističom sifónov. Očakávala, že kyselina v čistiacom prostriedku dievča zabije. Hoci sa školáčka pol hodinu skrúcala v strašných bolestiach a na miestach vpichov zostali výrazné popáleniny, stále žila. Judith nakoniec dievča chladnokrvne zastrelila a jej dokaličené telo zhodila z útesu.

Len o niekoľko dní neskôr si párik šialencov vytipoval ďalšiu obeť, 19-ročnú Janice Chatman. Jej telo našli policajti až o niekoľko mesiacov neskôr, zohavené na nepoznanie.

Odporúčané
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili 10. októbra 2025 o 17:00

V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Vychádzame z autentických zdrojov, ako sú súdne spisy, archívy FBI či dobové noviny. Viac článkov z tejto série nájdeš tu.

Naposledy sme písali o prípade dvoch švédskych satanistov, ktorí brutálne popravili homosexuála, či o sériovom vrahovi menom Christopher Wilder, známom tiež ako „Vrah kráľovien krásy“.

Ešte predtým, ako sa spoločne ponoríme do prípadu manželského páru, ktorého brutalita pohoršila celú Ameriku, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, pridaj sa aj ty do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako Judith Neelley dohodla manželovi sex so svojou vlastnou sestrou.
  • Prečo sa chcela pomstiť personálu polepšovne, v ktorej si odpykávala trest pre drobné lúpeže.
  • Ako si „užívala“ orálny sex s 13-ročným dievčaťom po tom, ako ho jej manžel znásilnil.
  • Prečo si Alvin Neelley myslel, že keď obetiam pichnú injekciou do tela chemikáliu, nebude ich smrť vyšetrovaná ako vražda.
  • Čo sa stalo so zvráteným manželským párom a aký trest im za ich zločiny udelila porota súdu.

Stvorení jeden pre druhého

Judith Ann Adams sa narodila v roku 1964, v meste Chattanooge v Tennessee. Jej detstvo nebola prechádzka ružovou záhradou. Vyrastala v chudobných pomeroch a keď mala 12 rokov, prišla o biologického otca, ktorý tragicky zahynul na motorke.

Odporúčané
Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami 25. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti 21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti 20. júla 2025 o 17:00
Odporúčané
Po zjedení sviečkovice zomreli traja ľudia. Odsúdili ženu, ktorá otrávila príbuzných manžela sviatočným obedom Po zjedení sviečkovice zomreli traja ľudia. Odsúdili ženu, ktorá otrávila príbuzných manžela sviatočným obedom 14. júla 2025 o 17:00

Matka dievčaťa sa po smrti manžela znova vydala. Judith neskôr na súde vypovedala, že si s nevlastným otcom nerozumela. Podľa jej slov ju zneužíval a týral, preto utiekla z domu za starším mužom, s ktorým sa zoznámila, keď mala iba 15 rokov.

