dnes 9. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 4:24

Farmári platili za sex s orangutánkou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca

Farmári platili za sex s orangutánkou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
Zdroj: Borneo Orangutan Survival Foundation
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Podľa dobrovoľníčky, ktorá ju pomáhala zachrániť, mala viac klientov ako ostatné sexuálne pracovníčky v nevestinci. Muži verejný dom navštevovali najmä preto, lebo si chceli vyskúšať sex s opicou.

Oholili ju, pripútali k matracu a nútili celé dni súložiť s mužmi. Zatiaľ čo väčšina verejných domov láka na mladé a atraktívne dievčatá, do nevestinca na ostrove Borneo chodili miestni muži najmä za orangutankou Pony.

Zo zvráteného biznisu profitovala celá dedina. Opicu vycvičili, aby poskytovala sex zákazníkom, a celé roky ju držali v zajatí v otrasných hygienických podmienkach. Keď Pony objavili dobrovoľníci z organizácie Borneo Orangutan Survival Foundation, bola v zúboženom stave. Celé telo mala pokryté štípancami od komárov a hnisavými vredmi z pravidelného holenia.

NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS PARAFÍLIE ZNÁSILNENIA A SEXUÁLNE ZLOČINY
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
