Farmári platili za sex s orangutánkou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Podľa dobrovoľníčky, ktorá ju pomáhala zachrániť, mala viac klientov ako ostatné sexuálne pracovníčky v nevestinci. Muži verejný dom navštevovali najmä preto, lebo si chceli vyskúšať sex s opicou.
Oholili ju, pripútali k matracu a nútili celé dni súložiť s mužmi. Zatiaľ čo väčšina verejných domov láka na mladé a atraktívne dievčatá, do nevestinca na ostrove Borneo chodili miestni muži najmä za orangutankou Pony.
Zo zvráteného biznisu profitovala celá dedina. Opicu vycvičili, aby poskytovala sex zákazníkom, a celé roky ju držali v zajatí v otrasných hygienických podmienkach. Keď Pony objavili dobrovoľníci z organizácie Borneo Orangutan Survival Foundation, bola v zúboženom stave. Celé telo mala pokryté štípancami od komárov a hnisavými vredmi z pravidelného holenia.
